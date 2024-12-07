Bankalarda limit 950 bin lira oldu! Yılbaşından itibaren geçerli olacak

07 Aralık 2024 17:17 - Güncelleme : 07 Aralık 2024 17:29

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu limiti değişti. Yeniden değerleme oranı baz alınarak devlet garantisi altında olan mevduat tutarı 650 bin liradan 950 bin liraya çıktı. Yılbaşından itibaren yeni tutar geçerli olacak.

Parasını mevduat ya da katılım fonunda değerlendirenleri yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tutarı güncellendi. 650 bin lira olan devlet garantisi altındaki tutar 950 bin liraya yükseltildi.

TMSF LİMİTİ 950 BİN LİRA OLDU

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, yeniden değerleme oranını baz alarak devlet garantisi altında olan mevduat tutarını 650 bin liradan 950 bin liraya çıktı. İlgili karar yılbaşından itibaren uygulanacak.

Buna göre 2025 yılı için sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu limiti her bir kredi kuruluşunda her bir kişi için 950.000 Türk Lirası olacak.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU LİMİTİ NEDİR?

TMSF bankaların iflas etme riskine karşı mevduat sahiplerinin 950 bin liraya kadar olan paralarını garanti altına alacak ve iflas durumunda mudiye ödemesini yapacak.