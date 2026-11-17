'KRİTİK 3.900-4.000 DOLAR BANDI AŞAĞI KIRILDI'

Merkez bankalarının yoğun alımlarına rağmen sert düşüşün önüne geçilemediğini vurgulayan Ergezen, altın ve gümüş üzerindeki baskının teknik detaylarını şu sözlerle paylaştı:

"Tabii ilk etapta dolar endeksi güçleniyor, dolar endeksi üzerinde güçlenmeyi görüyoruz. Neden peki dolar endeksi güçleniyor? Çünkü faizler yükseliyor enflasyon beklentileriyle ve dolayısıyla altın ve gümüş üzerinde de aşağı yönlü baskıyı görmekteyiz. özellikle kritik olan 3.900-4.000 dolar bandının altına geçilmiş durumda, bu da satış baskısının ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Belki izleyicilere şöyle bir detay da verelim; merkez bankalarının alımları da devam ediyor, buna rağmen altın geriliyor. İşte Çin Merkez Bankası'nın altın alımları 26 tona yükselmiş durumda ekim ayı içerisinde çok ciddi bir rakam, ama buna rağmen gerilemeyi görüyoruz."