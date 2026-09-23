BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

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İstanbul
BİM 22-25 Eylül akteül ürünleri satışa çıktı. BİM markette bu hafta birçok ürün indirimli fiyatı ile raflarda. Mutfak aletlerinden dikiş setlerine kadar BİM'de onlarca ürün uygun fiyatlarıyla satışa çıkacak. 6+1 Pasta servis seti 439 TL, Ayaklı kek tabağı 259 TL, 2 Katlı kurabiyelik 269 TL, Çay tabağı 189 TL, Cam tabaklı sunum tabağı 199 TL, Dondurma/tatlı kasesi 269 TL, Desenli ayaklı kupa 249 TL, Süzgeçli çelik pipet 139 TL, Ayaklı bardak seti 179 TL, Metal standlı kesme tahtası seti 349 TL, Sürahi 319 TL, Meyve/sebze bıçağı seti 119 TL, Saklama kabı 109 TL, Hasır tepsi 545 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM'de 22-25 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 22-25 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları.
22-25 Eylül BİM market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de 22-25 Eylül tarihlerinde onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Pastacılık ürünlerinde, bardak çeşitlerine dikiş setlerinden çocuk valizlerine kadar birçok üründe indirim fırsatı var. İndirimli ürünler arasında Tığ seti 149 TL, Mini makas 79 TL, Kesim bıçağı 75 TL, Çift uçlu cımbız 39 TL, Punch iğne 169 TL, Punch iğne seti 189 TL, Puf iğnedenlik 69 TL, Çıtçıt seti 29 TL, Tığ çeşitleri 29 TL, Misinalı şiş çeşitleri 29 TL, Dikiş makinesi iğne seti 69 TL, Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 29 TL, İşaret kalemi 45 TL, Yuvarlak cırt bant 39 TL, Dikiş makası 49 TL fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan Boncuk detaylı cam kase 139 TL, Cam şekerlik/lokumluk 99 TL, Porselen sufle kabı 119 TL, Çay seti 329 TL, Çay bardağı 149 TL, Desenli cam kesme tablası 129 TL, Fırın tepsi seti 599 TL, Meşrubat bardağı 199 TL, Su bardağı 179 TL, Kahve fincan takımı 999 TL, Cam kahve fincan seti 229 TL, Ayaklı kahve yanı su bardağı 199 TL, Kahve/moka pot 269 TL, Porselen espresso bardağı 219 TL, Cam kupa 119 TL'den satışa çıkan ürünlerden. Peki 22-25 Eylül tarihlerinde BİM markette hangi ürünler indirimde? İşte BİM 22-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026!
Alüminyum Döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL
Kesme/sunum tahtası 239 TL
Tabanlı kapaklı kek fanusu 219 TL
Pasta/kek taşıma kabı 119 TL
Tek fiyat silikon ürünler 69 TL
Kelepçeli kek kalıbı 419 TL
Tek fiyat pastacılık ürünleri 229 TL
Tek fiyat mutfak gereçleri 189 TL
Desenli pasta servis seti 139 TL
Desenli sufle kabı 39 TL
Cam Kase 119 TL
6+1 Pasta servis seti 439 TL
Ayaklı kek tabağı 259 TL
2 Katlı kurabiyelik 269 TL
Çay tabağı 189 TL
Cam tabaklı sunum tabağı 199 TL
Dondurma/tatlı kasesi 269 TL
Boncuk detaylı cam kase 139 TL
Cam şekerlik/lokumluk 99 TL
Porselen sufle kabı 119 TL
Çay seti 329 TL
Çay bardağı 149 TL
Desenli cam kesme tablası 129 TL
Fırın tepsi seti 599 TL
Meşrubat bardağı 199 TL
Su bardağı 179 TL
Kahve fincan takımı 999 TL
Cam kahve fincan seti 229 TL
Ayaklı kahve yanı su bardağı 199 TL
Kahve/moka pot 269 TL
Porselen espresso bardağı 219 TL
Cam kupa 119 TL
Cam kahve fincanı 35 TL
Desenli ayaklı kupa 249 TL
Süzgeçli çelik pipet 139 TL
Ayaklı bardak seti 179 TL
Metal standlı kesme tahtası seti 349 TL
Sürahi 319 TL
Meyve/sebze bıçağı seti 119 TL
Saklama kabı 109 TL
Hasır tepsi 545 TL
Mutfak Bıçağı 109 TL
Kepçe/kaşık altlığı 39 TL
Saklama kabı seti 139 TL
Yapışkanlı duvar baharatlığı 419 TL
Cam vazo seti 299 TL
Askı seti 45 TL
Kaydırmaz raf örtüsü 45 TL
Çocuk valiz 999 TL
Toka çeşitleri 59 TL
Dijital baskılı halı 649 TL
Yüz havlusu 79 TL
Yastık kılıfı 159 TL
Kadın fitilli pantolon 189 TL
Jogger Pantolon 419 TL
Erkek kışlık gömlek 289 TL
Figürlü soket çorap 49 TL
Baskılı oversize sweatshirt 229 TL
Tığ seti 149 TL
Mini makas 79 TL
Kesim bıçağı 75 TL
Çift uçlu cımbız 39 TL
Punch iğne 169 TL
Punch iğne seti 189 TL
Puf iğnedenlik 69 TL
Çıtçıt seti 29 TL
Tığ çeşitleri 29 TL
Misinalı şiş çeşitleri 29 TL
Dikiş makinesi iğne seti 69 TL
Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 29 TL
İşaret kalemi 45 TL
Yuvarlak cırt bant 39 TL
Dikiş makası 49 TL
Terzi makası 39 TL
Örgü ilmek ayracı 39 TL
Örgü ayracı 29 TL
Klasik toplu iğne 39 TL
Şiş koruyucu 35 TL
Şiş çeşitleri 39 TL
Perde düğmesi çeşitleri 25 TL
Dikiş iğnesi çeşitleri 19 TL
İğne seti çeşitleri 21 TL
Mezura 25 TL
3 Katlı Tuvalet Kağıdı 289 TL
100 ml Parfüm 319 TL
150 ml Deodorant 99 TL
2.5 Litre Yüzey Temizleyici 119 TL
Köpük Sabun 79 TL
500 ml Duş Jeli 79 TL
Beyazlatıcı Diş Macunu 99 TL
Cımbız 99 TL
Figürlü Tarak 199 TL
El Kremi 119 TL
Bütün Fındıklı Çikolata 149 TL
Stick Çikolata 399 TL
200 gram Ceviz içi 115 TL
5 Litre Ayçiçek Yağı 449 TL
1500 Gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 399 TL
900 Gram Beyaz Peynir 219 TL