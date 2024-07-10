Elektrik, su, doğalgaz ve internete zorunlu değişiklik geliyor! Aboneleri yakından ilgilendiren gelişme 81 ili kapsayacak
Elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelikleri için zorunlu değişiklik hayata geçiyor. Bu değişiklik 81 ilde geçerli olup deprem, sel, orman yangını gibi tüm doğal afetleri de kapsayacak.
Elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneleri için son dakika haberi geldi. Elektrik, su, doğalgaz ve internet abonelikleri için zorunlu hale gelecek yeni bir sigorta sistemi hayata geçecek. Konu üzerine çalışmalar başladı. Uygulama 81 ilde zorunlu olacak.
ABONELİKLERE YENİ SİGORTA SİSTEMİ GELİYOR
Elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneleri için sigorta sistemi değişiyor. Zorunlu hale gelecek olan yeni bir sigorta sistemi Mecliste gündeme gelecek.
ZORUNLU AFET SİGORTASI HAYATA GEÇECEK
Torba yasa ile birlikte, Zorunlu Deprem Sigortası’nın yerine, Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) uygulaması hayata geçecek. 81 ilde uygulanacak bu sistemde elektrik, su, doğalgaz ve internet gibi temel hizmetlerin aboneliklerinde sigortayı yaptırma zorunluluğu olacak.
ZAS, deprem, sel, orman yangını gibi tüm doğal afetleri de içine alan bir sistem olacak.
TÜRKİYE'NİN 81 İLİNDE GEÇERLİ OLACAK
Sistemin uygulanması için hazırlıklar hızla sürüyor.
Elektrik, su, doğalgaz ve internet aboneliği olan herkes ZAS yaptırmak zorunda olacak.
Türkiye’deki afet sigortası sisteminde yapılacak olan bu yenilik, doğal afet risklerinin önüne geçecek.