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Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 10:35
1
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

Hükümet, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı kritik düzenlemeyle mesainin bir kısmının ofiste, bir kısmının ise uzaktan yürütüleceği esnek (hibrit) çalışma modelini resmen mevzuata işledi. 

Maaş kaybettirmeyen, hakları koruyan ve hem özel sektörü hem kamuyu kapsayan yeni dönemin tüm merak edilen detayları netleşti.

2
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

ESNEK ÇALIŞMA MODELİ NEDİR VE NASIL UYGULANACAK?

Geleneksel 09.00–18.00 mesai kalıplarının dışına çıkan esnek çalışma; çalışanların işverenle anlaşarak işe başlama ve bitiş saatlerini kendi hayat ritimlerine göre planlayabildiği modern bir iş modelidir. Yalnızca tek bir mekana veya sabit saatlere bağlı kalmayan bu sistem, özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da geniş bir uygulama alanı buluyor.

 

3
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

HANGİ ÇALIŞMA MODELLERİ MEVZUATA GİRDİ?

Yeni nesil çalışma ekosisteminde birden fazla seçenek öne çıkıyor:

  • Uzaktan Çalışma: İşin tamamen evde veya kafe gibi ofis dışı mekanlarda yürütülmesi.
  • Hibrit Çalışma: Haftanın belirli günleri ofiste, kalan günlerinde ise evde mesai yapılması.
  • Esnek Saatler: Çalışanın günlük işe başlama ve bitiş saatlerini kendi ihtiyacına göre ayarlaması.
  • Dönemsel Çalışma: Belirli ve genellikle kısa süreli dönemleri kapsayan iş modelleri.
  • Yarı Zamanlı Çalışma: Tam zamanlı pozisyonlara oranla daha az süreli çalışma.
  • Sıkıştırılmış Haftalar: Haftalık çalışma saatlerinin daha az sayıdaki güne yoğunlaştırılarak tamamlanması.

4
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

SİSTEME NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Özellikle kadınların iş gücünde kalması ve aile hayatı ile iş dengesini kurabilmesi bu adımın en temel gerekçelerinden biri oldu. Son dönemde düşen doğurganlık oranları da dikkate alınarak, kadın çalışanların esnek çalışma modelleriyle desteklenmesi hedeflendi. Ayrıca Z kuşağı başta olmak üzere genç nüfusun özgürlük alanı tanıyan, trafik stresini sıfırlayan ve uluslararası kariyer imkanı sunan bu sistemlere yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.

 

5
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

MESAİ SAATLERİ VE ZAMAN PLANLAMASI NASIL YAPILACAK?

Geleneksel 09.00-18.00 mesaisi yerine haftalık 40 saatlik yasal sınır korunarak esnek periyotlar oluşturulabilecek. Örneğin mesai 07.00-16.00 veya 12.00-21.00 saatleri arasına çekilebilecek. Haftalık düzen ise "4 gün ofis, 2 gün evden çalışma" şeklinde planlanabilecek. Gün ve saatlerin dağılımı çalışan ile işveren arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek.

 

6
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

ÇALIŞMA SÜRESİ KISALACAK MI?

Dünyadaki örneklerinde gün ve saat kısıtlamaları görülse de, hükümetin mevcut taslak çalışmasında 45 saatlik haftalık yasal çalışma süresinin düşürülmesine yönelik bir madde yer almıyor.

 

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Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

MAAŞLARDA DÜŞÜŞ VEYA HAK KAYBI OLACAK MI?

Hayır. Güvenceli esneklik modeliyle esnek çalışanlar, tam zamanlı çalışanlarla "çalışmada süreklilik" ilkesi gereği birebir aynı sosyal haklardan yararlanmaya devam edecek. Kazançlarda kesinlikle kesinti yapılmayacak. Prim günleri, analık yardımları ve kıdem haklarına erişim kolaylaştırılırken, ayrımcılığa karşı denetimler sıkılaştırılacak.

 

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Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

KAMUDA ESNEK MESAİ NASIL İŞLEYECEK?

Kamudaki esnek çalışma memurları değil, kamuda işçi statüsünde çalışanları kapsayacak. Kamu kurumlarında günün en az 5 saatini kapsayan "çekirdek zaman" uygulaması getirilecek. Çekirdek zamanda kurumda bulunmak zorunlu olurken, kalan esnek zaman diliminde mekan bağımsız çalışılabilecek. Günlük 8 saatlik kamu mesaisi korunurken, giriş saatleri 2 saat öne çekilebilecek veya çıkışlar 3 saat sonraya esnetilebilecek.

 

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Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ NE GETİRDİ? SÖZLEŞMELER YENİLENİYOR!

Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle hibrit çalışma resmiyet kazandı. Bundan böyle çalışanın hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı doğrudan iş sözleşmesine yazılacak. Değişiklik talepleri yazılı iletilecek ve işveren 30 gün içinde yanıt verecek. Mevcut sözleşmeler de bu kriterlere göre yenilenecek.

 

10
Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

ORTA VADELİ PROGRAM (OVP) VE HUKUKİ SÜREÇLER

2027-2029 Orta Vadeli Program hedefleri arasında yer alan esnek model, çalışan lehine düzenlemeler içerdiği için geçmişte uzaktan çalışma nedeniyle işçi ve işveren arasında açılan davaları da etkileyecek ve davaların niteliğine göre düşmesini sağlayabilecek.

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