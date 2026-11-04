Aralık ayında faiz indirimi gelecek mi? Kurumların TCMB tahminleri belli oldu

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İstanbul
Ekim ayı enflasyonunun beklentileri aşmasının ardından gözler Merkez Bankasının 10 Aralık'taki faiz kararına çevrildi. Kurumların büyük bölümü 100 baz puanlık indirim beklerken, bir kurum faizin sabit tutulabileceği görüşünde.
Ekim ayında enflasyonun yüzde 2,58 ile tahminleri aşması, Merkez Bankasının faiz indirimi sürecine ilişkin hesapları da yeniden gündeme taşıdı. 12 Kasım'da açıklanacak Enflasyon Raporu, para politikasının gelecek dönem yol haritası açısından kritik önem taşırken, Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının seyri de yakından izleniyor.
Piyasalarda gözler, bütün bu gelişmelerin ardından 10 Aralık'ta yapılacak yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. Finans kuruluşlarının 2026 yıl sonu politika faizi öngörüleri ise %35 ile %36 arasında şekilleniyor.
İş Yatırım, ekim enflasyonunun ardından ana eğilimde endişe verici bir bozulma görülmediğini belirterek, iç talepteki yavaşlama ve hizmet enflasyonundaki iyileşmeye dikkat çekti.
Kurum, 10 Aralık'taki PPK toplantısında 100 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Bu senaryoda politika faizinin %35'e gerileyeceğini öngören İş Yatırım, 2027 yılında da aynı büyüklükte indirim adımlarının devam edebileceğini değerlendiriyor.
Kuveyt Türk Yatırım da 10 Aralık toplantısında 100 baz puanlık indirim beklerken; Orta Doğu kaynaklı gelişmeler, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve fiyatlama davranışlarının, faiz kararında belirleyici olacağını vurguluyor.
İntegral Yatırım, ölçülü faiz indirimlerinin dezenflasyon sürecini destekleyebileceğini ifade ederken, 2026 yıl sonu politika faizi beklentisini %35 olarak açıklıyor.
ING, ekim ayındaki enflasyon sürprizinin tek başına beklentileri değiştirmesini beklemiyor. Kurum, şartlarda önemli bir değişiklik yaşanmaması halinde TCMB'nin aralık ayında da faiz indirimlerini sürdürmesinin muhtemel olduğunu değerlendiriyor.
ING, 12 Kasım'daki Enflasyon Raporu'nun “ilave parasal gevşeme için oluşabilecek alan” konusunda yeni sinyaller verebileceğine de dikkat çekiyor.
Gedik Yatırım da hizmet ve temel mal fiyatlarındaki ılımlı seyrin faiz indirimi beklentisini desteklediğini belirtiyor. Piyasada aralık ayı için 100 baz puanlık indirim beklentisinin öne çıktığını ifade eden kurum, kasım enflasyonunun karar üzerinde daha belirleyici olabileceğini vurguluyor.
Akbank Ekonomik Araştırmalar ise diğer kurumlardan ayrışarak daha temkinli bir görünüm ortaya koyuyor.
Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatlarına etkisi ve henüz tüketici fiyatlarına yansımamış maliyet baskılarına dikkat çeken kurum, faiz indirimlerinin devamı konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini değerlendiriyor. Akbank, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini %36 seviyesinde koruyor.