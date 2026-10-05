Deutsche Bank altın için fırsat sinyali verdi! Gümüş ve bakırda tablo farklı

GÜMÜŞTE ZAYIFLIK BEKLİYOR

Altın konusunda daha olumlu konuşan Ghali, gümüş için aynı görüşte değil. Arz fazlasının gümüş fiyatlarını baskılayabileceğini belirten Ghali, metalin önümüzdeki dönemde zayıf bir performans gösterebileceğini düşünüyor.

EN GÜÇLÜ BEKLENTİ BAKIRDA

Ghali'nin metal piyasasında en güçlü gördüğü ürün ise bakır. Küresel bakır piyasasının 1980'lerden bu yana görülen en sıkı dönemlerden biriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Ghali, bu nedenle bakırın en yüksek kazanç potansiyeline sahip metal olduğunu ifade etti.