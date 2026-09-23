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BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:36
1
BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

Dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden BlackRock, yapay zeka ile dijital varlıkların birleşmesinin küresel finans sisteminde yaratabileceği değişimi mercek altına aldı. Şirketin yayımladığı yeni araştırma raporuna göre blockchain teknolojisi, gelecekte yalnızca insanların kripto para alıp sattığı bir sistem olmaktan çıkıp makinelerin kendi aralarında işlem gerçekleştirdiği yeni bir ekonominin temel altyapısına dönüşebilir. Raporda, otonom yapay zeka ajanlarının yaygınlaşmasıyla birlikte finansal işlemlerin de farklı bir boyuta taşınacağı belirtiliyor. İnsanların doğrudan müdahalesine gerek kalmadan ödeme yapabilen, varlık alıp satabilen ve fon yönetebilen yapay zeka sistemlerinin, dijital varlık piyasasında yeni bir dönemin önünü açabileceği öngörülüyor.

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BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

YAPAY ZEKA AJANLARI KENDİ ARALARINDA ÖDEME YAPABİLECEK

BlackRock'ın analizinde, yapay zeka ve dijital varlıkların birleşmesiyle ortaya çıkabilecek üç önemli kullanım alanına dikkat çekiliyor. Bunların başında makineler arasında gerçekleştirilecek otomatik mikro ödemeler geliyor. Rapora göre otonom yapay zeka ajanları, yüksek frekanslı finansal işlemleri herhangi bir insan müdahalesine ihtiyaç duymadan gerçekleştirebilecek.

Bu süreçte x402, Stripe, Tempo'nun MPP protokolü ve OpenAI'ın ACP altyapılarının önemli rol oynayabileceği belirtiliyor.

Söz konusu sistemler sayesinde yapay zeka ajanlarının, itibari para birimlerine endeksli stablecoin'leri kullanarak kendi aralarında ödeme yapabilmesi hedefleniyor. Böylece makinelerin ihtiyaç duydukları hizmetler için ödeme gerçekleştirdiği ve finansal işlemlerini otomatik olarak yürüttüğü bir ekonomik yapının önü açılabilir.

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BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

YATIRIM VE FON YÖNETİMİNDE İNSAN MÜDAHALESİ AZALABİLİR

Raporda öne çıkan ikinci başlık ise yapay zeka ajanlarının yatırım işlemlerinde üstlenebileceği yeni roller oldu. BlackRock'a göre otonom sistemler, akıllı sözleşmeler aracılığıyla tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarında doğrudan işlem gerçekleştirebilecek. Yapay zeka ajanlarının yalnızca ödeme yapmakla sınırlı kalmayıp fon yönetimi ve varlık alım satımı gibi finansal faaliyetleri de yürütebilmesi bekleniyor.

Bu gelişme, dijital varlıkların kullanım alanını genişletirken finansal işlemlerin yürütülme biçiminde de önemli değişikliklerin önünü açabilir.

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BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

BİLGİSAYAR KAYNAKLARI BİLE FİNANSAL VARLIĞA DÖNÜŞEBİLİR

BlackRock'ın üzerinde durduğu üçüncü alan ise bilgisayar kaynaklarının dijital varlıklara dönüştürülmesi. Raporda, bu kaynakların blockchain tabanlı sistemler aracılığıyla finansallaştırılabileceği ve teminat olarak kullanılabileceği ifade ediliyor. Böylece bilgisayar kaynaklarının yalnızca teknolojik hizmet sunmak için değil, finansal işlemlerde değerlendirilebilecek birer dijital varlık olarak da kullanılmasının önü açılabilir.

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BlackRock'tan çarpıcı öngörü: Yapay zeka ve kripto para finansın kurallarını değiştirecek!

STABLECOİN İŞLEMLERİNDE 11 TRİLYON DOLARLIK HACİM

BlackRock, raporunda dijital varlık piyasasında yaşanan büyümeye de dikkat çekti. Şirketin paylaştığı verilere göre düzeltilmiş stablecoin işlem hacmi, 2025 yılında 11 trilyon doları aştı. Bu büyümenin yanı sıra ABD, Avrupa ve Asya-Pasifik bölgelerinde dijital varlıklara yönelik düzenleyici çerçevelerin netleşmesinin de yapay zeka ile blockchain teknolojisinin birleşmesini hızlandırdığı belirtiliyor. BlackRock'ın öngörüsüne göre blockchain ağları, gelecekte yapay zeka ajanlarının yönettiği küresel makine ekonomisinin merkezi olmayan mutabakat altyapısı haline gelebilir.

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