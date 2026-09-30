Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:32

Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu. Yapılan son ödemeyle birlikte bugüne kadar 1,3 milyondan fazla anneye aktarılan toplam destek tutarı 27,6 milyar liraya ulaştı.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bakan Göktaş duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 10:32
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 10:32

, Eylül ayı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Yapılan son ödemelerle birlikte bugüne kadar toplam 1 milyon 320 bin 760 anneye aktarılan destek tutarı 27,6 milyar liraya ulaştı.

1,3 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK FAYDALANDI

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada doğum yardımının detaylarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun bu destekten yararlandığını belirten Göktaş, çocuk sayısına göre dağılımı şu şekilde sıraladı:

  • Birinci Çocuk: 566 bin 537 çocuk
  • İkinci Çocuk: 413 bin 806 çocuk
  • Üçüncü ve Üzeri Çocuk: 374 bin 767 çocuk
  • İkiz ve Çoklu Doğum: 31 bin 493 hak sahibi

İki, üç ve üzeri çocuk sahibi olan toplam 788 bin 573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığı kaydedildi.

GÜNCEL DOĞUM YARDIMI TUTARLARI NE KADAR?

2025 Aile Yılı kapsamında güncellenen ve 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren doğan çocuklar için uygulanan destek miktarları şöyle:

Çocuk SırasıDestek Miktarı ve Türü
1. Çocuk5.000 TL (Tek seferlik)
2. Çocuk1.500 TL (Her ay düzenli)
3. ve Sonraki Çocuklar5.000 TL (Her ay düzenli)

 

BAŞVURULAR VE ÖDEME KANALLARI

Bakan Göktaş, ödemelerin aracılığıyla doğrudan hesaplara aktarıldığını bildirdi.

  • Başvuru Kanalları: Doğum yardımı başvuruları e-Devlet veya "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden gerçekleştiriliyor.
  • Sorgulama: Başvurusu onaylanan aileler, ödeme durumlarını yine "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden takip edebiliyor.

 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Bolat açıkladı: Türkiye-ABD ticaretinde 50 milyar dolarlık hedef
Bakan Çiftçi duyurdu: Artvin'de 30 yıllık cinayet aydınlatıldı
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#mahinur özdemir göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
#E-Devlet
#doğum yardımı
#halkbank
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.