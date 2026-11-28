Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve düşük faizli finansman kampanyaları kasım ayında da dikkat çekiyor. QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA ve TEB başta olmak üzere birçok banka, yüzde 0 faizle 150 bin TL'ye varan nakit desteği sunarken, bazı bankalarda ihtiyaç kredisi tutarı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?