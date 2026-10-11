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Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
11.10.2026
saat ikonu 15:53
|
GÜNCELLEME:
11.10.2026
saat ikonu 15:58
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1
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan ve beklentilerin altında gelen son enflasyon verileri sonrası, gözler Merkez Bankası’nın 22 Ekim’deki kritik faiz kararına çevrildi. Faiz kararı öncesinde mevduat piyasasında kartlar yeniden dağıtılırken bankalar cazip hoș geldin faizleri ve güncellenmiş oranlarıyla rekabete girdi. 1 milyon TL'lik birikimini değerlendirmek isteyenler için aylık net kazanç 29 bin TL sınırını aştı! İşte Akbank'tan Ziraat'e, ING'den Hayat Finans'a kadar tüm bankaların güncel faiz oranları, aylık net getirileri ve kampanya şartları...

 

2
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

BANKA BANKA 1 MİLYON TL MEVDUAT GETİRİLERİ VE KAMPANYALAR

  • Türk Ticaret Bankası - Salkım Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,50
    • Net Kazanç: 29.423,86 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.029.423,86 ₺
    • Kampanya Detayı: 90 gün geçerli hoş geldin faiz oranı, 10.000 TL – 10.000.000 TL bakiye aralığı için geçerlidir.

     

3
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Hayat Finans - Avantajlı Hesap

     

    • Kar Payı Oranı: %41,08
    • Net Kazanç: 29.712,66 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.029.712,66 ₺
    • Kampanya Detayı: 99/1 Kar Paylaşım oranı ile 32 gün için dağıtılan Altın derecesi kar payı oranıdır.

     

4
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Vakıf Katılım - Günlük Hesap

     

    • Kar Payı Oranı: %39,00
    • Net Kazanç: 28.597,06 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.028.597,06 ₺

     

5
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • N Kolay - N Kolay Bono (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 28.317,81 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.028.317,81 ₺

     

6
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • DenizBank - E-Mevduat

     

    • Faiz Oranı: %38,75
    • Net Kazanç: 28.027,40 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.028.027,40 ₺
    • Kampanya Detayı: DenizBank'ta son 1 aydır açık vadeli hesabı bulunmayan ve son 45 gün içinde kampanyadan faydalanmayan müşterilere özeldir.

     

7
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Akbank - Vadeli Hesap TL

     

    • Faiz Oranı: %38,75
    • Net Kazanç: 28.027,40 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.028.027,40 ₺

     

8
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • QNB - E-Vadeli Mevduat Hesabı

     

    • Faiz Oranı: %38,50
    • Net Kazanç: 27.846,58 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.846,58 ₺

     

9
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Akbank - Serbest Plus Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 27.854,00 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.854,00 ₺
    • Kampanya Detayı: Her gün hoş geldin faizi! 10.000 TL - 10.000.000 TL aralığında geçerlidir.

     

10
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • getirfinans - Günlük Vadeli Hesap

     

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 27.677,95 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.677,95 ₺

     

11
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • ING - Turuncu Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺
    • Kampanya Detayı: ING Mobil’den yeni müşteri olanlara özel 90 gün geçerli kampanya faizidir.

     

12
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Anadolubank - Renkli Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 27.472,13 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.472,13 ₺

     

13
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Ziraat Dinamik - Standart Vadeli Hesap

     

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺

     

14
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • getirfinans - Vadeli Hesap

     

    • Faiz Oranı: %38,00
    • Net Kazanç: 27.484,93 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.484,93 ₺
    • Kampanya Detayı: 32 gün vade ile 500.000 TL – 9.999.999 TL arası bakiyeler için geçerlidir.

     

15
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • ON Dijital - E-Mevduat

     

    • Faiz Oranı: %37,50
    • Net Kazanç: 27.123,29 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 ₺
    • Kampanya Detayı: 7.500.000 - 20.000.000 TL arası için %38,50 faiz fırsatı sunulur.

     

16
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • ING - Vadeli Hesap

     

    • Faiz Oranı: %37,50
    • Net Kazanç: 27.123,29 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 ₺

     

17
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Odea - Yeni Vadeli Mevduat Hesap

     

    • Faiz Oranı: %37,50
    • Net Kazanç: 27.123,29 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.027.123,29 ₺

     

18
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Alternatif Bank - VOV Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %43,00
    • Net Kazanç: 26.913,44 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.913,44 ₺
    • Kampanya Detayı: %44 Hoş Geldin Faizi 20.000 TL – 500.000 TL’ye kadar açılan hesaplar için geçerlidir.

     

19
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Ziraat Katılım - Anında Günlük Hesap

     

    • Kar Payı Oranı: %36,00
    • Net Kazanç: 21.179,01 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.021.179,01 ₺

20
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • İş Bankası - Vadeli TL Hesabı

     

    • Faiz Oranı: %37,00
    • Net Kazanç: 26.761,64 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.761,64 ₺
    • Kampanya Detayı: İnternet Şubesi, İşCep ve Bankamatik kanallarından yeni hesap açacak müşterilere özeldir.

     

21
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Fibabanka - Kiraz Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 26.664,12 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.664,12 ₺

     

22
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Enpara - Vadeli Hesap

     

    • Faiz Oranı: %36,75
    • Net Kazanç: 26.580,82 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.580,82 ₺

     

23
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • DenizBank - Kaptan Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %41,00
    • Net Kazanç: 26.324,14 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.324,14 ₺

     

24
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • QNB - Kazandıran Günlük Hesap

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺

     

25
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • TEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺
    • Kampanya Detayı: Marifetli Kart’a başvurup her ay 30.000 TL üzeri harcama yapana +%1 ek faiz verilir.

     

26
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • CEPTETEB - Marifetli Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 26.204,95 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.204,95 ₺

     

27
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • ON Dijital - ON Plus (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,50
    • Net Kazanç: 26.053,55 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.026.053,55 ₺
    • Kampanya Detayı: 5.000.000 TL’ye kadar geçerli avantajlı orandır.

     

28
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Halkbank - E-Mevduat Hesabı

     

    • Faiz Oranı: %35,00
    • Net Kazanç: 25.315,07 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.025.315,07 ₺

     

29
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Odea - Oksijen Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %42,00
    • Net Kazanç: 24.736,80 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.024.736,80 ₺
    • Kampanya Detayı: İlk 10 günde açılacak hesaplarda 7.500 TL alt limitini aşan tutarlar için geçerlidir.

     

30
Banka mevduatında hesaplar değişti: 1 milyon TL'nin yeni aylık getiri belli oldu

  • Ziraat Dinamik - Dinamik Kazandıran Hesap (Günlük Vadeli)

     

    • Faiz Oranı: %44,00
    • Net Kazanç: 21.816,10 ₺
    • Vade Sonu Tutar: 1.021.816,10 ₺

     

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