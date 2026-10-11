Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

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İstanbul
TÜİK tarafından açıklanan ve beklentilerin altında gelen son enflasyon verileri sonrası, gözler Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki kritik faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesinde mevduat piyasasında kartlar yeniden dağıtılırken bankalar cazip hoș geldin faizleri ve güncellenmiş oranlarıyla rekabete girdi. 1 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyenler için aylık net kazanç 29 bin TL sınırını aştı! İşte Akbank'tan Ziraat'e, ING'den Hayat Finans'a kadar tüm bankaların güncel faiz oranları, aylık net getirileri ve kampanya şartları...
BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT GETİRİLERİ VE KAMPANYALAR
Türk Ticaret Bankası - Salkım Hesap (Günlük Vadeli)
Hayat Finans - Avantajlı Hesap
Vakıf Katılım - Günlük Hesap
N Kolay - N Kolay Bono (Günlük Vadeli)
DenizBank - E-Mevduat
Akbank - Vadeli Hesap TL
QNB - E-Vadeli Mevduat Hesabı
Akbank - Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli)
getirfinans - Günlük Vadeli Hesap
ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)
Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli)
Ziraat Dinamik - Standart Vadeli Hesap
getirfinans - Vadeli Hesap
ON Dijital - E-Mevduat
ING - Vadeli Hesap
Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli)
Ziraat Katılım - Anında Günlük Hesap
İş Bankası - Vadeli TL Hesabı
Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)
Enpara - Vadeli Hesap
DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli)
QNB - Kazandıran Günlük Hesap
TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)
CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)
ON Dijital - ON Plus (Günlük Vadeli)
Halkbank - E-Mevduat Hesabı
Odea - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli)
Ziraat Dinamik - Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli)