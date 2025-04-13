Ayak gazda para yolda gidiyor! Araç yakıt tüketimini azaltacak 7 sessiz taktik cebinizi kurtaracak

Benzin ve mazot fiyatına gelen bir indirim bir zamlar araç sahiplerini her geçen gün daha da düşündürüyor. İlkbaharla birlikte hem şehir trafiği hareketlendi hem de uzun yol planları yapılmaya başlandı. Ancak akaryakıt fiyatları hala birçok ülkeye göre çok yüksek. Depoyu dolduruyorum ama çabucak bitiyor, diyen sürücüler için uzmanların nadiren paylaştığı, kimsenin pek bilmediği yakıt tasarrufu tüyoları bu noktada devreye giriyor. Bazı püf noktaları sayesinde aynı mesafeyi daha ucuza kat etmek mümkün. İşte aracınızda yapacağınız küçük dokunuşlarla, cüzdanınızı rahatlatacak 7 etkili taktik.
Araç sahipleri dikkat. Yakıt tüketimini azaltacak tüyolar geldi. Depo göz açıp kapayıncaya kadar bitiyorsa bu taktikler tam size göre. Bu küçük ama etkili detaylar sayesinde her depodaki fiyat farkını hissedeceksiniz. Birçok kişi benzin ve mazotun sadece ham petrol fiyatlarına göre belirlendiğini zannediyor. Ancak Türkiye’de pompa fiyatlarını asıl etkileyen şey döviz kuru. Brent petrol düşse bile dolar yükselirse, litre fiyatı artabiliyor. Bu kapsamda yakıt dostu sürüşe geçmenin tam zamanı. İşte yapmanız gerekenler.
Son haftalarda Türkiye’de akaryakıt fiyatları adeta borsa gibi hareket ediyor. Bir gün zam, ertesi gün indirim sonra yine zam. Motorinle başlayan iniş çıkış, benzine de sıçradı. Aracına yakıt almak isteyen sürücüler, fiyat tabelalarını takip etmekten yoruldu. Dün alsaydım ucuzdu, bugün alsam pahalı, çıkmazına giren vatandaşlar, artık depo planını yeniden yapmak zorunda.
Eskiden yılda birkaç kez gelen zamlar, artık haftalık ritme oturdu. Benzine bir gün 1 TL zam gelirken, birkaç gün sonra 2 TL indirim gelebiliyor. Sürücüler artık alışkanlıkla her gün bugün zam ya da indirim var mı, sorusunu sormaya başladı. Uzmanlar, zam söylentileri çıkmadan önce ve indirim haberlerinin sabahına kadar geçen sürede depo doldurmanın en mantıklı zaman dilimi olduğunu ifade etti. Mobil uygulamalardan fiyat takibi yaparak anlık avantaj yakalamak mümkün olsa da takip etmek artık zorlaştı.
Fiyatların sürekli değişmesi, sürücüler arasında fiyat sabitleme beklentisini doğurdu. Ancak yetkililerden bu yönde bir adım henüz gelmiş değil. Benzin ve mazot fiyatları, artık sadece araç değil zihin de yoruyor. Günü gününe değişen fiyatlar karşısında bilinçli olmak, birkaç kuruşun hesabını yapmak hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. İşte aracınızda yapacağınız küçük dokunuşlarla, cüzdanınızı rahatlatacak 7 etkili taktik.