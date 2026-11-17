Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Altın ve gümüşte yaşanan sert düşüşler piyasaları sararken, dolar endeksi yukarı yönlü hareketini sürdürüyor.
Değerli metallerdeki aşağı yönlü hareketliliği ve yatırımcının izlemesi gereken stratejileri Ekonomist Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Ergezen'in öngörüleri şöyle şekillendi.
Canlı yayında kıymetli metallerdeki satış baskısının temel nedenini açıklayan Ekonomist Zafer Ergezen, ABD'den gelen verilerin ardından Fed'in aralık ayındaki hamlesinin neredeyse kesinleştiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Aslında sizin dediğiniz gibi bir süreden beri bu satış baskısını görüyoruz. Bunun en büyük sebebi de aslında geçtiğimiz hafta ABD'den gelen enflasyon verilerinin beklentilerinin üzerinde olmasından kaynaklanıyor.
'FAİZ ARTIRIMI ZATEN BEKLENİYORDU AMA...'
Enflasyon beklentilerinin üzerinde gelince dolayısıyla Fed'in faiz arttıracağı beklentileri de artmış durumda. Bunu hemen fiyatlamalar içerisinde gördük ki Aralık ayında bir faiz artırımı zaten bekleniyordu. Ama sizin de ifade ettiğiniz gibi neredeyse kesinleşti gibi bir orana gelmiş durumda."
Merkez bankalarının yoğun alımlarına rağmen sert düşüşün önüne geçilemediğini vurgulayan Ergezen, altın ve gümüş üzerindeki baskının teknik detaylarını şu sözlerle paylaştı:
"Tabii ilk etapta dolar endeksi güçleniyor, dolar endeksi üzerinde güçlenmeyi görüyoruz. Neden peki dolar endeksi güçleniyor? Çünkü faizler yükseliyor enflasyon beklentileriyle ve dolayısıyla altın ve gümüş üzerinde de aşağı yönlü baskıyı görmekteyiz. özellikle kritik olan 3.900-4.000 dolar bandının altına geçilmiş durumda, bu da satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Belki izleyicilere şöyle bir detay da verelim; merkez bankalarının alımları da devam ediyor, buna rağmen altın geriliyor. İşte Çin Merkez Bankası'nın altın alımları 26 tona yükselmiş durumda ekim ayı içerisinde çok ciddi bir rakam, ama buna rağmen gerilemeyi görüyoruz."
Yatırımcıların bu riskli dönemde nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda stratejik uyarılarda bulunan Zafer Ergezen, kademeli alım ve kritik destek seviyelerini şöyle özetledi:
"Yani öncelikle bu dönemler riskli dönemler tabii ki. Yani yatırım için dediğim gibi bir miktar satış baskısının olduğu rüzgarın altının tersine estiği bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden de alımlar için mutlaka destek seviyelerinin beklenmesi lazım. Ve destek seviyelerinde de bütün para yatırım miktarıyla değil en azından yatırım miktarını bölerek, yani 100 birim varsa örneğin bunun 20 birimiyle yani 1 bölü 5'iyle alımlar denilebilir destek seviyelerinde."
ALTININ ONSUNDA 3.600 DOLAR İHTİMALİ
"Ama şu anda destek seviyelerinin altına geçilmiş durumda. Eğer bu hafta içerisinde yeniden 3.900 üzerine çıkamazsa 4.000 seviyelerine doğru hareketi göremezsek o zaman aşağı yönlü baskının devam edeceğini söyleyebiliriz. O yüzden de bir sonraki destek seviyesinin beklenmesi önemli. O seviyenin de 3.600 dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz."
Faiz kararı tarafında büyük bir sürpriz beklemediğini ancak petrol fiyatlarındaki seyrin piyasa için kritik olduğunu belirten Ergezen, değerlendirmesini şu sözlerle tamamladı:
"Yani karar tarafında ben çok sürpriz yaşanacağını düşünmüyorum. Çünkü Fed, ABD Merkez Bankası çok fazla beklentilerin dışına çıkan bir merkez bankası değil. Ama açıklamalar tarafında sürprizler olabilir. Özellikle Fed Başkanı Kevin Warsh'un yapacağı açıklamalar önemli. Üyelerden gelecek açıklamalar önemli. Ve aslında Aralık ayındaki değil ondan sonraki faizlere yönelik beklentiler çokça ön plana çıkacak. Ama şunu net olarak söyleyebilirim: Şu anda piyasanın en yakından takip ettiği şey petrol fiyatları. Petrol fiyatlarındaki bu gerilemeyi görürsek oradaki baskı da azalacaktır diye düşünüyorum."