Ayak gazda para yolda gidiyor! Araç yakıt tüketimini azaltacak 7 sessiz taktik cebinizi kurtaracak

Benzin ve mazot fiyatına gelen bir indirim bir zamlar araç sahiplerini her geçen gün daha da düşündürüyor. İlkbaharla birlikte hem şehir trafiği hareketlendi hem de uzun yol planları yapılmaya başlandı. Ancak akaryakıt fiyatları hala birçok ülkeye göre çok yüksek. Depoyu dolduruyorum ama çabucak bitiyor, diyen sürücüler için uzmanların nadiren paylaştığı, kimsenin pek bilmediği yakıt tasarrufu tüyoları bu noktada devreye giriyor. Bazı püf noktaları sayesinde aynı mesafeyi daha ucuza kat etmek mümkün. İşte aracınızda yapacağınız küçük dokunuşlarla, cüzdanınızı rahatlatacak 7 etkili taktik.

Araç sahipleri dikkat. Yakıt tüketimini azaltacak tüyolar geldi. Depo göz açıp kapayıncaya kadar bitiyorsa bu taktikler tam size göre. Bu küçük ama etkili detaylar sayesinde her depodaki fiyat farkını hissedeceksiniz. Birçok kişi benzin ve mazotun sadece ham petrol fiyatlarına göre belirlendiğini zannediyor. Ancak Türkiye’de pompa fiyatlarını asıl etkileyen şey döviz kuru. Brent petrol düşse bile dolar yükselirse, litre fiyatı artabiliyor. Bu kapsamda yakıt dostu sürüşe geçmenin tam zamanı. İşte yapmanız gerekenler.

AKARYAKIT FİYATLARI BORSAYA DÖNDÜ

Son haftalarda Türkiye’de akaryakıt fiyatları adeta borsa gibi hareket ediyor. Bir gün zam, ertesi gün indirim sonra yine zam. Motorinle başlayan iniş çıkış, benzine de sıçradı. Aracına yakıt almak isteyen sürücüler, fiyat tabelalarını takip etmekten yoruldu. Dün alsaydım ucuzdu, bugün alsam pahalı, çıkmazına giren vatandaşlar, artık depo planını yeniden yapmak zorunda.

YAKIT DEPO HESABI SİL BAŞTAN

Eskiden yılda birkaç kez gelen zamlar, artık haftalık ritme oturdu. Benzine bir gün 1 TL zam gelirken, birkaç gün sonra 2 TL indirim gelebiliyor. Sürücüler artık alışkanlıkla her gün bugün zam ya da indirim var mı, sorusunu sormaya başladı. Uzmanlar, zam söylentileri çıkmadan önce ve indirim haberlerinin sabahına kadar geçen sürede depo doldurmanın en mantıklı zaman dilimi olduğunu ifade etti. Mobil uygulamalardan fiyat takibi yaparak anlık avantaj yakalamak mümkün olsa da takip etmek artık zorlaştı.

AKARYAKITTA SABİT FİYAT HAYAL Mİ OLDU?

Fiyatların sürekli değişmesi, sürücüler arasında fiyat sabitleme beklentisini doğurdu. Ancak yetkililerden bu yönde bir adım henüz gelmiş değil. Benzin ve mazot fiyatları, artık sadece araç değil zihin de yoruyor. Günü gününe değişen fiyatlar karşısında bilinçli olmak, birkaç kuruşun hesabını yapmak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. İşte aracınızda yapacağınız küçük dokunuşlarla, cüzdanınızı rahatlatacak 7 etkili taktik.

ARAÇ YAKIT DEPONUZ HIZLA BOŞALIYORSA DİKKAT

Arabanızda hız sabitleyici (cruise control) varsa uzun yolda mutlaka kullanın. Gaz pedalına sürekli basmak yerine sabit hızla gitmek yakıtı yüzde 10’a kadar azaltabilir. Kulağa küçük geliyor ama ay sonunda fark büyük oluyor.

MOTOR ISINMADAN GAZA BASMAYIN

Arabayı çalıştırır çalıştırmaz gaza yüklenmek, motor soğukken daha fazla yakıt yakılmasına neden oluyor. 1-2 dakika motorun ısınmasını beklemek hem performansı artırır hem yakıtı koruyor.

BAGAJDA GEREKSİZ AĞIRLIKLARDAN KURTULUN

Aracınızda uzun süre gereksiz ağırlık bulundurmak, örneğin boş su bidonları, spor çantaları ya da artık kullanılmayan zincirler bile yakıt tüketimini artırıyor. Her 50 kg ekstra ağırlık, yüzde 2-3 fazla yakıt demek.

LASTİKLERE GÖZÜNÜZ GİBİ BAKIN

Düşük basınçlı lastikler aracın direncini artırır. Bu da daha fazla yakıt anlamına gelir. Ayda bir lastik basınçlarını kontrol etmek, depo dostudur.

CAMLAR AÇIKSA DİKKAT

Yüksek hızda seyir halindeyken camları açık bırakmak, aerodinamiği bozar ve yakıt tüketimini artırır. Camlar yerine klima (düşük ayarda) kullanmak çoğu zaman daha tasarruflu oluyor.

BOŞTA GİDEN ARABA BOŞA YAKIT HARCIYOR

Yokuş aşağı arabayı boşa almak eski alışkanlıklardan biri ama artık geçerli değil. Modern araçlar vitesle inildiğinde yakıt kesme sistemiyle çalışır. Boşa alındığında ise motor yakıt almaya devam eder.

BENZİNCİYE GİTMEDEN ÖNCE UYGULAMALARI GEZ

En yakın ve en ucuz istasyonu gösteren mobil uygulamalar, aynı benzine daha az para ödemenizi sağlıyor. Üstelik güncel fiyatları takip ederek zam öncesi avantajı da yakalayabilirsiniz.