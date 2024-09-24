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Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 07:37 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:58
Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın ikinci gününe de rekorla başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül 2024 altın fiyatları...

ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 2 faiz indirim hamlesi daha yapacağı beklentisi altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.892,27 TL'den, çeyrek altın ise 4.859,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 1. Resim

ALTINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 2. Resim

24 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.891,78

Satış 2.892,27

24 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.808,00

Satış 4.859,00

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 3. Resim

24 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.586,00

Satış 9.713,00

24 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.171,00

Satış 19.357,00

Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları - 4. Resim

24 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.635,70

Satış 2.636,14

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Kaynak: tgrthaber.com

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