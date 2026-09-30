Benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan dalgalanmaların önüne geçebilmek için hayata geçirilen eşel mobil sistemiyle araç sahipleri, indirimli olarak akaryakıt alıyordu. Birçok sektörü doğrudan etkileyen ulaşım maliyetlerinin fiyatlara yansımaması için atılan önemli adım da son tarih 1 Ekim olarak belirlenmişti. Petrol fiyatlarında veya döviz kuru yükseldiğinde akaryakıt üzerindeki ÖTV oranı düşünülürken vergi indirimiyle beraber pompadaki fiyatın artışı da sınırlandırılmıştı. İstanbul’da eşel mobil uygulaması devam ederken benzinin fiyatı 80.30-40 TL arasında değişiklik gösterirken Ankara’da 81.40 TL, İzmir’de ise 81.70 TL’den alınabiliyor. Peki Eşel mobil uzatılacak mı, kaldırılacak mı? İşte, düzenlemeye ilişkin detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eşel mobil uzatılacak mı, sona mı erecek? Benzin, motorin fiyatları sabit mi kalacak, ne kadar zamlanacak? Benzin ve motorin fiyatlarındaki dalgalanmaları önlemek amacıyla uygulanan eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında önemli artışlar bekleniyor. Eşel mobil sistemi, petrol fiyatları veya döviz kurundaki yükselişlerde akaryakıt üzerindeki ÖTV oranını düşürerek pompa fiyatlarındaki artışı sınırlıyordu. 30 Eylül itibarıyla benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4.43 TL iken, eşel mobil sisteminin sona ermesiyle bu tutarın yasal sınır olan 14.83 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Bu durumun ÖTV kaynaklı yaklaşık 10.40 TL'lik bir artışa yol açması, 2 liranın üzerindeki KDV payı ile birlikte pompadaki zammın 12.48 TL'yi bulması öngörülüyor. Eşel mobil uygulamasının sona ermesi durumunda 1 Ekim Perşembe günü itibarıyla LPG'de 1,48 TL, motorinde 3.60 TL ve benzinde ise 12.48 TL'lik bir artış öngörülüyor. Hükümetin akaryakıtta yeni bir vergi düzenlemesi yapmaması durumunda, gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak zamlarla benzin fiyatının 90 lirayı aşması bekleniyor.

EŞEL MOBİL UZATILACAK MI, SONA MI ERECEK?

Eşel mobil uygulamasında sona yaklaşıldı. 30 Eylül itibariyle benzinin litresinden alınan ÖTV tutarı 4.43 TL olurken eşel mobil sisteminin sona ermesiyle beraber yasal sınır olan 14.83 TL’ye yükselmesi durumunda ÖTV kaynaklı artışın yaklaşık 10.40 TL olması bekleniyor. 2 liranın üzerindeki KDV payının da hesaba katılması ile beraber pomobaya yansıtılacak zam tutarı 12.48 TL’yi bulacak.

Motorindeki hızlı yükselişin önüne geçebilmek için ÖTV sıfırlanırken ardından ise kademeli olarak vergi artışına gidilmişti. Eşel mobil uygulaması 1 Ekim tarihinde sona erecek. Hükümetin akaryakıtta yeni bir vergi düzenlemesine gidip gitmeyeceği merak edilirken gün içerisinde herhangi bir yeni adım atılmazsa akaryakıt zamları gece yarısı pompa fiyatların yansıtılacak ve benzin 90 lirayı aşacak.

Eşel mobil uygulamasının sürdürülmesine yönelik resmi bir adım atılmazken düzenlemenin sona ermesi durumunda 1 Ekim Perşembe günü itibariyle LPG’de 1,48 TL, motorinde 3.60 TL ve benzinde ise 12.48 TL artış olacak.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI (30 EYLÜL 2026 GÜNCEL)

istanbul Avrupa Benzin Fiyatı:80.40 TL

İstanbul Avrupa Motorin Fiyatı: 93.50 TL

İstanbul Avrupa Otogaz Fiyatı 34.99 TL

İstanbul Anadolu Benzin Fiyatı:30.40 TL

İstanbul Anadolu Motorin Fiyatı: 93.30 TL

İstanbul Anadolu Otogaz Fiyatı: 34.40 TL