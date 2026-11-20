67 MİLYON DOLARLIK LİSANS GELİRİ MERCEK ALTINDA

Hunterbrook Media, AMD'nin kara listedeki şirketlerle farklı bağları olduğunu da öne sürdü. Raporda "Şirket, 2025 yılında 67 milyon dolarlık lisans geliri bildirdi ve Hunterbrook, bu gelirin izini 2019 yılında kara listeye alınan iki Çinli çip girişimine kadar sürdü" ifadelerine yer verildi.