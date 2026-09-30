Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı

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İstanbul
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar toplam 1 milyon 320 bin 760 anneye aktarılan destek tutarı 27,6 milyar liraya ulaştı.
Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada doğum yardımının detaylarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun bu destekten yararlandığını belirten Göktaş, çocuk sayısına göre dağılımı şu şekilde sıraladı:
İki, üç ve üzeri çocuk sahibi olan toplam 788 bin 573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığı kaydedildi.
2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için uygulanan destek miktarları şöyle:
|Çocuk Sırası
|Destek Miktarı ve Türü
|1. Çocuk
|5.000 TL (Tek seferlik)
|2. Çocuk
|1.500 TL (Her ay düzenli)
|3. ve Sonraki Çocuklar
|5.000 TL (Her ay düzenli)
Bakan Göktaş, ödemelerin Halkbank aracılığıyla doğrudan hesaplara aktarıldığını bildirdi.