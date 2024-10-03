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Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: tgrthaber.com
03 Ekim 2024 07:22 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 07:24
Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları

Orta Doğu'da yaşanan gerilim nedeniyle altın fiyatları inişli çıkışlı bir seyir izledi. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları...

İran​'ın İsrail'e gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Ons altın, uluslararası piyasalarda dün akşam saatlerinde 2 bin 649 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 milyon 55 bin liraya yükseldi. Serbest piyasada gram altın​ 2.919,98 TL'den, çeyrek altın​ ise 5.045,00TL seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları - 1. Resim

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler "Altın fiyatları ne kadar?" diye araştırmaya başladı.  Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını​ fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.

İşte 3 Ekim 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları - 2. Resim

3 EKİM 2024 GRAM ALTIN NE KADAR?

Alış 2.919,56

Satış 2.919,98

3 EKİM 2024 ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış 4.987,00

Satış 5.045,00

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları - 3. Resim

3 EKİM 2024 YARIM NE KADAR?

Alış 9.945,00

Satış 10.085,00

3 EKİM 2024 CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış 19.888,00

Satış 20.096,00

Gram altın, çeyrek altında son durum! İşte 3 Ekim 2024 altın fiyatları - 4. Resim

3 EKİM 2024 ALTIN/ONS FİYATI

Alış 2.655,67

Satış 2.655,96

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Kaynak: tgrthaber.com
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