TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
05.11.2026
saat ikonu 10:27
|
GÜNCELLEME:
05.11.2026
saat ikonu 10:59
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
1
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

Türkiye’de pek çok kişi yatırımını döviz mevduatı şeklinde yapıyor. Öyle ki, 2026’nın üçüncü çeyrek döneminde toplam mevduat 30,75 trilyon olarak gerçekleşirken, bunun yüzde 36,58’inin döviz mevduatı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda İstanbul 5 trilyon TL’yi aşan bakiyesiyle en yüksek seviyeye ulaşırken, döviz mevduatı oranının en yüksek olduğu şehirler listesi hayli şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkardı. İşte en çok döviz biriktiren illere dair detaylar…

2
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye’nin döviz birikimine dair çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hem il genelindeki toplam tutar hem de ülke genelinde kapladığı yüzde bakımından en çok döviz biriktiren iller tablosu yatırım alışkanlıklarını gözler önüne serdi.

3
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

BDDK verilerine göre 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Sadece 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yurt dışı hariç toplam döviz mevduatı (DTH) 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL oldu. Toplam içindeki DTH ağırlığı ise (yurt dışı hariç) yüzde 36,58’i buldu.

İl bazında DTH dağılımına bakıldığında İstanbul, açık ara ilk sırada yer aldı. Megakentte tasarruf ve diğer mevduat hesaplarındaki toplam döviz tutarı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı. İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara, 558 milyar 847 milyon TL ile İzmir takip etti.

4
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

DÖVİZDE SON SIRADA OLAN İLLER

Toplam döviz mevduatı tutarında listenin diğer ucunda ise Hakkâri, Ardahan ve Kilis yer aldı. Hakkâri'de toplam DTH tutarı 2 milyar 305 milyon TL seviyesinde kalırken, Ardahan'da 2 milyar 522 milyon TL, Kilis'te 3 milyar 464 milyon TL olarak hesaplandı.

5
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

TASARRUFUN YARISINDAN FAZLASI DÖVİZ

İllerin birikim tercihlerini ortaya koyan bir diğer gösterge ise döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içindeki payı oldu. Bu sıralamada Aksaray yüzde 61,32 ile ilk sıraya yerleşti. Karaman yüzde 57,49, Gümüşhane yüzde 56,82 ile listeye girdi.  

Buna karşılık döviz mevduatının toplam tasarruf içindeki payının en düşük olduğu il yüzde 23,71 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Edirne ve Kırklareli'nde bu oran yüzde 30 civarında gerçekleşti.

6
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

İSTANBUL KİŞİ BAŞINA EN ÇOK DÖVİZ DÜŞEN İLLER LİSTESİNİN ZİRVESİNDE

Toplam döviz mevduatı tutarının nüfusa oranlanmasıyla hesapladığımız kişi başına döviz birikiminde de İstanbul ilk sırada yer aldı. 2025 nüfusu esas alınarak yaptığımız değerlendirmede; İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL oldu.

Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.

Kişi başına döviz mevduatının en düşük olduğu il ise 8 bin 241 TL ile Hakkâri oldu. Şırnak 11 bin 225 TL ve Şanlıurfa da 12 bin 288 TL ile listenin alt sıralarında yer aldı.

7
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

DÖVİZ BİRİKİMİNDE ÜÇ FARKLI PARAMETRE

BDDK verileri, döviz mevduatında illerin farklı açılardan ayrıştığını ortaya çıkardı. İstanbul, Ankara ve İzmir toplam tutarda öne çıkarken, tasarruflar içinde dövizin ağırlığı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane ilk sıralarda yer aldı. Kişi başına düşen birikimde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından turizm merkezleri Antalya ve Muğla dikkat çekti.

İşte 2026’nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’nin döviz haritası:

8
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)

İstanbul 5 trilyon 50,89 milyar TL

Ankara 1 trilyon 536,59 milyar TL

İzmir 558,84 milyar TL

Antalya 439,59 milyar TL

Bursa 319,58 milyar TL

Kocaeli 240,18 milyar TL

Konya 175,28 milyar TL

Muğla 153,46 milyar TL

Mersin 140,65 milyar TL

Adana 140,17 milyar TL

9
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

TOPLAM DÖVİZ MEVDUATI (DTH)

TUTARI EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

Hakkâri 2 milyar 304 milyon TL

Ardahan 2 milyar 522 milyon TL

Kilis 3 milyar 464 milyon TL

Bayburt 3 milyar 541 milyon TL

Bitlis 5 milyar 172 milyon TL

Muş 5 milyar 374 milyon TL

Şırnak 6 milyar 439 milyon TL

Ağrı 6 milyar 576 milyon TL

Iğdır 7 milyar 163 milyon TL

Kars 7 milyar 268 milyon TL

10
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM

İÇİNDEKİ PAYI EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

Aksaray %61,32

Karaman %57,49

Gümüşhane %56,82

Kütahya %56,22

Elâzığ %56,19

Yozgat %56,15

Bayburt %54,87

Bingöl %54,37

Nevşehir %52,68

Malatya %52,09

11
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

DÖVİZ MEVDUATININ TOPLAM

İÇİNDEKİ PAYI EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

Ardahan %23,71

Edirne %30,14

Kırklareli %30,34

Şanlıurfa %30,53

Kars %31,36

Adana %31,36

Hakkâri %31,40

Tekirdağ %32,10

Bitlis %32,30

Mersin %33,03

12
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI

EN YÜKSEK 10 ŞEHİR

İstanbul 320.545 TL

Ankara 259.984 TL

Antalya 158.259 TL

Muğla 139.569 TL

İzmir 124.072 TL

Kocaeli 111.136 TL

Yalova 103.391 TL

Aksaray 101.413 TL

Karabük 98.863 TL

Bursa 97.941 TL

13
En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

KİŞİ BAŞI DÖVİZ MEVDUATI

EN DÜŞÜK 10 ŞEHİR

Hakkâri 8.241 TL

Şırnak 11.225 TL

Şanlıurfa 12.288 TL

Ağrı 13.380 TL

Muş 13.811 TL

Bitlis 14.350 TL

Mardin 18.657 TL

Van 19.110 TL

Batman 21.736 TL

Kilis 22.013 TL

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.