BİTCOİN’DE YÜKSELİŞLER SATIŞ FIRSATINA DÖNÜŞÜYOR

Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevine dönmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, birkaç saat içinde tüm kazanımlarını geri verdi. Benzer bir tablo hisse senedi piyasalarında da yaşandı ancak satışlar daha geç etkisini gösterdi. Glassnode’a göre olumlu haberlerin bile kalıcı bir yükseliş sağlayamaması, yatırımcıların fiyatlardaki toparlanmayı satış fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.

Bitcoin’in 24 saat kesintisiz işlem görmesi de risklerin arttığı dönemlerde onu yatırımcıların ilk satış tercihlerinden biri haline getiriyor. Glassnode, hisse senedi piyasalarında toparlanma yaşanmadan Bitcoin’in yeniden yükseliş ivmesi yakalamasının zor olabileceğini belirtti.