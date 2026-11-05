En çok döviz biriktiren iller belli oldu! İstanbul değil, bir il şaşırttı: Tasarrufun yarıdan fazlası dövizde

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İstanbul
Türkiye’de pek çok kişi yatırımını döviz mevduatı şeklinde yapıyor. Öyle ki, 2026’nın üçüncü çeyrek döneminde toplam mevduat 30,75 trilyon olarak gerçekleşirken, bunun yüzde 36,58’inin döviz mevduatı olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalarda İstanbul 5 trilyon TL’yi aşan bakiyesiyle en yüksek seviyeye ulaşırken, döviz mevduatı oranının en yüksek olduğu şehirler listesi hayli şaşırtıcı sonuçları ortaya çıkardı. İşte en çok döviz biriktiren illere dair detaylar…
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından paylaşılan veriler ile Türkiye’nin döviz birikimine dair çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Hem il genelindeki toplam tutar hem de ülke genelinde kapladığı yüzde bakımından en çok döviz biriktiren iller tablosu yatırım alışkanlıklarını gözler önüne serdi.
BDDK verilerine göre 2026 yılının eylül ayı itibarıyla Türkiye genelinde yurt dışı dahil toplam mevduat 32 trilyon 760 milyar 564 milyon TL'ye ulaştı. Sadece 81 ilin toplam mevduatı ise 30 trilyon 757 milyar 722 milyon TL olarak gerçekleşti.
Yurt dışı hariç toplam döviz mevduatı (DTH) 11 trilyon 252 milyar 50 milyon TL oldu. Toplam içindeki DTH ağırlığı ise (yurt dışı hariç) yüzde 36,58’i buldu.
İl bazında DTH dağılımına bakıldığında İstanbul, açık ara ilk sırada yer aldı. Megakentte tasarruf ve diğer mevduat hesaplarındaki toplam döviz tutarı 5 trilyon 49 milyar 891 milyon TL'yi aştı. İstanbul'u 1 trilyon 536 milyar 592 milyon TL ile Ankara, 558 milyar 847 milyon TL ile İzmir takip etti.
Toplam döviz mevduatı tutarında listenin diğer ucunda ise Hakkâri, Ardahan ve Kilis yer aldı. Hakkâri'de toplam DTH tutarı 2 milyar 305 milyon TL seviyesinde kalırken, Ardahan'da 2 milyar 522 milyon TL, Kilis'te 3 milyar 464 milyon TL olarak hesaplandı.
İllerin birikim tercihlerini ortaya koyan bir diğer gösterge ise döviz mevduatının toplam tasarruf mevduatı içindeki payı oldu. Bu sıralamada Aksaray yüzde 61,32 ile ilk sıraya yerleşti. Karaman yüzde 57,49, Gümüşhane yüzde 56,82 ile listeye girdi.
Buna karşılık döviz mevduatının toplam tasarruf içindeki payının en düşük olduğu il yüzde 23,71 ile Ardahan olarak kayıtlara geçti. Edirne ve Kırklareli'nde bu oran yüzde 30 civarında gerçekleşti.
Toplam döviz mevduatı tutarının nüfusa oranlanmasıyla hesapladığımız kişi başına döviz birikiminde de İstanbul ilk sırada yer aldı. 2025 nüfusu esas alınarak yaptığımız değerlendirmede; İstanbul'da kişi başına düşen döviz mevduatı 320 bin 545 TL oldu.
Ankara 259 bin 984 TL ile ikinci sırada yer alırken, Antalya 158 bin 259 TL ile üçüncü oldu.
Kişi başına döviz mevduatının en düşük olduğu il ise 8 bin 241 TL ile Hakkâri oldu. Şırnak 11 bin 225 TL ve Şanlıurfa da 12 bin 288 TL ile listenin alt sıralarında yer aldı.
BDDK verileri, döviz mevduatında illerin farklı açılardan ayrıştığını ortaya çıkardı. İstanbul, Ankara ve İzmir toplam tutarda öne çıkarken, tasarruflar içinde dövizin ağırlığı bakımından Aksaray, Karaman ve Gümüşhane ilk sıralarda yer aldı. Kişi başına düşen birikimde ise İstanbul ve Ankara'nın ardından turizm merkezleri Antalya ve Muğla dikkat çekti.
İşte 2026’nın üçüncü çeyrek verilerine göre Türkiye’nin döviz haritası:
İstanbul 5 trilyon 50,89 milyar TL
Ankara 1 trilyon 536,59 milyar TL
İzmir 558,84 milyar TL
Antalya 439,59 milyar TL
Bursa 319,58 milyar TL
Kocaeli 240,18 milyar TL
Konya 175,28 milyar TL
Muğla 153,46 milyar TL
Mersin 140,65 milyar TL
Adana 140,17 milyar TL
Hakkâri 2 milyar 304 milyon TL
Ardahan 2 milyar 522 milyon TL
Kilis 3 milyar 464 milyon TL
Bayburt 3 milyar 541 milyon TL
Bitlis 5 milyar 172 milyon TL
Muş 5 milyar 374 milyon TL
Şırnak 6 milyar 439 milyon TL
Ağrı 6 milyar 576 milyon TL
Iğdır 7 milyar 163 milyon TL
Kars 7 milyar 268 milyon TL
Aksaray %61,32
Karaman %57,49
Gümüşhane %56,82
Kütahya %56,22
Elâzığ %56,19
Yozgat %56,15
Bayburt %54,87
Bingöl %54,37
Nevşehir %52,68
Malatya %52,09
Ardahan %23,71
Edirne %30,14
Kırklareli %30,34
Şanlıurfa %30,53
Kars %31,36
Adana %31,36
Hakkâri %31,40
Tekirdağ %32,10
Bitlis %32,30
Mersin %33,03
İstanbul 320.545 TL
Ankara 259.984 TL
Antalya 158.259 TL
Muğla 139.569 TL
İzmir 124.072 TL
Kocaeli 111.136 TL
Yalova 103.391 TL
Aksaray 101.413 TL
Karabük 98.863 TL
Bursa 97.941 TL
Hakkâri 8.241 TL
Şırnak 11.225 TL
Şanlıurfa 12.288 TL
Ağrı 13.380 TL
Muş 13.811 TL
Bitlis 14.350 TL
Mardin 18.657 TL
Van 19.110 TL
Batman 21.736 TL
Kilis 22.013 TL