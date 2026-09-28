Çalışma hayatında devrim: İşte hibrit ve esnek mesainin şifreleri

SİSTEME NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Özellikle kadınların iş gücünde kalması ve aile hayatı ile iş dengesini kurabilmesi bu adımın en temel gerekçelerinden biri oldu. Son dönemde düşen doğurganlık oranları da dikkate alınarak, kadın çalışanların esnek çalışma modelleriyle desteklenmesi hedeflendi. Ayrıca Z kuşağı başta olmak üzere genç nüfusun özgürlük alanı tanıyan, trafik stresini sıfırlayan ve uluslararası kariyer imkanı sunan bu sistemlere yoğun ilgi gösterdiği belirtiliyor.