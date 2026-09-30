Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:00

Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?

ABD-İran arasında yaşanan savaşın akaryakıt fiyatlarına yansımaması için hükümet tarafından eşel mobil uygulaması devreye almıştı. Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlayan eşel mobil sistemiyle beraber benzin, motorin, LPG ve diğer bütan petrol ürünlerine gelen zammın yüzde 75’e kadarının ÖTV’den düşülmesine karar verilmişti. 3 Temmuz tarihinden itibaren uygulanan eşel mobil uygulamasında sona gelindi. 1 Ekim itibariyle akaryakıtta yeni dönem başlayacak. Benzinin litresinden şu anda alınan ÖTV tutarı 4.43 TL olurken eşel mobil sisteminin sona ermesiyle beraber yasal sınır olan 14.83 TL’ye yükselecek ve ÖTV kaynaklı zam pompaya yansıtılacak. Peki Eşel mobil uzatılacak mı, kaldırılacak mı? İşte, akaryakıt fiyatlarında son gelişmeler…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.09.2026
saat ikonu 11:36
|
GÜNCELLEME:
30.09.2026
saat ikonu 12:00

  ve fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçebilmek için hayata geçirilen eşel mobil sistemiyle araç sahipleri, indirimli olarak akaryakıt alıyordu. Birçok sektörü doğrudan etkileyen ulaşım maliyetlerinin fiyatlara yansımaması için atılan önemli adım da son tarih 1 Ekim olarak belirlenmişti. Petrol fiyatlarında veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıt üzerindeki oranı düşünülürken vergi indirimiyle beraber pompadaki fiyatın artışı da sınırlandırılmıştı. İstanbul’da eşel mobil uygulaması devam ederken benzinin fiyatı 80.30-40 TL arasında değişiklik gösterirken Ankara’da 81.40 TL, İzmir’de ise 81.70 TL’den alınabiliyor. Peki Eşel mobil uzatılacak mı, kaldırılacak mı? İşte, düzenlemeye ilişkin detaylar…

HABERİN ÖZETİ

Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?

Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.
Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar bekleniyor.
Eşel mobil sistemi, petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükselişlerde akaryakıt üzerindeki ÖTV oranını düşürerek pompa fiyatlarındaki artışı sınırlıyordu.
30 Eylül itibarıyla benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4.43 TL iken, eşel mobil sisteminin sona ermesiyle bu tutarın yasal sınır olan 14.83 TL'ye yükselmesi bekleniyor.
Bu durumun ÖTV kaynaklı yaklaşık 10.40 TL'lik bir artışa yol açması, 2 liranın üzerindeki KDV payı ile birlikte pompadaki zammın 12.48 TL'yi bulması öngörülüyor.
Eşel mobil uygulamasının sona ermesi durumunda 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla LPG'de 1,48 TL, motorinde 3.60 TL ve benzinde ise 12.48 TL'lik bir artış öngörülüyor.
Hükümetin akaryakıtta yeni bir vergi düzenlemesi yapmaması durumunda, gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla benzin fiyatının 90 lirayı aşması bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 39 saniyeye düşürüldü.

EŞEL MOBİL UZATILACAK MI, SONA MI ERECEK?

Eşel mobil uygulamasında sona yaklaşıldı. 30 Eylül itibariyle benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4.43 TL olurken eşel mobil sisteminin sona ermesiyle beraber yasal sınır olan 14.83 TL’ye yükselmesi durumunda ÖTV kaynaklı artışın yaklaşık 10.40 TL olması bekleniyor. 2 liranın üzerindeki payının da hesaba katılması ile beraber pomobaya yansıtılacak zam tutarı 12.48 TL’yi bulacak.

Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?

Motorindeki hızlı yükselişin önüne geçebilmek için ÖTV sıfırlanırken ardından ise kademeli olarak vergi artışına gidilmişti. Eşel mobil uygulaması 1 Ekim tarihinde sona erecek. Hükümetin akaryakıtta yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak edilirken gün içerisinde herhangi bir yeni adım atılmazsa akaryakıt zamları gece yarısı pompa fiyatların yansıtılacak ve benzin 90 lirayı aşacak.

Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?

Eşel mobil uygulamasının sürdürülmesine yönelik resmi bir adım atılmazken düzenlemenin sona ermesi durumunda 1 Ekim Perşembe günü itibariyle LPG’de 1,48 TL, motorinde 3.60 TL ve benzinde ise 12.48 TL artış olacak.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (30 EYLÜL 2026 GÜNCEL)

istanbul Avrupa Benzin Fiyatı:80.40 TL

İstanbul Avrupa Motorin Fiyatı: 93.50 TL

İstanbul Avrupa Otogaz Fiyatı 34.99 TL

Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak?

İstanbul Anadolu Benzin Fiyatı:30.40 TL

İstanbul Anadolu Motorin Fiyatı: 93.30 TL 

İstanbul Anadolu Otogaz Fiyatı: 34.40 TL 

 

Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
ETİKETLER
#benzin
#motorin
#ötv
#kdv
#Eşel Mobil
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.