Emekli için 132 çeyrek altın detayı! İsa Karakaş'tan çarpıcı seyyanen zam hesabı

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İstanbul
Emekli maaşlarına yönelik zam tartışmaları sürerken, Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş’tan milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren dikkat çekici bir çıkış geldi. Karakaş, 2023 yılında memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de yansıtılacağı yönündeki vaadin hâlâ yerine getirilmediğine dikkat çekerek, aradan geçen 38 ayda oluşan alacak hesabını gündeme taşıdı.
Ödenmeyen seyyanen zamların faiz ve altın karşılığını hesaplayan Karakaş, bir memur emeklisinin kaybının 929 bin lirayı aştığını savundu. Karakaş, yeni yılda tüm emeklilere 25 bin 153 lira seyyanen zam yapılması çağrısında bulunarak, dikkat çeken önerilerini sıraladı.
İşte Karakaş'ın köşe yazısı...
"Takvimler 2023 yılını gösteriyordu. Ülke kritik bir seçimin arifesindeydi. Devletin en âli makamlarından milyonları heyecanlandıran o tarihî müjde yükseldi.
Bu cümle sıradan bir temenni değildi. Açıkça söz verildi. Kesin bir dille vadedildi.
O günlerde meydanlar bu müjdeyle çınladı. İletişim Başkanlığı’nın hazırladığı afişler sokakları süsledi. Sosyal medya hesaplarından yüz binlerce paylaşım yapıldı.
Ancak ne yazık ki evdeki hesap çarşıya uymadı. Aradan tam üç koca yıl geçti. O günkü parlak afişler güneşin altında soldu. Sosyal medya paylaşımları dijital raflarda tozlandı. En acısı ise şuydu. Verilen o büyük vaat bir türlü emeklinin kesesine girmedi.
Bugün 2,5 milyonu aşkın memur emeklisi, o gün verilen sözleri bir borç senedi gibi elinde tutuyor. Her platformda hakkını haykırıyor. Devletinden verdiği sözü ifa etmesini, yani yerine getirmesini bekliyor.
En düşük emekli aylığı alanların dışında kalan kesimlere de “yüksek refah payı” sözü verilmişti.
Yıllarca yüksek prim ödeyenler umutlandı. Alın terinin karşılığını alacağını düşündü. Ne var ki geçen bunca zaman zarfında bu kesime de ne bir refah payı verildi ne de kalıcı bir iyileştirme yapıldı. Emeklinin sofrasındaki ekmek her geçen gün biraz daha küçüldü.
Memur emeklileri ile uzun yıllar yüksek prim ödeyen bütün emekliler, medyada gündeme gelen yaş, bölge, çalışan-çalışmayan ayrımı ile diğer sadaka niteliğindeki geçici çözümleri kabul etmiyor.
Sosyal yardım ya da sosyal sigorta sisteminin ruhuna aykırı suni artışlara haklı olarak serzenişte bulunuyor. Emekli, lütuf değil, kendi öz hakkı olan alacağının ödenmesini istiyor.
Emekliler, vaadin verildiği Temmuz 2023 tarihinden bugüne kadar biriken tüm alacaklarını kuruşu kuruşuna takip ediyor. İşte dönemsel bazda, enflasyon ve piyasa verileri ışığında ortaya çıkan o çarpıcı bilanço:
|Yıl / Dönem
|Geçerli Olduğu Aylar ve Aylık Tutar
|Yıllık Toplam Seyyanen Zam (TL)
|Uygulanan Ortalama Faiz
|Hakedilen Yıllık Faiz (TL)
|Faiz Dahil Toplam (TL)
|Yıllık Gram Altın (Ort. Fiyat)
|Yıllık Çeyrek Altın (Ort. Fiyat)
|2023 (Temmuz - Aralık)
|6 Ay × 8.077 TL
|48.462,00
|%35
|16.961,70
|65.423,70 TL
|34,78 gr (1.881)
|21,31 adet (3.070)
|2024 (Ocak - Haziran)
(Temmuz - Aralık)
|6 Ay × 12.055 TL
6 Ay × 14.383 TL
|158.628,00
|%50
|79.314,00
|237.942,00
|80,52 gr (2.955)
|49,37 adet (4.820)
|2025 (Ocak - Haziran)
(Temmuz - Aralık)
|6 Ay × 16.043 TL
6 Ay × 18.541 TL
|207.504,00
|%45
|93.376,80
|300.880,80
|49,90 gr (6.030)
|30,61 adet (9.830)
|2026 (Ocak - Haziran)
(Temmuz - Ekim)
|6 Ay × 21.990 TL
4 Ay × 25.153 TL
|232.552,00
|%40
|93.020,80
|325.572,80
|49,33 gr (6.600)
|30,26 adet (10.760)
|TOPLAM
|38 Ay Toplamı
|647.146,00 TL
|—
|282.673,30
|929.819,30
|214,53 gr
|131,54 adet
Temmuz 2023’ten Ekim 2026 sonuna kadar geçen 38 aylık sürede ödenmeyen ana para tam 647.146 liradır. Yasal faiziyle birlikte bu tutar 929.820 liraya dayanmıştır. Ancak asıl büyük kayıp, paranın alım gücünü gösteren altın hesabında ortaya çıkmaktadır.
Her ay emeklinin cebine girmesi gereken tutar, o dönemin ortalama altın fiyatına çevrildiğinde ortaya sarsıcı bir gerçek çıkıyor. Tam 214,53 gram altın. Başka bir deyişle, her bir memur emeklisinin kesesinden eksilen yaklaşık 132 çeyrek altın.
"Çalışan memura verilen zammın emekliye yansıtılmaması Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu durum açık bir ayrımcılıktır."
Şimdi gözler en yüksek yargı merciinde. Dosyalar Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde karar bekliyor. Emekli, üç yıldır yana yıkıla her yasal zeminde hakkını aramaktan bir an olsun vazgeçmedi.
Artık geçici pansumanların devri kapanmıştır. Yeni yılda, yüksek refah payı sözü verilenler ile prim gün sayısı ve kazancı yüksek olanlar dahil istisnasız tüm emeklilere bu hakkın teslim edilmesi elzem (zorunlu) hâle gelmiştir.
Güncel rakamlarla 25.153 TL tutarındaki seyyanen zammın tüm emekli maaşlarına yansıtılması tarihî bir gerekliliktir. Bu adım atıldığı takdirde şu sonuçlar doğacaktır:
Ülkede hiçbir emeklinin maaşı 50.000 TL’nin altında kalmayacaktır.
Çalışan ile emekli arasındaki uçurum kapanacak, iş barışı yeniden sağlanacaktır.
Piyasalarda daralan iç talep canlanacak, esnafın da yüzü gülecektir."