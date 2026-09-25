Emlak Katılım'dan Katılımevim ve Birevim açıklaması

Türkiye Emlak Katılım Bankası, Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası’nın pay devir işlemlerine ilişkin görüşmelerde önemli aşama kaydedildiğini ve BDDK, SPK ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na resmi izin başvurularının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bankanın Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, 17 Eylül 2026 tarihinde ilan edilen sürecin detayları netleşti. Düzenleyici ve denetleyici kurumlardan alınacak onayların ardından devir işlemlerinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

GÖRÜŞMELERDE SON DURUM VE İZİN SÜRECİ

Emlak Katılım tarafından KAP'a sunulan açıklamada, yürütülen müzakereler sonucunda mutabakata varıldığı ve onay sürecine geçildiği bildirildi.

Açıklamaya göre pay devrine konu olan kurumlar şu şekilde sıralandı:

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.

Birevim Tasarruf Finansman A.Ş.

İktisat Katılım Bankası A.Ş.

Söz konusu pay devirlerinin mevzuata uygun şekilde gerçekleşebilmesi adına; T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) nezdinde gerekli tüm resmi izin başvuruları yapıldı.

KAP AÇIKLAMASININ TAM METNİ

"Bankamız tarafından daha önce 17.09.2026 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasını takiben; Bankamız ve taraflar arasında yürütülen görüşmeler neticesinde ilerleme kaydedilmiş olup Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş, Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş.'nin pay devir işlemleri kapsamında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde ilgili mevzuat uyarınca gerekli resmi izin ve onaya ilişkin başvurular yapılmıştır. İlgili düzenleyici ve denetleyici kurumlardan gerekli izin ve onayların alınmasını takiben pay devir işlemlerinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanması hedeflenmektedir."