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Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 07:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:20

Küresel piyasalar ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine kilitlendi. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları...

Küresel piyasalarda ABD​'de yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle belirsizlikler devam ederken dolar​ ve euro​'da hareketlilik yaşanıyor. İstanbul​ serbest piyasada dolar  34,31 liradan, euro 37,36 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Kasım 2024 güncel döviz kurları...

Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 1. Resim

1 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?

Alış 34,2877

Satış 34,3117

Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 2. Resim

1 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?

Alış 37,3373

Satış 37,3661

Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 3. Resim

1 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ

Alış 44,2669

Satış 44,3125

Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı... - 4. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com
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