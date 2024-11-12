Cari denge eylül ayında fazla verdi

12 Kasım 2024 10:28 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 10:30

Cari denge 4. ayda da fazla verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, cari denge eylül ayında 2.9 milyar dolar, cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon dolar fazla verdi.

Cari denge eylül ayında 2.9 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7.734 milyon dolar fazla verdi. Cari denge böylece üst üste dördüncü ayda da fazla vermiş oldu.

CARİ İŞLEMLER DENGESİ VERİLERİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası, cari işlemler dengesi verilerine göre, cari işlemler dengesi eylül ayında 2,99 milyar dolar fazla verdi. Cari denge Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında da fazla vermişti. Beklentiler 2,80 milyar dolar fazlaydı. Altın ve enerji hariç cari denge de bu dönemde 7,7 milyar dolar fazla verdi.

NET HATA NOKSAN AÇIK VERDİ

Net hata noksan 6,24 milyar dolar, Ocak-Eylül döneminde 20,7 milyar dolar açık verdi. Önceki ay net hata noksan kalemi 4,38 milyar dolar açık vermişti.

ÖDEMELER DENGESİ TANIMLI DIŞ TİCARET AÇIĞI

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Eylül'de 3,11 milyar dolar oldu.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7,39 milyar dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5,97 milyar dolar oldu. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 649 milyon dolar olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 370 milyon dolar tutarında net giriş yaşandı.

Resmi rezervlerde 719 milyon dolar net azalış oldu.