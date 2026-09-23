BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

BİM 22-25 Eylül akteül ürünleri satışa çıktı. BİM markette bu hafta birçok ürün indirimli fiyatı ile raflarda. Mutfak aletlerinden dikiş setlerine kadar BİM'de onlarca ürün uygun fiyatlarıyla satışa çıkacak. 6+1 Pasta servis seti 439 TL, Ayaklı kek tabağı 259 TL, 2 Katlı kurabiyelik 269 TL, Çay tabağı 189 TL, Cam tabaklı sunum tabağı 199 TL, Dondurma/tatlı kasesi 269 TL, Desenli ayaklı kupa 249 TL, Süzgeçli çelik pipet 139 TL, Ayaklı bardak seti 179 TL, Metal standlı kesme tahtası seti 349 TL, Sürahi 319 TL, Meyve/sebze bıçağı seti 119 TL, Saklama kabı 109 TL, Hasır tepsi 545 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM'de 22-25 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 22-25 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları.

