Altın fiyatları için dünyaca ünlü bankadan rekor tahmin! Gram altın fiyatlarında takip edilecek seviyeler belli oldu

25 Temmuz 2024 11:53 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 11:57

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Emekli promosyon yarışı hızlandı, tutar 24 bin liraya kadar çıktı! SGK Uzmanından emekliye çok kritik ATM uyarısı

Küresel piyasalarda gözler FED’in faiz politikası kararları için önem verdiği çekirdek enflasyon verilerinde. Altın fiyatları kaydettiği uzun soluklu yükselişin ardından düşüşe geçti. Goldman Sachs altın için beklentilerini sıraladı.

PCE VERİLERİ BEKLENİYOR

Ons altın perşembe günü yatırımcıların faiz indirimlerine yönelik belirsizliklerle temkinli adımlar atmasıyla 2 bin 370 dolara kadar düştü. İki haftanın en düşük seviyesine kadar gerileyen ons altın, cuma günü yayınlanacak Haziran PCE fiyat endeksi raporunu bekliyor. Piyasalar şu anda Eylül ayında bir faiz indirimini tamamen fiyatlıyor ve yıl sonundan önce iki ek indirim bekleniyor.

REKOR SEVİYEYE ÇIKACAK

Dünyanın en güçlü bankalarından olan Goldman, FED faizleri ile Çin alımlarının fiyatlanmaları etkileyeceğini ifade etti. Bankanın tahminlerine göre 2025 yılında altın şu anki seviyelerinden yüzde 12 artacak. Böylelikle ons başına 2 bin 700 dolara kadar yükselecek.

Bankaya göre Çin altın alımları da altın fiyatlarını yakından ilgilendiriyor. Piyasa analistlerine göre de altın, yükseliş yönünde hareket edecek. Dolar endeksi, hazine tahvil getirileri ve FED olası faiz indirimleri altının gelecek dönemdeki hareketlerini belirleyecek.

GRAM ALTINDA DİRENÇ VE DESTEK SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Öte yandan Ahlatcı Yatırım günlük gram altın bülteninde şu yorumda bulundu: Gram altında bu sabah kurda yükseliş yaşanmasına rağmen ons altında dün gün sonuna doğru yaşanan geri çekilmenin bu sabah da devam etmesi ile birlikte 2520TL ana destek seviyesi altında fiyatlamalar gerçekleşiyor.

Bugün piyasalardaki risk algısında yaşanabilecek değişimler VİX ve dolar endeksi üzerinden takip edilmeli. Ons altında toparlanma gram altın fiyatını doğrudan etkileyebilir.

Teknik olarak geri çekilmelerde 2510TL ilk destek olarak takip edilebilir. Bu seviye aşağı yönlü kırılması durumunda 2500TL ve 2485TL ana destek bölgesi takip edilebilir. Yükselişlerde 2520TL seviyesi ilk direnç bölgesi olarak takip edilebilir. Yükselişin devam etmesi durumunda 2535TL ve 2550TL diğer direnç bölgeleri olarak takibimizde olacak.