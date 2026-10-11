Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan ve beklentilerin altında gelen son enflasyon verileri sonrası, gözler Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki kritik faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesinde mevduat piyasasında kartlar yeniden dağıtılırken bankalar cazip hoș geldin faizleri ve güncellenmiş oranlarıyla rekabete girdi. 1 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyenler için aylık net kazanç 29 bin TL sınırını aştı! İşte Akbank'tan Ziraat'e, ING'den Hayat Finans'a kadar tüm bankaların güncel faiz oranları, aylık net getirileri ve kampanya şartları...