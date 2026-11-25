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İstanbul
Kripto para piyasasında satış baskısı giderek artıyor. Teknoloji hisselerindeki düşüş ve yeniden gündeme gelen gümrük vergisi endişeleri, Bitcoin’in toparlanma çabalarını sekteye uğrattı. Sabah saatlerinde yüzde 0,9 değer kaybeden Bitcoin, 59 bin 247,08 dolardan işlem gördü. Kripto para analiz şirketi Glassnode’un verileri ise Bitcoin’in teknoloji hisselerine olan bağımlılığının arttığını gösteriyor. Şirkete göre Bitcoin ile Nasdaq 100 endeksi arasındaki korelasyon, Eylül 2022’deki ayı piyasasından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın görevine dönmesinin ardından yükselişe geçen Bitcoin, birkaç saat içinde tüm kazanımlarını geri verdi. Benzer bir tablo hisse senedi piyasalarında da yaşandı ancak satışlar daha geç etkisini gösterdi. Glassnode’a göre olumlu haberlerin bile kalıcı bir yükseliş sağlayamaması, yatırımcıların fiyatlardaki toparlanmayı satış fırsatı olarak değerlendirdiğine işaret ediyor.
Bitcoin’in 24 saat kesintisiz işlem görmesi de risklerin arttığı dönemlerde onu yatırımcıların ilk satış tercihlerinden biri haline getiriyor. Glassnode, hisse senedi piyasalarında toparlanma yaşanmadan Bitcoin’in yeniden yükseliş ivmesi yakalamasının zor olabileceğini belirtti.
Galaxy Digital CEO’su Mike Novogratz da Bitcoin’e ilişkin yıl sonu beklentilerini sorgulamaya başladı. Yükselen faizler ve güçlenen doların kripto para piyasasını zorladığını belirten Novogratz, Bitcoin’in yıl sonuna kadar yeniden 90 bin dolara ulaşacağına dair beklentisinin zayıfladığını söyledi.
Digital Assets Forum’da Anthony Scaramucci ile birlikte değerlendirmelerde bulunan Novogratz, Bitcoin’in faiz getirisi sunmamasının yüksek faiz ortamında diğer yatırım araçları karşısındaki cazibesini azalttığına dikkat çekti.
ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yeniden yüzde 5,17’nin üzerine çıkarken, para politikasına ilişkin beklentiler de kripto para piyasası üzerindeki baskıyı artırıyor.
CME FedWatch verilerine göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) aralık ayında faiz artırma ihtimali yüzde 95’e yükseldi. Novogratz ise Fed’in önümüzdeki iki toplantısında da 25’er baz puanlık faiz artışına gideceğini öngörüyor.