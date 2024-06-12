Altının yeni rakibi gümüş! Uzmanından gümüş fiyatı tahmini 'sene sonu 50 TL olacak'

12 Haziran 2024 17:04 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 17:03

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

Son dakika! ABD enflasyonu açıklandı, piyasalar karıştı, işte altın ve dolarda son durum

Piyasalarda sular durulmuyor. Altın ve gümüş için özellikle önemli verilerin açıkladığı haftada FED kararı öncesi ABD enflasyon verileri belli oldu. Saat 21.00'de ise FED faiz kararı bekleniyor.

Altın ve gümüşte tedirgin bekleyiş devam ediyor. Gümüşün onsunda veri baskısına bağlı gevşemeler görülürken güncel gümüş fiyatı serbest piyasada ons bazında 29,40 seviyesinde hareket ediyor.

Gümüş TL ise 31.050 seviyesinden işlem görüyor.

ABD ENFLASYONU SONRASI ALTIN YÜKSELDİ

ABD enflasyonunda Nisan ayında yıllık artış yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Mayıs ayında piyasanın beklentisi ise yüzde 3,4 oldu. ABD'de enflasyonu mayıs ayında yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

ABD enflasyonu yıllık 3,3 olarak açıklanmasının ardından altın yükselişe geçti. Ons altın yüzde 1'e yakın yükselişle 2 bin 339 dolara çıktı.

Akşam gelecek olan Fed'in faiz kararı da yakından takip edilecek.

Altın yeniden parlarken 2024'te hangi yatırım aracı ne kadar kazandıracak sorusuna uzmanlardan gümüş cevabı gelmeye devam ediyor.

Altının yeni rakibi gümüş olacak diyen uzmanlar tahminlerini paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'dan gümüş fiyatı tahmini geldi.

Tgrthaber.com'a konuşan Rıza Gökay Tuğsavrol, gümüş fiyatı için ons ve TL bazında beklentilerini paylaştı.

GÜMÜŞ'ÜN YÖNÜ FED İLE ÇİZİLECEK

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol'un açıklamaları şöyle;

"Çin maden alımını durdurması 33 ons fiyatından gümüşün 30 seviyesine gelmesine neden oldu.

Ayrıca geçtiğimiz hafta ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin gümüşü olumsuz etkilemesi ile yükselişler geri çekildi.

Fed faiz kararı piyasalar tarafından sabit tutulması beklenirken yapılacak açıklamalar ve şahin konuşmalar gümüşün onsunu olumsuz etkileyebilir.

GÜMÜŞ/TL'DE SENE SONU BEKLENTİSİ 50 TL

Uzun vade gümüş beklentilerim ons bazında eylül ayında 35 üstünü test etmesi olacak.

Sene sonu 38-40 aralığında bir gümüş onsu görebileceğimizi söyleyebilirim.

Gümüş/TL gelecek veriler ışığında eylül ayında 40-42 TL aralığında seyredebilir. Sene sonu beklentim ise 50 TL.

BORÇ PARAYLA YATIRIM YAPMAYIN!

Yatırımcıların bu bilgiler ışığında yatırımlarına dikkat etmelerini ve uzun vadeci olmalarını tavsiye ediyorum.

Özellikleri kademeli alış ve satışlara özen göstermeleri sağlıklı yatırımlar için çok daha mantıklı olacak.

En önemli nokta ise borç parayla yatırım yapmamaları ve sepet yatırımına dikkat etmeleri.