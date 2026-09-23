Bakırda dolar freni! Çin’den gelen talep düşüşü sınırladı

Küresel metal piyasalarında dolar baskısı yeniden kendini gösterdi. ABD dolarının değer kazanmasıyla bakır fiyatları çarşamba gününe düşüşle başladı. Çin’den gelen güçlü talep ise fiyatların daha fazla gerilemesini engelledi. Bakırın yanı sıra diğer sanayi metallerinin büyük bölümünde de satışlar öne çıktı. Nikelde ise Endonezya kaynaklı üretim sıkıntıları fiyatları yukarı taşıdı.

BAKIR FİYATLARI GERİLEDİ: İŞTE SON RAKAMLAR

Londra Metal Borsası’nda (LME) üç ay vadeli bakır, TSİ sabah saatlerinde yüzde 0,66 düşüşle ton başına 14 bin 651 dolara geriledi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda en fazla işlem gören bakır kontratı da yüzde 0,23 değer kaybederek ton başına 110 bin 960 yuana indi. Bu rakam yaklaşık 16 bin 550,57 dolara karşılık geliyor. Fiyatlardaki geri çekilmenin arkasında ABD dolarının güçlenmesi bulunuyor. Gece boyunca dalgalı bir seyir izleyen doların değer kazanması, bakır başta olmak üzere dolar üzerinden fiyatlanan emtiaları baskıladı.

Dolar yükseldiğinde, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için metal alımının maliyeti artıyor. Bu durum da emtia piyasalarında satış baskısını beraberinde getiriyor.

ÇİN’DEN GELEN GÜÇLÜ TALEP DÜŞÜŞE SET ÇEKTİ

Bakır fiyatları üzerinde dolar baskısı sürerken, Çin’den gelen talep piyasaya destek vermeye devam ediyor.

Çin’in ithal bakıra yönelik talebini gösteren önemli göstergelerden Yangshan primi, salı günü ton başına 117 dolara geriledi. Ancak prim, ay başındaki seviyesine göre hâlâ yüzde 62,5 daha yüksek. Ülkede yaklaşan resmi tatiller öncesinde bakır alımlarının hızlanması da dikkat çekiyor.

Çin’de 25-27 Eylül ve 1-7 Ekim tarihlerindeki resmi tatiller öncesinde izabe tesislerinde planlanan üretim duruşları, bakır alımlarını artıran etkenler arasında gösteriliyor. Talebin güçlü kalması, doların yükselişine rağmen bakır fiyatlarındaki kaybın sınırlı kalmasını sağladı.

ABD’NİN TARİFE BELİRSİZLİĞİ BAKIR PİYASASINI ETKİLİYOR

Bakır fiyatlarına son aylarda destek veren bir diğer gelişme de ABD’nin ithalat politikaları oldu. Rafine bakıra uygulanabilecek olası tarifeler öncesinde ABD’ye yönelik güçlü ithalat, metal fiyatlarını yukarı taşıyan unsurlar arasında yer aldı.

Ancak bu desteğin etkisi son dönemde azalmaya başladı. ABD’li yetkililerin, söz konusu tarifelerin üreticilerin maliyetlerini artırabileceğine ilişkin endişeleri gündeme getirmesi, piyasadaki beklentileri değiştirdi.

NİKELDE ENDONEZYA ETKİSİ: ÜRETİM AZALINCA FİYATLAR YÜKSELDİ

Bakır ve diğer sanayi metallerinde düşüş yaşanırken, Şanghay’da nikel fiyatları yükselişe geçti. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda nikel yüzde 1,16 değer kazandı. Yükselişin arkasında ise dünyanın önemli nikel üretim merkezlerinden Endonezya’da yaşanan su sıkıntısı bulunuyor.

PT Indonesia Morowali Industrial Park, su sıkıntısı nedeniyle bazı tesislerde nikel pik demiri üretiminin azaltıldığını açıkladı. Üretimdeki bu kesinti, nikel arzına ilişkin endişeleri artırarak fiyatları yukarı taşıdı.

DİĞER METALLERDE DE SATIŞ BASKISI VAR

Londra Metal Borsası’nda bakırla birlikte diğer baz metallerin de büyük bölümü günü düşüş yönünde sürdürdü.

Alüminyum yüzde 0,63, çinko yüzde 0,68, kurşun yüzde 0,52, nikel yüzde 0,43 ve kalay yüzde 0,38 değer kaybetti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda ise alüminyum yüzde 0,14, çinko yüzde 0,47 ve kurşun yüzde 0,4 geriledi.

Şanghay’da nikelin yanı sıra yükseliş kaydeden bir diğer metal kalay oldu. Kalay fiyatları yüzde 0,11 arttı.