Dünya Bankası'ndan Türkiye'nin enerji planına övgü! En iddialı plan

23 Temmuz 2024 12:19 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 12:21

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Türkiye'nin enerji dönüşüm planının Dünya Bankası'nın gördüğü en büyük planlardan biri olduğunu belirterek, "Bu konuda Türkiye'yi desteklemekten büyük gurur duyuyoruz çünkü bu, Türkiye'nin hedefini ve sahip olduğu kapasiteyi gösteriyor" dedi.

TÜRKİYE'DEN DÜNYA BANKASI'NA ÇAĞRI

Geçtiğimiz günlerde Dünya Bankası - Türkiye Enerji Dönüşümü Çalıştayı gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Dünya Bankası ile Ankara'da düzenlenen ortak çalıştayda, Türkiye'nin enerji dönüşümü ve temiz enerji projeleri konusunda Dünya Bankası ile iş birliğini artırmayı hedeflediğini söyledi.

Bayraktar, Türkiye'nin kurulu enerji kapasitesini artırmak, somut hedefler belirlemek ve çeşitli projeleri hayata geçirmek amacıyla Dünya Bankası ve onun özel yatırım kolu Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile diğer kuruluşlarla işbirliğine hazır olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Dünya Bankası ile kritik mineraller ve yeşil hidrojen alanında iş birliğini geliştirmeyi de hedeflediklerini sözlerine ekledi.

EN İDDİALI PLAN

López, Türkiye'nin enerji projeleri ve Dünya Bankası ile Türkiye arasındaki işbirliğine dair Habertürk'ün sorularını cevapladı.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto López, Türkiye'nin enerji dönüşüm planına yönelik, "Türkiye'nin planı önümüzdeki 12 yıl içinde 60 GW yenilenebilir enerji kurulmasını öngörüyor. Bu da yılda yaklaşık 5 gigawatt demek. Bunun toplam maliyetinin 100 milyar dolar civarında olacağı tahmin ediliyor. Çin ve Hindistan'da gördüklerimiz dışında bu, Dünya Bankası'nın tanık olduğu en iddialı plan" dedi.

Planın önümüzdeki 12 yıl içinde 60 GW yenilenebilir enerji kurulmasını öngördüğünü ifade eden López "Dağıtım tarafında ise 5 ila 10 milyar dolar arasında bir yatırım öngörüyoruz. Tüm bunları bir araya getirdiğinizde yine yaklaşık 100 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu da Türkiye'nin GSYİH'sinin yaklaşık yüzde 10'una tekabül ediyor ve farklı alanlarda koordinasyonun yanı sıra kamu sektörü için finansman ve özel sektör için finansman da gerektirecek. Bu bağlamda yapılan çalışmaları tamamen desteklemeye hazırız." diye ekledi.

López, Türkiye'nin bu alanda bir lider olduğunu da ifade etti.

600 MİLYON DOLARLIK BÜTÇEYİ ONAYLAMIŞTI

Dünya Bankası, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin sel ve kuraklığa karşı dayanıklılığını artırmak için 600 milyon dolarlık bütçesini onaylamıştı.

Dünya Bankası, afet risk yönetimi, belediye altyapısı, su kaynakları yönetimi, konut ve sağlık alanlarında Türkiye için önemli ve güvenilir bir ortak olarak görülüyor.

Dünya Bankası tarafından finanse edilen ve şu anda devam eden diğer projeler arasında;

2020 ve 2021'de afetlerden etkilenen belediyelerde yeşil ve dayanıklı yeniden yapılanmayı destekleyen Türkiye Deprem, Sel ve Orman Yangınları Acil Yeniden Yapılanma Projesi; tehlike eğilimli şehirlerde dayanıklı konut ve belediye altyapısını destekleyen İklim ve Afet Dayanıklı Şehirler Projesi; sırasıyla okulların ve kamu binalarının dayanıklılığını güçlendiren Okullarda Afet Risk Yönetimi Projesi ve Deprem Dayanıklılığı ve Enerji Verimliliği Projesi ve bulaşıcı olmayan hastalıkların birincil ve ikincil önlenmesini iyileştirmek için Sağlık Sistemleri Güçlendirme ve Destek Projesi; seçili planlarda sulama verimliliğini iyileştirmeyi ve arıtılmış atık suyun sulama için yeniden kullanımını pilot olarak uygulamayı amaçlayan Sulama Modernizasyonu Projesi ve Su Döngüselliği ve Verimliliğini İyileştirme Projesi yer alıyor.