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İstanbul
Küresel piyasalarda doların gücünü besleyen dengeler değişiyor. Deutsche Bank'ın analizine göre, geçmişte petrol gelirleriyle desteklenen dolar, artık yapay zekâ ve yarı iletken sektöründen gelen sermaye akımlarından da güç alıyor. Özellikle Asya'da çip satışlarından elde edilen büyük ticaret fazlalarının ABD hisse senetlerine yönelmesi, doların küresel piyasalardaki konumunu destekliyor. Banka, giderek büyüyen bu yeni para trafiğini "çip-dolar" olarak tanımlıyor. Ancak bu sistemin dolar açısından önemli bir riski de beraberinde getirdiği belirtiliyor.
Deutsche Bank stratejisti Mallika Sachdeva'ya göre, yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı büyüme, Asya'nın yarı iletken ticaretinden elde ettiği gelirleri ciddi ölçüde artırdı. Bu kazançların önemli bir bölümü ise yeniden ABD piyasalarına dönüyor. Asyalı yatırımcıların çip ticaretinden sağladıkları gelirlerle Amerikan şirketlerinin hisselerine yönelmesi, hem ABD borsalarını hem de doları destekleyen güçlü bir sermaye akışı oluşturuyor.
Bankanın verilerine göre, yabancı yatırımcıların ABD hisse senetlerine aktardığı para yıllık bazda 1 trilyon doların üzerine çıktı. Üstelik bu girişler, ABD'nin dış açıklarının finansmanında da önemli bir rol oynuyor. Son 12 ayda yaşanan artışın büyük bölümünün Asya kaynaklı olması ise dikkat çekiyor.
Deutsche Bank'ın analizindeki en çarpıcı değerlendirmelerden biri, yarı iletken sektörünün petrolün geçmişte üstlendiği role benzer bir konuma yükselmeye başlaması oldu. Uzun yıllar boyunca petrol ticaretinden elde edilen fazla gelirler, ağırlıklı olarak ABD Hazine tahvillerine yatırılıyordu. Bu sistem, doların uluslararası finans piyasalarındaki ağırlığını korumasına yardımcı oluyordu. Şimdiyse farklı bir tablo var. Çip ticaretinden kazanılan paranın giderek daha büyük bölümü ABD tahvilleri yerine Amerikan şirketlerinin hisselerine aktarılıyor.
Deutsche Bank'a göre bu değişim, ABD'nin küresel ekonomik gücünün dayanaklarında da önemli bir dönüşüme işaret ediyor. Jeopolitik gücün yanında teknoloji üstünlüğü, doların geleceğini şekillendiren unsurlardan biri haline geliyor.
Çip gelirlerinin ABD piyasalarına dönmesi yalnızca doların değerini etkilemiyor. Aynı zamanda yapay zekâ ve yarı iletken sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin finansmanını da güçlendiriyor. Sachdeva, bu sermaye hareketlerinin birbirini besleyen bir döngü yarattığına dikkat çekiyor.
Asya'da büyüyen çip ticareti daha fazla gelir oluştururken, bu gelirlerin ABD hisselerine aktarılması teknoloji şirketlerine yeni finansman sağlıyor. Böylece yapay zekâ yatırımlarıyla sermaye hareketleri arasında güçlü bir bağ kuruluyor. Ancak bu karşılıklı bağımlılık, piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmaların etkisini de artırabilecek bir yapı oluşturuyor.
Deutsche Bank, çip-dolar sisteminin doları desteklemesine rağmen gelecekte kur hareketlerini daha sert hale getirebileceği görüşünde. Bunun nedeni ise paranın yöneldiği yatırım araçlarının değişmesi. Petrol gelirlerinin ağırlıklı olarak aktarıldığı ABD Hazine tahvilleri, hisse senetlerine göre daha düşük risk taşıyor. Çip gelirlerinin yöneldiği borsalar ise fiyat hareketlerine çok daha açık.
Sachdeva'nın değerlendirmesine göre, ABD hisse senetlerindeki oynaklık Hazine tahvillerine kıyasla yaklaşık üç kat, teknoloji hisselerinde ise yaklaşık 10 kat daha yüksek olabiliyor. Bu nedenle doların giderek daha fazla teknoloji hisselerine bağlı sermaye akımlarından destek alması, özellikle piyasalarda risk iştahının azaldığı dönemlerde döviz kurlarındaki dalgalanmaları büyütebilecek bir unsur olarak görülüyor.