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Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 13:26
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 13:38
1
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Bankaların mobil kanallar üzerinden yeni müşteri kazanmak için sunduğu sıfır faizli ve düşük faizli kredi yarışında eylül ayının son rakamları netleşti. Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kombinasyonlarıyla faizsiz nakit tutarı 100 bin TL’ye kadar çıkarken, banka banka güncel faiz oranları ve başvuru şartları açıklandı.

İşte detaylar ve tüm rakamlar...

 

2
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Akbank

  • Faizsiz Paket: 100.000 TL’ye varan %0 faizli imkan
  • Detay: 3 ay vadeli 75.000 TL taksitli artı para + 25.000 TL taksitli avans
  • Koşul: Mobil üzerinden ilk kez Akbanklı olan yeni müşterilere özel

 

3
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Garanti BBVA

  • Faizsiz Paket: 100.000 TL’ye varan %0 faizli imkan
  • Detay: 3 ay vadeli 50.000 TL’ye varan faizsiz kredi + 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli avans hesap
  • Koşul: Mobil üzerinden ilk kez Garanti BBVA müşterisi olanlara özel

 

4
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

İş Bankası

  • Faizsiz Paket: 100.000 TL’ye varan %0 faizli imkan
  • Detay: 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap + 3 ay vadeli 25.000 TL kredi + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans
  • Koşul: İşCep üzerinden ilk kez müşteri olanlara özel

 

5
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

DenizBank

  • Faizsiz & Düşük Faizli Paket: 175.000 TL’ye varan toplam limit
  • Faizsiz Kısım: 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Düşük Faizli Kredi: 12 ay vadeli 100.000 TL kredi (%2,84 Faiz)

 

6
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

QNB

  • Faizsiz & Düşük Faizli Paket: 275.000 TL’ye varan toplam limit
  • Faizsiz Kısım: 3 ay vadeli 50.000 TL taksitli ek hesap + 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Düşük Faizli Kredi: 24 ay vadeli 200.000 TL kredi (%3,19 Faiz)

 

7
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Enpara

  • Faizsiz & Düşük Faizli Paket: 120.000 TL’ye varan fırsat
  • %1,99 Faizli Kredi: 3 ay vadeli 20.000 TL
  • %2,99 Faizli Kredi: 12 ay vadeli 50.000 TL
  • %3,19 Faizli Kredi: 12 ay vadeli 100.000 TL

 

8
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

TEB / CEPTETEB

  • Faizsiz & Düşük Faizli Paket: 75.000 TL’ye varan toplam tutar
  • Faizsiz Kısım: 3 ay vadeli 25.000 TL taksitli nakit avans (%0 Faiz)
  • Düşük Faizli Kredi: 6 ay vadeli 50.000 TL kredi (%1,99 Faiz)

 

9
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Yapı Kredi

  • Düşük Faizli Kredi Fırsatı: %3,19 faiz oranıyla 24 ay vadeli 250.000 TL'ye varan avantajlı ihtiyaç kredisi
  • Seçenek: İsteyen müşteriler için 3 ay ertelemeli kredi imkanı

10
Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Türkiye Finans

  • Sıfır Kâr Paylı Finansman: 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli + 3 ay vade) 40.000 TL ile 50.000 TL’ye varan %0 kâr paylı ihtiyaç finansmanı

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