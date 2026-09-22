Altın fiyatlarında umutlar zayıflıyor

Altın piyasasında yön arayışı sürüyor. ABD'de faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğine yönelik beklentiler, değerli metalin yükselişini sınırlıyor. Salı günü spot altın, ons başına 4.344,29 dolar seviyesinde yatay bir seyir izledi. Yatırımcıların gözü ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki dönemde atacağı adımlarda. Özellikle ekim ayında yeni bir faiz artışı gelip gelmeyeceği, altının kısa vadeli yönü açısından belirleyici başlıklar arasında yer alıyor.

ALTIN YATIRIMCISI FED'DEN GELECEK MESAJLARI BEKLİYOR

ABD'de bu hafta açıklanacak ekonomik verilerin sınırlı olması, piyasalarda Fed yetkililerinin açıklamalarını daha da önemli hale getirdi. Yatırımcılar, merkez bankasının faiz politikasına ilişkin vereceği mesajları yakından takip ediyor. Fed'in ekim ayında yeni bir faiz artışına gidip gitmeyeceğine yönelik işaretler, altın fiyatlarında hareketliliği artırabilir.

YÜKSEK FAİZ ALTININ YÜKSELİŞİNİ FRENLİYOR

Altın, özellikle enflasyonun yükseldiği ve jeopolitik risklerin arttığı dönemlerde güvenli liman olarak öne çıkıyor. Ancak yüksek faiz ortamı, değerli metal açısından önemli bir baskı unsuru olmaya devam ediyor. Faiz getirisi sağlayan yatırım araçlarının cazip hale gelmesi, getirisi olmayan altına yönelik talebi sınırlayabiliyor. Bu nedenle Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi, altının yükselişini zorlaştırıyor.

PETROL FİYATLARI ALTIN İÇİN KRİTİK HALE GELDİ

Altın piyasasında yalnızca Fed'in faiz politikası değil, petrol fiyatlarının seyri de yakından izleniyor. Pepperstone Araştırma Başkanı Chris Weston, petrol fiyatlarının altının yönü açısından önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi, enflasyon beklentilerini artırarak Fed'in sıkı para politikasını daha uzun süre sürdürmesine neden olabilir. Böyle bir senaryoda faizlerin yüksek kalacağı beklentisinin güçlenmesi, altın üzerindeki baskıyı daha da artırabilir.

FED'DEN YENİ FAİZ ARTIŞI SİNYALİ

ABD Merkez Bankası, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırırken önümüzdeki aylarda yeni artışların gündeme gelebileceğinin sinyalini verdi. St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem de güçlü talep ve emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek daha fazla faiz artışına ihtiyaç duyulabileceğini söyledi. Fed yetkililerinden gelen bu mesajlar, altın yatırımcılarının ekim ayındaki faiz kararına ilişkin beklentilerini şekillendirmeye devam ediyor.

JEOPOLİTİK GELİŞMELER DE PİYASALARIN RADARINDA

Altının yönünü etkileyebilecek bir diğer önemli başlık ise jeopolitik gelişmeler. Yemen'de devam eden çatışmalar ve Kızıldeniz'deki gelişmeler, küresel piyasalarda yakından takip ediliyor. Bunun yanı sıra ABD ile İran arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında olası görüşmelere ilişkin haberler de yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Jeopolitik risklerin artması güvenli liman talebini destekleyebilse de yüksek faiz beklentileri, altının bu gelişmelerden sağlayabileceği desteği sınırlıyor.

GÜMÜŞ, PLATİN VE PALADYUM YÜKSELİŞTE

Altının yatay seyrettiği işlem gününde diğer değerli metallerde ise sınırlı yükselişler görüldü.

Gümüş yüzde 0,3 değer kazanarak 66,19 dolara yükselirken platin de yüzde 0,3 artışla 1.792,76 dolara çıktı.

Paladyum ise yüzde 0,3 yükseliş kaydederek 1.305,10 dolar seviyesine ulaştı.