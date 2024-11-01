Dolar ve euro'da son durum! İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları; dolar, euro ve sterlin fiyatı...
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
01 Kasım 2024 07:49 - Güncelleme : 01 Kasım 2024 08:20
Küresel piyasalar ABD'de yaklaşan başkanlık seçimlerine kilitlendi. Peki, dolar ve euro bugün kaç lira oldu? İşte 1 Kasım 2024 döviz kurları...
Küresel piyasalarda ABD'de yaklaşan başkanlık seçimi nedeniyle belirsizlikler devam ederken dolar ve euro'da hareketlilik yaşanıyor. İstanbul serbest piyasada dolar 34,31 liradan, euro 37,36 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 1 Kasım 2024 güncel döviz kurları...
1 KASIM 2024 DOLAR NE KADAR?
Alış 34,2877
Satış 34,3117
1 KASIM 2024 EURO NE KADAR OLDU?
Alış 37,3373
Satış 37,3661
1 KASIM 2024 İNGİLİZ STERLİNİ
Alış 44,2669
Satış 44,3125
Kaynak: tgrthaber.com