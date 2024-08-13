Altın yüzüklerin efendisi güncellendi! Yeni gelinlerin gözdesi Ajda yüzük

13 Ağustos 2024 17:32 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:33

Düğün sezonu devam ederken yeni gelinlerin gözdesi olan altınlarda değişti. Bunlardan biri de ajda bilezikler olmuştu. Ajda bilezikler trend halindeyken ortaya birde ajda yüzükler çıktı.

Kuyumcuların mesai yaptığı ajda yüzükler özellikle yatırımcıların dikkatini çekti. İşlenmemiş takıların başında gelen ajdalar altında şatafat sevmeyenler için ideal hale geldi.

YENİ GELİNLERİN GÖZDESİ AJDA YÜZÜK

Evlilik yüzükleri eski özelliklerini yitirmeye başlarken yerini ajda yüzükler aldı. Yatırımcıların yanı sıra ajda yüzükler zarafetleri nedeniyle de oldukça popüler oldu.

Altın fiyatları artmasına rağmen halen yatırım amaçlı alan kişilerden kaynaklı şekil modeller değişti. Ajda modeli ise ilk kez İngiltere'de ortaya çıktı.

Altının kullanım amacını artıran düz mantık takılar olarak geçen ajda öncelikle bilezik sonra da yüzük olarak piyasaya sürüldü.

İngiltere'de altın takmayı seven ancak Doğu ülkeleri gibi işlemeli sevmeyen kişiler için oldukça değerli olan altını daha sade ve düz kullanma amacıyla ortaya çıkan ajdalara son yıllarda ilgi arttı.

Ajda yüzüklerde en dikkat edilmesi gereken durum ise gramı ve ayarıdır.

Genellikle tasarımsız olanlar daha az değerli olarak görünse de aslında 22 ayar ajda yüzükler bir bilezik kadar değerli hale geldi.

Ajda yüzükler, geleneksel evlilik yüzüğü anlayışını da değiştirdi.

22 ayar ajda yüzük fiyatları 11 bin TL'den başlıyor. İnce görünse de aslında alımı da satımı da oldukça değerlidir. 14 ayar ajda yüzüklerde ise 5 bin 500 TL'den satılıyor.