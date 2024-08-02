Bayram edecekler! SGK'nın emekliler için anlaştığı 13 bankanın sunduğu kampanya ve indirimler listelendi

02 Ağustos 2024 15:39 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 15:44

SGK, 5 kamu ve 9 özel banka arasında Emekliler Yılı kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Emeklilere yönelik indirim, kolaylık, avantaj ve fırsatlar oluşturuldu. Emekli dijital kimlik kartları, TROY ve bankaların emekli banka ve kredi kartları üzerinden fırsatlar sunuldu. İşte SGK'nın emekliler için anlaştığı 13 bankanın sunduğu kampanya ve indirimler.

SGK EMEKLİLER İÇİN 13 BANKA İLE ANLAŞTI

SGK 13 banka, banka ve kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim ve ayrıcalıklar sunma konusunda anlaştı.

Yapılan iş birliğiyle bankalar, banka/kredi kartı kullanan emeklilere özel indirim, fırsat, promosyon ve kampanya imkanı sağlayacak.

İş birliği yapılan 13 banka şöyle;

PTT Bank, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Denizbank, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım, Garanti Bankası, ING Bank, Yapı Kredi ve QNB Finansbank, Akbank.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile 13 banka arasında emeklilere özel indirimler ve ayrıcalıkların detaylarını sizler için banka banka listeledik.

PTT BANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Emeklilere maaş promosyonunun yanında PTT hizmetlerinden de indirimli yararlanma imkanı sağlanacak.

Emeklilere kargoda yüzde 20, e-ticarette yüzde 10 ve PTT Bank havalelerinde de yüzde 20'lik özel indirim uygulanacak.

Bir emekli aynı T.C. kimlik numarası ile ayda en fazla 5(beş) defa kampanyadan faydalanılabilecek.

Kampanya yurt içi gönderilerde geçerli olacak.

VAKIFBANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

SGK emeklilerine özel 24.000 TL'ye varan ödeme yapılacak.

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sağlanacak.

Troy logolu kredi kartı alan yeni emekli maaş müşterilerine özel, 12 ay boyunca yapacakları alışverişlerden aylık kart bazında 500 TL, yıllık toplamda 6.000 TL; her iki kart kullanıldığında ise aylık en fazla toplam 1.000 TL, yıllık en fazla toplam 12.000 TL’ye varan nakit ödeme fırsatı sunulacak.

Yapılan alışverişlerin toplamının 500 TL ve üstünde olması durumunda en fazla 500 TL; 500 TL’den düşük olması durumunda ise yapılan alışveriş toplamı kadar nakit ödeme yansıtılacak.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Ziraat Bankası, emekli bireyler için cazip bir kredi kampanyası başlattı.

Emekli maaşını Ziraat Bankası üzerinden alan vatandaşlara düşük faiz oranlarıyla kredi imkanı sunulacak.

50.000 TL’ye kadar olan kredilerde, banka 36 aya kadar vade seçeneği, 100.000 TL’ye kadar ve 24 ay vadeli kredi imkanı sağlanacak.

Ayrıca, ilk defa maaş taşınması durumunda yüksek limitli krediler verilecek.

Ücretsiz HGS etiketi, indirimli kiralık kasa hizmeti, mDijital kanallardan ücretsiz para transferi hizmeti ve emekli maaşına promosyon ödemesi de verilecek.

ZİRAAT KATILIM EMEKLİ İNDİRİMLERİ

SGK, emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli maaş ödemelerini taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi verecek.

DENİZBANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Denizbank, 3 yıllık sözleşme imzalayan emeklilere 12 bin liraya kadar emeklilik desteği sunuyor.

KUVEYTTÜRK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Emeklilik maaşını Kuveyt Türk’e alanlara 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi verilecek.

Market Harcamalarında Sağlam Kart Troy ile market alışverişlerde 500 TL harcamaya 100 TL indirim toplamda 200 TL indirim verilecek.

Giyim Harcamalarında 750 TL harcamaya 100 TL indirim, ücretsiz para transferi, tüm sağlık ve eğitim harcamalarınıza vade farksız 5 taksit avantajı sağlanacak.

Ayrıca maaşlarını, 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı da bulan emekliler, ayrıca ortak ATM'lerden işlem başına 2.000 TL olmak üzere ayda 2 kez ücretsiz para çekebilecek.

TÜRKİYE FİNANS KATILIM EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Emeklilere 14.500 TL’ye varan nakit promosyon ve ödül verilecek.

12.000 TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra bankaya davet ettiğiniz her bir emekli yakını için 250 TL, toplamda 2.500 TL’ye varan nakit ödül ödenecek.

Emekli maaşı ödemesinden 3 gün önce ücretsiz olarak 2.500 TL'ye kadar para çekme, 8300 anlaşmalı PTT ve Yapı Kredi ATM’lerinden günlük 5.000 TL’ye kadar ücretsiz para çekme, kart ücreti ödemeden Happy Bonus kredi kartı sahibi olma, şubelerde işlem önceliği, kiralık kasa hizmetinde %50 indirim, EFT Havale ücretsiz işlemleri gibi birçok fırsat sunulacak.

GARANTİ BANKASI EMEKLİ İNDİRİMİ

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon ödenecek.

EYTli olup prim borcu olanlar, avantajlı faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanarak hemen emekli olabilecek.

Havale ve hafta içi saat 16.00’ya kadar olan EFT/FAST işlemleri ücretsiz olacak.

Kredi kartında Bonus Kart alıp 1.500 TL ve üzeri alışveriş yapıldığında 500 TL bonus hediyesi, vadeli hesap açılışında özel mevduat faizi fırsatı, avantajlı faiz oranlarıyla destek kredisi fırsatı, yeni otomatik fatura ödeme talimatına 450 TL’ye varan bonus fırsatı verilecek.

ING BANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

ING, emeklilere yönelik nakit promosyon tutarını 18.000 TL’ye yükseltti.

Emekliler ayrıca vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri otomatik fatura talimatlarına 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyon kazanacak.

Öte yandan dijitalden gerçekleştirilen para transferi işlemlerinde masraf alınmayacak. Yüzde 3,84'ten başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisi, ilk 1 yıl kart ücret ödememe, 20.000 TL’ye varan faizsiz Taksitli Nakit Avans ve 1.000 TL bonus fırsatı sunulacak.

YAPI KREDİ EMEKLİ İNDİRİMİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine özel hazırlanan “Emeklilik Paketi” ile 18.000 TL’ye varan emekli promosyonu verilecek.

İki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 1.500 TL ek nakit ödül, 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, maaş baremi bağımsız 1.000 TL ek ödül, Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 500 TL ek nakit ödül ödenecek.

Fatura ve kredi kartı kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacak.

QNB FİNANSBANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Emeklilere 14.500 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

Ayrıca QNB Finansbank POS’larından yapılan 50 TL ve üzeri market alışverişlerinizde %5, aylık 15TL indirim, eczanelerden yapılan 50 TL ve üzeri alışverişlerinizde %5, aylık 15 TL indirim, kredi ile acil nakit ihtiyaçlarında hızlı, formalitesiz, kefilsiz çözümler sağlanacak.

TaksitKolay ile 50 TL ve üzeri tek çekim harcamalarını taksitlendirme, 2 adet otomatik fatura ödeme talimatı ile yıllık üyelik ücreti ödememe, market ve eczane harcamalarınızda yılda 360 TL’ye varan indirimler, eğitim ve sağlık programına kaydolarak, bu sektörlerdeki harcamalarda vade farksız 3 taksit, emekli kredi kartından verilen 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatınız sayesinde yıllık üyelik ücreti ödememe gibi fırsatlar verilecek.

AKBANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını taşıyan emekliler 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilecek.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatı yakalayacak.

azanan Akbanklı programı ile maaşını taşıyanlara 25.000 – 50.000 TL arasında bakiye aktarılması halinde 2.500 TL chip-para, 50.000 – 100.000 TL üzerinde bakiye aktarılması halinde ise 5.000 TL chip-para, 100.000 TL üzerinde bakiye aktarılması halinde ise 7.500 TL chip-para aktarım sağlanacak.

HALKBANK EMEKLİ İNDİRİMLERİ

Emekliler için belirlenen promosyon tutarları 12.000 TL olarak belirlendi.

Bunun yanında, ücretsiz havale, EFT, FAST, ayrıcalıklarla dolu Paraf emekli kredi kartı, yeni kredi kartı alımlarında ilk yıl kart ücreti muafiyeti, 0 850 222 92 62 numaralı Emekli Hattı,uygun geri ödeme seçenekleriyle düşük faizli ihtiyaç kredisi, 1.000’i geçen şube sayısı ve 4.000’i aşkın ATM ile Türkiye’nin her yerinde kesintisiz bankacılık hizmeti, yatan maaş tutarının tamamını şube ve ATM’lerden aynı gün çekebilme, tüm Kamu Bankası ATM’lerinden ücretsiz para çekme,tüm ATM’lerden kartsız ve ücretsiz kendi hesabınıza para yatırma, 'Hesap İşletim Ücreti' muafiyeti, avantajlı 'Kiralık Kasa' ücretleri ve maaş hesabından ücretsiz fatura otomatik ödeme talimatı verilecek.