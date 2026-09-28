Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

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UYGULAMALAR
İstanbul
Hükümet, Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nde yaptığı kritik düzenlemeyle mesainin bir kısmının ofiste, bir kısmının ise uzaktan yürütüleceği esnek (hibrit) çalışma modelini resmen mevzuata işledi.
Maaş kaybettirmeyen, hakları koruyan ve hem özel sektörü hem kamuyu kapsayan yeni dönemin tüm merak edilen detayları netleşti.
Geleneksel 09.00–18.00 mesai kalıplarının dışına çıkan esnek çalışma; çalışanların işverenle anlaşarak işe başlama ve bitiş saatlerini kendi hayat ritimlerine göre planlayabildiği modern bir iş modelidir. Yalnızca tek bir mekana veya sabit saatlere bağlı kalmayan bu sistem, özel sektörün yanı sıra kamu kurumlarında da geniş bir uygulama alanı buluyor.
Yeni nesil çalışma ekosisteminde birden fazla seçenek öne çıkıyor:
Özellikle kadınların iş gücünde kalması ve aile hayatı ile iş dengesini kurabilmesi bu adımın en temel gerekçelerinden biri oldu. Son dönemde düşen doğurganlık oranları da dikkate alınarak, kadın çalışanların esnek çalışma modelleriyle desteklenmesi hedeflendi. Ayrıca Z kuşağı başta olmak üzere genç nüfusun özgürlük alanı tanıyan, trafik stresini sıfırlayan ve uluslararası kariyer imkanı sunan bu sistemlere yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.
Geleneksel 09.00-18.00 mesaisi yerine haftalık 40 saatlik yasal sınır korunarak esnek periyotlar oluşturulabilecek. Örneğin mesai 07.00-16.00 veya 12.00-21.00 saatleri arasına çekilebilecek. Haftalık düzen ise "4 gün ofis, 2 gün evden çalışma" şeklinde planlanabilecek. Gün ve saatlerin dağılımı çalışan ile işveren arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek.
Dünyadaki örneklerinde gün ve saat kısıtlamaları görülse de, hükümetin mevcut taslak çalışmasında 45 saatlik haftalık yasal çalışma süresinin düşürülmesine yönelik bir madde yer almıyor.
Hayır. Güvenceli esneklik modeliyle esnek çalışanlar, tam zamanlı çalışanlarla "çalışmada süreklilik" ilkesi gereği birebir aynı sosyal haklardan yararlanmaya devam edecek. Kazançlarda kesinlikle kesinti yapılmayacak. Prim günleri, analık yardımları ve kıdem haklarına erişim kolaylaştırılırken, ayrımcılığa karşı denetimler sıkılaştırılacak.
Kamudaki esnek çalışma memurları değil, kamuda işçi statüsünde çalışanları kapsayacak. Kamu kurumlarında günün en az 5 saatini kapsayan "çekirdek zaman" uygulaması getirilecek. Çekirdek zamanda kurumda bulunmak zorunlu olurken, kalan esnek zaman diliminde mekan bağımsız çalışılabilecek. Günlük 8 saatlik kamu mesaisi korunurken, giriş saatleri 2 saat öne çekilebilecek veya çıkışlar 3 saat sonraya esnetilebilecek.
Uzaktan Çalışma Yönetmeliği'nin 9. maddesinde yapılan düzenlemeyle hibrit çalışma resmiyet kazandı. Bundan böyle çalışanın hangi günler ofiste, hangi günler uzaktan çalışacağı doğrudan iş sözleşmesine yazılacak. Değişiklik talepleri yazılı iletilecek ve işveren 30 gün içinde yanıt verecek. Mevcut sözleşmeler de bu kriterlere göre yenilenecek.
2027-2029 Orta Vadeli Program hedefleri arasında yer alan esnek model, çalışan lehine düzenlemeler içerdiği için geçmişte uzaktan çalışma nedeniyle işçi ve işveren arasında açılan davaları da etkileyecek ve davaların niteliğine göre düşmesini sağlayabilecek.