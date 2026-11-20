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İstanbul
Çip üreticisi AMD'nin hisseleri, Çinli kuruluşlarla olan bağlarının ABD hükümetince incelemeye alınacağını öne süren bir raporun ardından yüzde 8 değer kaybetti. Hunterbrook Media tarafından yayımlanan raporda, AMD'nin kara listeye alınmış firmalarla ilişkili Çinli şirketlerle bağlantıları olduğu iddia edildi.
Hunterbrook Media'nın aktardığına göre, ABD Ticaret Bakanlığı tarafından Mart 2025'te kara listeye alınan Çinli sunucu üreticisi IEIT Systems, AMD çiplerinin sunucularda çalışması için kritik öneme sahip güncel donanım yazılımını sistemlerine entegre etti.
Raporda IEIT ile yakın bağlantılı üç şirketin aynı AMD yazılımını kullandığı belirtildi. Çin merkezli Maginfra, Singapur merkezli Kaytus ve Kaliforniya merkezli Aivres'in, AMD çipleriyle üretilen sunucuları kendi markaları altında açıkça sattığı ifade edildi. Rapor paylaşıldıktan sonra Hunterbrook Capital, AMD hisselerinde açığa satış pozisyonu aldığını duyurdu.
Hunterbrook Media, AMD'nin kara listedeki şirketlerle farklı bağları olduğunu da öne sürdü. Raporda "Şirket, 2025 yılında 67 milyon dolarlık lisans geliri bildirdi ve Hunterbrook, bu gelirin izini 2019 yılında kara listeye alınan iki Çinli çip girişimine kadar sürdü" ifadelerine yer verildi.
İddiaların ardından Reuters'a e-posta yoluyla açıklama yapan bir AMD sözcüsü suçlamaları reddetti. Sözcü, şirketin küresel operasyonlarında sıkı denetim süreçleri yürüttüğünü vurgulayarak şunları söyledi:
"İddialar AMD'nin iş uygulamalarını ve ilişkilerini çarpıtıyor. AMD, yürürlükteki ABD ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine uymakta ve küresel operasyonlarımız genelinde uyumu sağlamak için titiz süreçler sürdürmektedir."
AMD sözcüsü açıklamasının devamında, "Müşterilerimize hizmet etmeye ve en yüksek dürüstlük standartlarını korumaya odaklanmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.