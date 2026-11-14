Emekli için 132 çeyrek altın detayı! İsa Karakaş'tan çarpıcı seyyanen zam hesabı

En düşük emekli aylığı alanların dışında kalan kesimlere de “yüksek refah payı” sözü verilmişti.

Yıllarca yüksek prim ödeyenler umutlandı. Alın terinin karşılığını alacağını düşündü. Ne var ki geçen bunca zaman zarfında bu kesime de ne bir refah payı verildi ne de kalıcı bir iyileştirme yapıldı. Emeklinin sofrasındaki ekmek her geçen gün biraz daha küçüldü.

