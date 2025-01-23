Erken emeklilik için borçlanma fırsatı! Yüzde 30'luk fark cepte kalacak: 3 aylık süreyi kaçırmayın

23 Ocak 2025 09:12 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 09:35

Eksik primi olanlara emeklilik müjdesi. Borçlanma ve ihya tutarlarında yaşanan artış, 1 Ocak’tan önce başvuru yapanları etkilemeyecek. Ancak ödeme süresine dikkat etmek büyük önem taşıyor. Primlerini tamamlayarak emeklilik hayalini gerçekleştirmek isteyenlerin zamlı ödeme yapmamak ve başvurunun geçersiz sayılmaması için ödeme sürelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı! Bu hesabı yapan kolayca emekli olabilecek: İşte yapılması gerekenler

Milyonlarca kişiye erken emeklilik fırsatı! Bu hesabı yapan kolayca emekli olabilecek: İşte yapılması gerekenler

Kademeli emeklilik ve EYT açıklaması! Bakan Işıkhan konuştu: 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik mi geliyor?

Kademeli emeklilik ve EYT açıklaması! Bakan Işıkhan konuştu: 2000 ve 2008 arası kademeli emeklilik mi geliyor?

2025 itibarıyla asgari ücretin brüt 26.005 TL’ye yükselmesiyle birlikte doğum, askerlik ve yurt dışı borçlanmaları ile ihya başvurularında ödenecek tutarlar da arttı. Ancak 2024 yıl sonuna kadar başvuru yapanlar, eski tutarlar üzerinden ödeme yaparak yaklaşık yüzde 30 oranında tasarruf edebilecek.

YENİ TUTARLAR NE KADAR OLDU?

Takvim'in haberine göre, 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olan yeni tarifeye göre:

1 aylık doğum ve askerlik borçlanması: 6.400,80 TL’den 8.321,76 TL’ye,

Yurt dışı borçlanması: 9.001,13 TL’den 11.702,48 TL’ye,

İhya işlemi: 6.900,86 TL’den 8.971,89 TL’ye yükseldi.

Bu artış, uzun dönemli borçlanmalarda ciddi farklara yol açtı. Örneğin, 18 aylık askerlik borçlanması için yaklaşık 34.577 TL, 2 yıllık bir çocuk borçlanması içinse 46.103 TL daha fazla ödeme yapılması gerekecek.

BAŞVURU SÜRESİ KRİTİK!

Zamlı ödeme yapmamak ve başvurunun geçersiz sayılmaması için ödeme sürelerine dikkat edilmesi gerekiyor:

Askerlik ve doğum borçlanmalarında, borcun tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödeme yapılması şart.

Yurt dışı borçlanmaları ve Bağ-Kur ihyası için bu süre 3 aya kadar uzayabiliyor.

Süresi içinde ödeme yapılmadığında başvuru iptal ediliyor ve tekrar başvurulması durumunda zamlı tarifeler geçerli oluyor.

KISMI ÖDEME VE İADE HAKKI

Sigortalılar, borçlanılan sürelerin tamamını ödeyebileceği gibi kısmi ödeme de yapabiliyor. Bu durumda, ödenen miktar kadar süre prim ödeme gün sayısına ekleniyor. Ancak borçlanma ödemesini emeklilik aylığı bağlanmadan önce yapanlar, ödedikleri tutarları faizsiz olarak geri alabiliyor. Yeni bir borçlanma yapılması gerekirse, bu defa yeni tutarlar üzerinden ödeme yapılması şart.

İHYA İŞLEMLERİNDE ÖNEMLİ DETAYLAR

Durdurulan prim sürelerinin ihya edilmesi için tamamının ödenmesi gerekiyor, yani kısmi ihya mümkün değil. Ayrıca, ihya işlemi tamamlandıktan sonra bu işlemden vazgeçilemiyor ve ödenen primler geri alınamıyor.