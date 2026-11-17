ABD BORSALARINA 1 TRİLYON DOLARI AŞAN PARA AKIŞI

Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva'ya göre, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, Asya'nın yarı iletken ticaretinden elde ettiği gelirleri ciddi ölçüde artırdı. Bu kazançların önemli bir bölümü ise yeniden ABD piyasalarına dönüyor. Asyalı yatırımcıların çip ticaretinden sağladıkları gelirlerle Amerikan şirketlerinin hisselerine yönelmesi, hem ABD borsalarını hem de doları destekleyen güçlü bir sermaye akışı oluşturuyor.

Bankanın verilerine göre, yabancı yatırımcıların ABD hisse senetlerine aktardığı para yıllık bazda 1 trilyon doların üzerine çıktı. Üstelik bu girişler, ABD'nin dış açıklarının finansmanında da önemli bir rol oynuyor. Son 12 ayda yaşanan artışın büyük bölümünün Asya kaynaklı olması ise dikkat çekiyor.