Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar toplam 1 milyon 320 bin 760 anneye aktarılan destek tutarı 27,6 milyar liraya ulaştı.

1,3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK FAYDALANDI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada doğum yardımının detaylarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun bu destekten yararlandığını belirten Göktaş, çocuk sayısına göre dağılımı şu şekilde sıraladı:

Birinci Çocuk: 566 bin 537 çocuk

566 bin 537 çocuk İkinci Çocuk: 413 bin 806 çocuk

413 bin 806 çocuk Üçüncü ve Üzeri Çocuk: 374 bin 767 çocuk

374 bin 767 çocuk İkiz ve Çoklu Doğum: 31 bin 493 hak sahibi

İki, üç ve üzeri çocuk sahibi olan toplam 788 bin 573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığı kaydedildi.

GÜNCEL DOĞUM YARDIMI TUTARLARI NE KADAR?

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için uygulanan destek miktarları şöyle:

Çocuk Sırası Destek Miktarı ve Türü 1. Çocuk 5.000 TL (Tek seferlik) 2. Çocuk 1.500 TL (Her ay düzenli) 3. ve Sonraki Çocuklar 5.000 TL (Her ay düzenli)

BAŞVURULAR VE ÖDEME KANALLARI

Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla doğrudan hesaplara aktarıldığını bildirdi.