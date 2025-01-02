Çinli otomobillere ek vergi sonrası zam geliyor: Oran belli oldu! Motosiklet markaları için de yeni düzenleme

02 Ocak 2025 15:41 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:44

Yeni yılın son gününde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle Çin’den gelen araçlara ek vergi yüzde 50’ye çıktı. Yerli üretim araçların satışına destek sağlamak amacıyla içten yanmalı ve hibrit araçlar için getirilen yüzde 10’luk artışın ithal araçların fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Otomobillere yüzde 10 zam yolda.

Son dönemde Türkiye​'de otomotiv​ sektöründe önemli bir gelişme yaşandı. Çin​'den ithal edilen otomobillere uygulanan gümrük vergisi​ arttı. Çin'den ithal edilen içten yanmalı ve bazı hibrit motorlu otomobillerden alınan ilave gümrük vergisi oranı yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıktı. Karar sonra Çinli araçlar için zam beklentileri yükseldi.

ÇİN'DEN İTHAL EDİLEN ARAÇLARA ZAM KAPIDA

Ticaret Bakanlığı, otomobil​ pazarında ithalatın payının artması üzerine yerli üretimi desteklemek amacıyla Çin'den ithal içten yanmalı ve bazı hibrit araçlardan yüzde 40 ilave gümrük vergisi almaya başlamıştı. Çin menşeli benzinli ve hibrit otomobillere uygulanan ilave gümrük vergisi %40'tan %50'ye çıkarıldı. Şarj edilebilir hibrit araçlardan alınan ilave gümrük vergisi ise değişmedi.

Düzenleme Çin'in yanı sıra Japonya gibi serbest ticaret anlaşması (STA) olmayan ve AB Gümrük Birliği'nde yer almayan ülkeleri kapsıyor.

OTOMOBİLLER YÜZDE 10 ZAMLANABİLİR

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın düzenlemeye rağmen ithal model sayısının bu yıl da artmaya devam edeceğini vurguladı.

EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin ise "Yerli üretim araçların satışına destek sağlamak amacıyla içten yanmalı ve hibrit araçlar için getirilen yüzde 10’luk artış, ithal araçların fiyatlarını yükseltebilir" açıklamasında bulundu. Yeni düzenlemenin, bu araçların fiyatlarını yüzde 10’a yakın artırmasının beklendiği aktarıldı.

Bu kararın özellikle Chery ve MG gibi Çin otomobil markalarının Türkiye'deki fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Çin otomobil markalarının rekabet gücü azalırken, yerli üretim şirketlerinin avantaj elde etmesi bekleniyor.

MOTOSİKLETLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

31 Aralık 2024 tarihli Resmi Gazete'de motosiklet markaları için de yeni bir düzenleme duyuruldu. EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin, "Çin'den gelen elektrikli ve plug-in hibrit araçlar için TSE standartlarında 20 coğrafi bölgede 7 servis ve çağrı merkezi kurma zorunluluğu artık sadece otomobilleri değil, ticari araçları ve motosikletleri de kapsayacak." dedi.