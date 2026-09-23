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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 09:14
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 09:14
1
BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

BİM 22-25 Eylül akteül ürünleri satışa çıktı. BİM markette bu hafta birçok ürün indirimli fiyatı ile raflarda. Mutfak aletlerinden dikiş setlerine kadar BİM'de onlarca ürün uygun fiyatlarıyla satışa çıkacak.  6+1 Pasta servis seti 439 TL, Ayaklı kek tabağı 259 TL, 2 Katlı kurabiyelik 269 TL, Çay tabağı 189 TL, Cam tabaklı sunum tabağı 199 TL, Dondurma/tatlı kasesi 269 TL, Desenli ayaklı kupa 249 TL, Süzgeçli çelik pipet 139 TL, Ayaklı bardak seti 179 TL, Metal standlı kesme tahtası seti 349 TL, Sürahi 319 TL, Meyve/sebze bıçağı seti 119 TL, Saklama kabı 109 TL, Hasır tepsi 545 TL'den satışa çıkıyor. Peki BİM'de 22-25 Eylül tarihlerinde başka hangi ürünlerde indirim var? İşte 22-25 Eylül BİM aktüel kataloğu ürünleri ve fiyatları.
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

22-25 Eylül BİM market aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM'de 22-25 Eylül tarihlerinde onlarca ürün indirimli fiyatları ile satışa çıkacak. Pastacılık ürünlerinde, bardak çeşitlerine dikiş setlerinden çocuk valizlerine kadar birçok üründe indirim fırsatı var. İndirimli ürünler arasında Tığ seti 149 TL, Mini makas 79 TL, Kesim bıçağı 75 TL, Çift uçlu cımbız 39 TL, Punch iğne 169 TL, Punch iğne seti 189 TL, Puf iğnedenlik 69 TL, Çıtçıt seti 29 TL, Tığ çeşitleri 29 TL, Misinalı şiş çeşitleri 29 TL, Dikiş makinesi iğne seti 69 TL, Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 29 TL, İşaret kalemi 45 TL, Yuvarlak cırt bant 39 TL, Dikiş makası 49 TL fiyatları ile dikkat çeken ürünler arasında. Öte yandan Boncuk detaylı cam kase 139 TL, Cam şekerlik/lokumluk 99 TL, Porselen sufle kabı 119 TL, Çay seti 329 TL, Çay bardağı 149 TL, Desenli cam kesme tablası 129 TL, Fırın tepsi seti 599 TL, Meşrubat bardağı 199 TL, Su bardağı 179 TL, Kahve fincan takımı 999 TL, Cam kahve fincan seti 229 TL, Ayaklı kahve yanı su bardağı 199 TL, Kahve/moka pot 269 TL, Porselen espresso bardağı 219 TL, Cam kupa 119 TL'den satışa çıkan ürünlerden. Peki 22-25 Eylül tarihlerinde BİM markette hangi ürünler indirimde? İşte BİM 22-25 Eylül aktüel ürünler kataloğu 2026! 
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Alüminyum Döküm kek kalıbı çeşitleri 399 TL

Kesme/sunum tahtası 239 TL

Tabanlı kapaklı kek fanusu 219 TL

Pasta/kek taşıma kabı 119 TL

Tek fiyat silikon ürünler 69 TL
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Kelepçeli kek kalıbı 419 TL

Tek fiyat pastacılık ürünleri 229 TL

Tek fiyat mutfak gereçleri 189 TL 

Desenli pasta servis seti 139 TL

Desenli sufle kabı 39 TL 

Cam Kase 119 TL 
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

6+1 Pasta servis seti 439 TL 

Ayaklı kek tabağı 259 TL 

2 Katlı kurabiyelik 269 TL 

Çay tabağı 189 TL 

Cam tabaklı sunum tabağı 199 TL 

Dondurma/tatlı kasesi 269 TL
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Boncuk detaylı cam kase 139 TL 

Cam şekerlik/lokumluk 99 TL 

Porselen sufle kabı 119 TL 

Çay seti 329 TL 

Çay bardağı 149 TL 

Desenli cam kesme tablası 129 TL 

Fırın tepsi seti 599 TL 

Meşrubat bardağı 199 TL
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Su bardağı 179 TL

Kahve fincan takımı 999 TL 

Cam kahve fincan seti 229 TL 

Ayaklı kahve yanı su bardağı 199 TL

Kahve/moka pot 269 TL 

Porselen espresso bardağı 219 TL 

Cam kupa 119 TL 

Cam kahve fincanı 35 TL 
 

8
BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Desenli ayaklı kupa 249 TL

Süzgeçli çelik pipet 139 TL 

Ayaklı bardak seti 179 TL 

Metal standlı kesme tahtası seti 349 TL 

Sürahi 319 TL 

Meyve/sebze bıçağı seti 119 TL 

Saklama kabı 109 TL 

Hasır tepsi 545 TL 

Mutfak Bıçağı 109 TL 

 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Kepçe/kaşık altlığı 39 TL 

Saklama kabı seti 139 TL 

Yapışkanlı duvar baharatlığı 419 TL 

Cam vazo seti 299 TL 

Askı seti 45 TL 

Kaydırmaz raf örtüsü 45 TL 

Çocuk valiz 999 TL 

Toka çeşitleri 59 TL 

Dijital baskılı halı 649 TL

Yüz havlusu 79 TL 

 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Yastık kılıfı 159 TL 

Kadın fitilli pantolon 189 TL 

Jogger Pantolon 419 TL 

Erkek kışlık gömlek 289 TL 

Figürlü soket çorap 49 TL 

Baskılı oversize sweatshirt 229 TL 

Tığ seti 149 TL 

Mini makas 79 TL 

Kesim bıçağı 75 TL 

Çift uçlu cımbız 39 TL 

 

11
BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Punch iğne 169 TL 

Punch iğne seti 189 TL 

Puf iğnedenlik 69 TL 

Çıtçıt seti 29 TL 

Tığ çeşitleri 29 TL 

Misinalı şiş çeşitleri 29 TL 

Dikiş makinesi iğne seti 69 TL 

 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Dikiş sökme ve ilik açma aparatı 29 TL 

İşaret kalemi 45 TL 

Yuvarlak cırt bant 39 TL 

Dikiş makası 49 TL 

Terzi makası 39 TL 

Örgü ilmek ayracı 39 TL 

Örgü ayracı 29 TL 

 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

Klasik toplu iğne 39 TL 

Şiş koruyucu 35 TL 

Şiş çeşitleri 39 TL 

Perde düğmesi çeşitleri 25 TL

Dikiş iğnesi çeşitleri 19 TL 

İğne seti çeşitleri 21 TL 

Mezura 25 TL
 

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 289 TL

100 ml Parfüm 319 TL

150 ml Deodorant 99 TL

2.5 Litre Yüzey Temizleyici 119 TL

Köpük Sabun 79 TL

500 ml Duş Jeli 79 TL

Beyazlatıcı Diş Macunu 99 TL

Cımbız 99 TL

Figürlü Tarak 199 TL

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BİM market 22-25 Eylül aktüel ürünleri satışa çıktı! Sunum tahtası, kek fanusu, çocuk valiz ve tek fiyat slikon ürünler geliyor...

El Kremi 119 TL

Bütün Fındıklı Çikolata 149 TL

Stick Çikolata 399 TL

200 gram Ceviz içi 115 TL

5 Litre Ayçiçek Yağı 449 TL

1500 Gram Yarım Yağlı Tost Peyniri 399 TL

900 Gram Beyaz Peynir 219 TL
 

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