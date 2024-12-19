ATM'lerde yeni dönem! Limit yükseliyor: Yeni düzenleme 1 Ocak'ta başlıyor

19 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 16:11

Türkiye'de yüksek enflasyonun etkisiyle artan nakit talebi, bankaları yeni önlemler almaya yönlendiriyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren ATM'lerde para çekme ve yatırma limitlerinde kapsamlı düzenlemeler devreye girecek.

Bankacılık sektöründen alınan bilgilere göre, günlük para çekme ve yatırma limitlerinde kapsamlı bir güncelleme yapılması planlanıyor. Bu düzenlemeler, nakit işlemlerini daha verimli hale getirmeyi ve artan kullanıcı taleplerine cevap vermeyi hedefliyor.

GÜNLÜK PARA ÇEKME LİMİTLERİ ARTIRILIYOR

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, hâlihazırda 20 bin lira olan günlük para çekme limiti, 2024 Ocak ayından itibaren 30 bin liraya yükseltilecek. Mevcut limitleri 15 bin lira civarında olan bazı bankaların ise bu tutarı 20 bin ila 25 bin lira aralığında belirlemesi bekleniyor. Bu değişiklikle birlikte kullanıcıların daha yüksek tutarlarda nakit çekebilmesi sağlanacak.

PARA YATIRMA LİMİTLERİNDE ESNEKLİK

Vatandaşların sıkça şikâyet ettiği ATM​ para yatırma limitleri de yeniden düzenleniyor. Şu anda 100 bin liranın üzerindeki tutarlar ATM'lerden yatırılabilirken, tek seferde yatırılabilen maksimum tutar 40 bin lira ile sınırlı. Yeni düzenlemelerle bu sınır 150 bin liraya çıkarılacak ve ATM’lerin para yatırma kapasitesi artırılacak. Bu güncelleme, özellikle altın ve döviz bozdurduktan sonra yüksek meblağları yatırmak isteyen kullanıcılar için kolaylık sağlayacak.

200 TL BANKNOTLARIN KULLANIMI YAYGINLAŞIYOR

ATM’lerde nakit akışını hızlandırmak amacıyla 200 TL’lik banknotların kullanımının artırılması hedefleniyor. Yeni yıldan itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde hâlihazırda kullanılan bu uygulamanın, Türkiye’nin tüm illerine yayılması planlanıyor. Diğer banknot türlerinin ATM’lerde daha az yer kaplaması, makinelerin dolum sürelerini kısaltmayı ve nakit yönetimini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

BANKALARIN YENİ STRATEJİLERİ

Artan nakit ihtiyacını karşılamak için bankalar, ATM dolum personel sayısını artırmayı ve makinelerde teknik düzenlemeler yapmayı planlıyor. Ancak Türk lirasındaki değer kaybına rağmen yeni banknot basımı konusundaki çekinceler, nakit yönetimindeki sorunların çözümünü geciktiriyor. Bu düzenlemelerin, özellikle büyük şehirlerde bankacılık işlemlerini daha hızlı ve verimli hale getirmesi bekleniyor. 2024 boyunca hayata geçirilecek bu yeniliklerin, hem vatandaşların hem de bankaların işleyişine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.