Çiftçiler isyan etti: Günlüğü bin liradan işçi bulamıyoruz
Kırıkkale’de domates ve soğan hasadı başladı ancak üretici umduğunu bulamadı. Kuraklık nedeniyle yüzde 50’ye varan verim kaybı yaşanırken işçi sıkıntısı da üreticiyi zora soktu. Çiftçiler, bin liranın üzerinde yevmiye vermelerine rağmen işçi bulmakta zorlandıklarını ifade ettiler.
Patates, domates, soğan gibi ürünlerin hasadına Kırıkkale’de başlandı. Şehirde yaşanan kuraklık, tarımsal verimde yüzde 50'ye varan kayıplara neden oldu. Yüzde 50’ye varan verim kaybı üreticinin belini büktü. Bu duruma bir de işçi sıkıntısı eklendi.
GÜNLÜĞÜ BİN LİRADAN İŞÇİ BULAMIYORUZ
Kuraklıkla mücadele eden Çiftçiler, günlük bin liranın üzerinde yevmiye teklif edilmesine rağmen tarlada çalışacak işçi bulmanın neredeyse imkânsız olduğunu ifade ediyorlar.
Yağışların az olması nedeniyle tarlalarından bekledikleri verimi alamadıklarını anlatan çiftçiler, işçi bulamamaları durumunda gelecek yıllarda ürün yetiştiremeyeceklerini söyledi.
GELECEK SENELERDE ÜRETİM DURABİLİR
Keskin ilçesinde çiftçilik yapan Ahmet Doğan, tarım arazisinde yetiştirdiği ürünleri düşük fiyata satmak zorunda kaldığını anlattı. Doğan, salçalık domatesin kilosunu 2 liradan, sofralık domatesin kilosunu ise 5 liradan sattıklarını ifade ederek şunları kaydetti:
"Soğan ve patatesi aracıya 5 liradan veriyoruz. İşçi bulmakta zorlanıyoruz, günlük ücretler 800 ila bin 300 lira arasında değişiyor. Böyle devam ederse, ileriki senelerde ekim yapamayabiliriz.