Altında yeni rekor! İşte 24 Eylül 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

24 Eylül 2024 07:37 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 07:58

Geçtiğimiz haftadan beri rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları haftanın ikinci gününe de rekorla başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 24 Eylül 2024 altın fiyatları...

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

Gram altını olan bayram edecek! İslam Memiş altın satanları uyardı: Satış için şartlarını açıkladı

ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar 2 faiz indirim hamlesi daha yapacağı beklentisi altına olan talebi artırdı. Altın fiyatları güne yine yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.892,27 TL'den, çeyrek altın ise 4.859,00 TL seviyesinden işlem görüyor.

ALTINDAN REKOR ÜSTÜNE REKOR

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 24 Eylül 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

24 EYLÜL 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.891,78

Satış 2.892,27

24 EYLÜL 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.808,00

Satış 4.859,00

24 EYLÜL 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.586,00

Satış 9.713,00

24 EYLÜL 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.171,00

Satış 19.357,00

24 EYLÜL 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.635,70

Satış 2.636,14