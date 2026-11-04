Aralık ayında faiz indirimi gelecek mi? Kurumların TCMB tahminleri belli oldu

Gedik Yatırım da hizmet ve temel mal fiyatlarındaki ılımlı seyrin faiz indirimi beklentisini desteklediğini belirtiyor. Piyasada aralık ayı için 100 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını ifade eden kurum, kasım enflasyonunun karar üzerinde daha belirleyici olabileceğini vurguluyor.

