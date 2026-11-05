En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

BDDK verilerine göre 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Sadece 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak gerçekleşti.

Yurt dışı hariç toplam döviz mevduatı (DTH) 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL oldu. Toplam içindeki DTH ağırlığı ise (yurt dışı hariç) yüzde 36,58’i buldu.

İl bazında DTH dağılımına bakıldığında İstanbul, açık ara ilk sırada yer aldı. Megakentte tasarruf ve diğer mevduat hesaplarındaki toplam döviz tutarı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı. İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara, 558 milyar 847 milyon TL ile İzmir takip etti.