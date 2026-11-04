Gizli yazışmalar kovulma sebebi olabilir mi? Yargıtay’dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren WhatsApp kararı

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İstanbul
Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, kapalı bir WhatsApp grubundaki özel yazışmaların başka bir çalışan tarafından gizlice ele geçirilerek işverene sunulması üzerine açılan davada Yargıtay'ın verdiği emsal kararı köşesine taşıdı. Karakaş, hukuka aykırı yollarla elde edilen özel mesajların iş sözleşmesinin feshedilmesine gerekçe gösterilemeyeceğini ve fazla mesai alacaklarında sıkı ispat şartının arandığını belirtti.
İsa Karakaş, Yargıtay kararı üzerinden işveren ve çalışan ilişkisine ilişkin şu değerlendirmeleri aktardı:
"‘Evdeki hesap çarşıya uymaz’ misali, işverenlerin fevri kararlarla ve hukuka aykırı yollardan elde edilen özel yazışmaları dayanak yaparak işçi çıkarması hukuki bir duvara çarpmaktadır. ‘Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz’ atasözümüzde olduğu gibi, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerle de haklı bir fesih yapılamayacağı bu kararla bir kez daha mühürlenmiştir."
"Bu tarihi karar, dijitalleşen dünyada özel hayatın gizliliğinin ve hukuka uygun delil elde etme zorunluluğunun iş hukukundaki sarsılmaz kalesidir. İşverenler ne kadar haklı görünürlerse görsünler, işçilerinin rızası dışındaki gizli WhatsApp yazışmalarını bir sopa gibi kullanamazlar. Hak, haklı yoldan aranmalıdır; aksi hâlde ‘kaş yaparken göz çıkarılır’ ve haksız duruma düşülür."
"Diğer taraftan karar, adaletin çift taraflı bir kılıç olduğunu gösterir. İşçi de soyut iddialarla, net çalışma saatlerini ortaya koymadan ve somut delil sunmadan havada kalan iddialarla fazla mesai ücreti talep edemez. Herkes emeğinin de hakkının da sınırını hukuk dairesinde bilmelidir."
Satış takım lideri olarak görev yapan bir çalışan, dâhil olduğu dışarıya kapalı WhatsApp grubundaki yazışmaların grup üyesi bir başka işçi tarafından habersizce işverene iletilmesi sonrasında tazminatsız olarak işten çıkarıldı.
İşveren, gruptaki ifadelerin kaba ve çirkin sözler içerdiğini belirterek haklı nedenle fesih yapıldığını savundu. İşten çıkarılan çalışan ise yazışmaların hukuka aykırı yollarla elde edildiğini, bu durumun feshe dayanak olamayacağını ifade ederek kıdem ve ihbar tazminatları ile ödenmeyen fazla çalışma ücretlerinin tahsilini talep etti.
Yargıtay incelemesinde öne çıkan temel hukuki esaslar şu şekilde şekillendi:
Yargıtay, fazla çalışma ücreti taleplerine ilişkin ispat kurallarının katı bir şekilde uygulanması gerektiğini hatırlatarak kararın bu bölümünü de bozdu: