BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

YAPAY ZEKA AJANLARI KENDİ ARALARINDA ÖDEME YAPABİLECEK

BlackRock'ın analizinde, yapay zeka ve dijital varlıkların birleşmesiyle ortaya çıkabilecek üç önemli kullanım alanına dikkat çekiliyor. Bunların başında makineler arasında gerçekleştirilecek otomatik mikro ödemeler geliyor. Rapora göre otonom yapay zeka ajanları, yüksek frekanslı finansal işlemleri herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek.

Bu süreçte x402, Stripe, Tempo'nun MPP protokolü ve OpenAI'ın ACP altyapılarının önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.

Söz konusu sistemler sayesinde yapay zeka ajanlarının, itibari para birimlerine endeksli stablecoin'leri kullanarak kendi aralarında ödeme yapabilmesi hedefleniyor. Böylece makinelerin ihtiyaç duydukları hizmetler için ödeme gerçekleştirdiği ve finansal işlemlerini otomatik olarak yürüttüğü bir ekonomik yapının önü açılabilir.