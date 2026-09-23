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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Ümit Buget
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:44

Bitcoin'de 14 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler ekim ayına çevrildi

Bitcoin, temmuz ve ağustos aylarının ardından eylülü de yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Kripto para, 2012'den bu yana yalnızca bir kez görülen üç aylık kazanç serisini tekrarlamanın eşiğinde. Ancak geçmişte benzer bir yükselişin ardından yaşananlar, ekim ayına ilişkin beklentileri de beraberinde getiriyor.

Avatar
Editor
 Ümit Buget
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Bitcoin'de 14 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler ekim ayına çevrildi
KAYNAK:
Ümit Büget
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:44

Kripto para piyasasının en büyük varlığı , üst üste üçüncü ayı da kazançla tamamlamaya hazırlanırken yatırımcıların gözü ayına çevrildi. ve aylarında güçlü bir performans sergileyen Bitcoin, eylül ayında da yükselişini sürdürdü. Eylülün pozitif kapanması halinde Bitcoin, 2012'den bu yana yalnızca bir kez görülen üç aylık kesintisiz yükseliş serisini yeniden yakalayacak. Ancak geçmiş veriler, böyle bir serinin ardından yükselişin mutlaka devam edeceği anlamına gelmiyor.

BİTCOİN ÜÇ AY ÜST ÜSTE KAZANDIRMAYA HAZIRLANIYOR

CoinDesk verilerine göre Bitcoin, temmuz ayında yüzde 4,8, ağustos ayında ise yüzde 25,2 değer kazandı. Eylül ayında da yukarı yönlü hareketini sürdüren kripto para, haberin hazırlandığı sırada yaklaşık 86 bin 140 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin'in eylül ayındaki kazancı ise yüzde 10,9 seviyesine ulaştı. Ay sonuna kadar bu yükselişin korunması halinde Bitcoin, temmuz-eylül dönemini üst üste üç aylık kazançla tamamlamış olacak. Bu tablo, kripto paranın fiyat geçmişinde oldukça nadir rastlanan bir döneme işaret ediyor.

Bitcoin'de 14 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler ekim ayına çevrildi

BENZER TABLO 2012'DE YAŞANDI: EKİM AYINDA SERT DÜŞÜŞ GELDİ

Bitcoin'in geçmiş performansına bakıldığında benzer bir yükseliş serisinin 2012 yılında yaşandığı görülüyor. O dönemde Bitcoin, temmuz ayında yüzde 41,0, ağustosta yüzde 6,4 ve eylülde yüzde 24,4 yükselmişti. Ancak üç ay süren kazanç serisi ekim ayında sona erdi.

Bitcoin, 2012'nin ekim ayında yüzde 9,7 değer kaybetti. Fiyat, 26 Ekim'de 10,17 dolara kadar gerileyerek dip seviyesini gördü. Asıl dikkat çeken hareket ise bu düşüşün ardından geldi. Bitcoin, izleyen 165 günlük dönemde yaklaşık 230 dolara kadar yükseldi. Böylece dip seviyesinden itibaren yüzde 2.000'in üzerinde değer kazanmış oldu.

BİTCOİN'DE 2012 SENARYOSU YENİDEN YAŞANIR MI?

Bitcoin'in bugünkü fiyat hareketlerinin 2012 yılıyla benzerlik göstermesi, aynı senaryonun yeniden yaşanacağı beklentisini gündeme getiriyor. Ancak geçmişteki yükselişin bugünkü piyasa koşullarında tekrarlanacağını söylemek için yeterli veri bulunmuyor.

Her şeyden önce, söz konusu üç aylık yükseliş serisinin Bitcoin'in fiyat geçmişinde yalnızca bir kez görülmüş olması, gelecekteki hareketlere ilişkin güçlü bir çıkarım yapılmasını zorlaştırıyor.

Üstelik Bitcoin piyasası artık 2012'dekinden oldukça farklı bir yapıya sahip. O yıllarda çok daha sınırlı bir yatırımcı kitlesine hitap eden kripto para, bugün kurumsal yatırımcıların da yoğun şekilde yer aldığı, spot ve türev işlemlerde yüksek likiditeye sahip trilyonlarca dolarlık bir piyasanın parçası. Bu nedenle Bitcoin'in 2012 yılında kaydettiği yüzde bazlı yükselişlerin aynı ölçekte tekrarlanması, günümüz piyasa koşullarında çok daha zor görülüyor.

Bitcoin'de 14 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler ekim ayına çevrildi

GÖZLER EKİM VE KASIM AYLARINA ÇEVRİLDİ

Bitcoin'in eylül ayını da yükselişle tamamlaması halinde yatırımcıların odağında ekim ayındaki fiyat hareketleri olacak. Bazı piyasa döngüsü modelleri, ekim veya aylarında Bitcoin için yeni bir yükseliş döneminin başlayabileceğine işaret ediyor. Bununla birlikte geçmiş döngüler, gelecekteki fiyat hareketlerinin ne zaman ve hangi yönde gerçekleşeceğine ilişkin kesin bir takvim sunmuyor.

 

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ETİKETLER
#ağustos
#kasım
#bitcoin
#temmuz
#ekim
#Ekonomi
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