Faizsiz nakit yarışı kızıştı! Banka banka son rakamlar belli oldu

Bankaların mobil kanallar üzerinden yeni müşteri kazanmak için sunduğu sıfır faizli ve düşük faizli kredi yarışında eylül ayının son rakamları netleşti. Kredi, taksitli nakit avans ve ek hesap kombinasyonlarıyla faizsiz nakit tutarı 100 bin TL’ye kadar çıkarken, banka banka güncel faiz oranları ve başvuru şartları açıklandı.



İşte detaylar ve tüm rakamlar...



