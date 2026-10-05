Elinde altın olan yüzde 28 kaybetti! Ünlü ekonomistten korkutan tahmin

EVİNİZİN 3'TE 1'İNİ KAYBETTİNİZ

“‘Altın kaybettirmez’ diye bir şey var. O da yanlış. İşte 6 ayda altın inanılmaz kaybettirdi. Bugün bir ev parası neredeyse evin üçte biri gitti. Yani 3+1 bir eviniz varsa altın tutarak şu anda üçte birini kaybettiniz. Çünkü eğer tepeden aldıysanız tabii, 5.600'den nerelere geldi” ifadelerini kullandı.

