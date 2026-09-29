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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 08:02

Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

Ev ve arsa alım-satımında dolandırıcılığı ve sahteciliği ortadan kaldırmayı hedefleyen "Güvenli Ödeme Sistemi"nde yeni tarih belli oldu. Araç satışlarında başarıyla uygulanan ve taşınmaz satışlarında da zorunlu hale getirilecek olan yeni sistemin yürürlük tarihi 1 Aralık 2026 olarak belirledi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
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Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 08:02
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 08:02

Konut ve arsa alım-satımında dolandırıcılığı önlemek amacıyla hayata geçirilecek "Güvenli Ödeme Sistemi"nin zorunlu başlama tarihi 1 Aralık 2026'ya ertelendi. Tapuda elden ve doğrudan havale ile para devri dönemini kapatan yeni uygulamayla birlikte satış bedeli tapu tescili resmen onaylanana kadar güvence altında tutulacak.

Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

ELDEN PARA DEVRİ SONA ERİYOR

Hem alıcıyı hem de satıcıyı koruma altına alan sistem, 1 Aralık itibarıyla tüm tapu işlemlerinde zorunlu hale geliyor. Tapuda para dönemi resmen değişiyor. Artık elden para yok, direkt havale yok. Para, tapu devri tamamlanana kadar sistemde tutulacak. İşlem biter bitmez otomatik olarak satıcıya geçecek. Kısacası tapuda çantayla para taşıma dönemi kapanıyor. Alıcı ve satıcı, anlaşmalı banka veya ödeme kuruluşları üzerinden sisteme başvuracak. Tapu tescili onaylandığı an, bloke edilen tutar saniyeler içinde satıcının hesabına geçecek.

Ev ve arsa alıp satacaklar dikkat! 1 Aralık'tan itibaren tamamen zorunlu oluyor

TARİH ERTELENDİ 

, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, uygulama başlangıç tarihinin, teknik altyapı ve entegrasyon süreçleri ile ilgili kurum, kuruluşlar ve sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla 1 Aralık olarak yeniden belirlendi. Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te 29 Nisan'da değişiklik yapıldığı anımsatılan açıklamada, "Yapılan değişiklikle, taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür" ifadesine yer verildi.

TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bakanlık açıklamasında, sistemin uygulamaya alınması için gerekli çalışmaların TKGM ile işbirliği halinde sürdüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır.
Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir.

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#Ticaret Bakanlığı
#tapü
#Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
#Güvenli Ödeme Sistemi
#Tkgm
#Ekonomi
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