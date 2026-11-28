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İstanbul
Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi ve düşük faizli finansman kampanyaları kasım ayında da dikkat çekiyor. QNB, Akbank, DenizBank, Garanti BBVA ve TEB başta olmak üzere birçok banka, yüzde 0 faizle 150 bin TL'ye varan nakit desteği sunarken, bazı bankalarda ihtiyaç kredisi tutarı 1 milyon TL'ye kadar çıkıyor. Peki, hangi banka ne kadar faizsiz kredi veriyor?
QNB
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 150.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye kadar
DenizBank
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3-4 ay
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Kredi: 50.000 TL’ye kadar (4 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar (3 ay)
- Taksitli Kurtaran Hesap: 25.000 TL’ye kadar (3 ay)
Garanti BBVA
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 100.000 TL
- Kredi: 50.000 TL’ye kadar
- Taksitli avans hesap: 50.000 TL’ye kadar
Türkiye Finans Katılım Bankası
- Kâr payı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 50.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar
Akbank
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 125.000 TL
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye kadar
TEB
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3-6 ay
- Toplam tutar: 75.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye kadar (6 ay)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar (3 ay)
Aktif Bank
- Faiz oranı: %0
- Vade: 1 ay
- Toplam tutar: 10.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 10.000 TL’ye kadar
GSPara
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 50.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
Fenerpara
- Faiz oranı: %0
- Vade: 3 ay
- Toplam tutar: 50.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 25.000 TL’ye kadar
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar
Albaraka Türk
- Kâr payı: %0
- Vade: 4-6 ay
- Toplam tutar: 150.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 50.000 TL’ye kadar (4 ay)
- Finansman kart: 100.000 TL’ye kadar (6 ay)
Ziraat Bankası
- Faiz oranı: %0
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 40.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 40.000 TL’ye kadar
Payfour
- Faiz oranı: %0
- Vade: 2 ay
- Toplam tutar: 7.500 TL
- Kredi: 7.500 TL’ye kadar
QNB
- Faiz oranı: %0-%3,19
- Vade: 3-24 ay
- Toplam tutar: 325.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 200.000 TL’ye kadar (24 ay, %3,19 faiz)
- Taksitli nakit avans: 25.000 TL’ye kadar (3 ay, %0 faiz)
- Taksitli ek hesap: 100.000 TL’ye kadar (3 ay, %0 faiz)
İş Bankası
- Faiz oranı: %0,99
- Toplam tutar: 100.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 50.000 TL’ye kadar
- Ek hesap: 50.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: 3 ay ücretsiz EFT/havale
Enpara
- Faiz oranı: %2,79
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 250.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: Masrafsız bankacılık
ON Dijital
- Faiz oranı: %3,19
- Vade: 24 ay
- Toplam tutar: 600.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 600.000 TL’ye kadar
getirfinans
- Faiz oranı: %2,89
- Toplam tutar: 650.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 650.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: Yıllık %40 faizle mevduat kazancı
Odeabank
- Faiz oranı: %2,99
- Toplam tutar: 500.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 500.000 TL’ye kadar
Anadolubank
- Faiz oranı: %3,09
- Toplam tutar: 350.000 TL
- Dijital kredi: 350.000 TL’ye kadar
Alternatif Bank
- Faiz oranı: %3,29
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 400.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 400.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: 3 ay ertelemeli kredi
Aktif Bank
- Faiz oranı: %3,39
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 1.000.000 TL
- BES teminatlı kredi: 1.000.000 TL’ye kadar
Halkbank
- Faiz oranı: %4,54
- Vade: 24 ay
- Toplam tutar: 250.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar
HSBC
- Faiz oranı: %3,64
- Vade: 24 ay
- Toplam tutar: 250.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 250.000 TL’ye kadar
Yapı Kredi
- Faiz oranı: %5,39
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 1.000.000 TL
- İhtiyaç kredisi: 1.000.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: 3 ay ertelemeli
hadi bank
- Kâr payı: %1,99
- Vade: 24 ay
- Toplam tutar: 250.000 TL
- İhtiyaç finansmanı: 250.000 TL’ye kadar
- Kampanya tarihi: 26 Ekim-30 Kasım 2026
Ziraat Dinamik
- Faiz oranı: %1,99-%3,19
- Vade: 3-12 ay
- Toplam tutar: 120.000 TL
- Dijital kredi: 100.000 TL’ye kadar (12 ay, %3,19 faiz)
- Taksitli avans: 20.000 TL’ye kadar (3 ay, %1,99 faiz)
Kuveyt Türk
- Kâr payı: %1,99
- Vade: 12 ay
- Toplam tutar: 100.000 TL
- İhtiyaç kart: 100.000 TL’ye kadar
- Ek fırsat: Sağlam Kart'ta kart ücreti yok
Garanti BBVA
- Tanışma ödülü: 25.000 TL