Deutsche Bank altın için fırsat sinyali verdi! Gümüş ve bakırda tablo farklı

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İstanbul
Küresel piyasalar çalkalanırken dev banka Deutsche Bank'tan ezber bozan bir analiz geldi. Altında ibrenin tamamen tersine döndüğünü belirten uzmanlar, 'alım fırsatı' için tarih verdi! Ancak raporda gümüş yatırımcısını üzecek, bakırcıları ise sevindirecek sürpriz bir detay var...
Deutsche Bank Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, aşırı satım bölgesine gelen ve yatırımcı portföylerinde düşük ağırlığa sahip altının gelecek yıl öne çıkabileceğini söyledi. Ghali, gümüşte zayıf performans beklerken bakırda ise güçlü yükseliş potansiyeline dikkat çekti.
Deutsche Bank’tan değerli metaller piyasasına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Bankanın Metal Araştırmaları Başkanı Daniel Ghali, altının mevcut görünümünün yatırımcılar açısından önemli bir fırsata işaret edebileceğini söyledi. Ghali’ye göre altın hem aşırı satım bölgesine gelmiş durumda hem de yatırımcı portföylerinde yeterince yer bulmuyor. Bu tablo, değerli metali gelecek yıl için daha cazip hale getirebilir.
ALTINDA DİKKAT ÇEKEN DİRENÇ
BNN Bloomberg’e konuşan Ghali, altının zorlu piyasa koşullarına rağmen gösterdiği dirence özellikle dikkat çekti. ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yüzde 5 seviyesine, petrol fiyatları ise varil başına 100 doların üzerine çıkmasına rağmen altın, temmuz ayından bu yana yeni bir dip seviyeye gerilemedi. Ghali'nin dikkat çektiği bir diğer nokta ise resmi sektörün altın talebi oldu. Buna göre resmi sektörün altın alımları, 2021-2022 dönemindeki hızın iki katından fazla seyrediyor.
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ALTINDA POZİSYONLAR “TESLİMİYET” SEVİYESİNE YAKLAŞTI
Ghali'nin 30 Eylül tarihli raporu da piyasadaki yatırımcı pozisyonlarının ne kadar gerilediğini ortaya koyuyor. Rapora göre emtia ticaret danışmanlarının (CTA) net kısa pozisyonları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İsteğe bağlı uzun pozisyonlar ise haziran ayından bu yana yaklaşık yüzde 55 düştü.
Ghali, Londra Külçe Piyasası Birliği'nin (LBMA) konferansına gönderme yaparak yatırımcılara “Sorrento'da almaya” çağrısında bulundu. Ancak bir uyarısı da var. Ghali, Golden Week öncesinde piyasadaki sığ likiditenin altın fiyatlarında son bir sert düşüşe yol açabileceğini belirtti.
GÜMÜŞTE ZAYIFLIK BEKLİYOR
Altın konusunda daha olumlu konuşan Ghali, gümüş için aynı görüşte değil. Arz fazlasının gümüş fiyatlarını baskılayabileceğini belirten Ghali, metalin önümüzdeki dönemde zayıf bir performans gösterebileceğini düşünüyor.
EN GÜÇLÜ BEKLENTİ BAKIRDA
Ghali'nin metal piyasasında en güçlü gördüğü ürün ise bakır. Küresel bakır piyasasının 1980'lerden bu yana görülen en sıkı dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ghali, bu nedenle bakırın en yüksek kazanç potansiyeline sahip metal olduğunu ifade etti.