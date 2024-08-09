Döviz kredileri 1,3 milyar dolar arttı

09 Ağustos 2024 16:52 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 17:07

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Son günlerde ekonomi gündeminin üst sıralarında yer alan döviz kredileri Merkez Bankası'nın bu kredilerde büyüme sınırını aşağı çekmesine rağmen arttı.

DÖVİZ KREDİLERİNDE BÜYÜME SÜRÜYOR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, döviz kredileri 2 Ağustos haftasında 1,3 milyar dolar artış kaydetti. Böylelikle toplam döviz cinsi kredilerin büyüklüğü 156,5 milyar dolara yükseldi. Temmuz ayının ortasında TCMB, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırını yüzde 1,5'e indirdi.

TCMB'den yapılan duyuruda, TCMB'nin sıkı para politikası duruşunu destekleyici adımlar attığı ifade edildi. Duyurunun devamında bu doğrultuda kredi büyümesine dayalı zorunlu karşılık uygulamasında değişiklikler yapılarak dezenflasyon patikası ile kredi büyümesinin uyumlu seyri ve Türk lirası (TL) kredilerin payının korunmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bu kapsamda, yabancı para krediler için yüzde 2 olan aylık büyüme sınırının yüzde 1,5'e indirilmesine, TL kredilerde yüzde 2 olan aylık büyüme sınırlarının sabit tutulmasına karar verilmiştir.

Ek olarak, yatırım kredilerine sağlanan istisnanın kapsamı genişletilerek, uluslararası kalkınma finansmanı kuruluşlarından sağlanan kaynaklar kapsamında kullandırılan yatırım kredilerinin TL ve yabancı para kredi büyüme sınırlarından muaf tutulmasına karar verilmiştir"