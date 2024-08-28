İkinci el araç satışları sil baştan! Galericilerden düşük fiyatlı araç açıklaması: Otomobil fiyatları sabitlenecek

28 Ağustos 2024 10:55 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 11:35

Ticaret Bakanlığı motorlu taşıt ticaretini düzenleyen yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylelikle ikinci el araç satışlarında yetki belgesi olmayan kişiler ilan veremeyecek ve satış yapamayacak. İkinci el motorlu kara taşıtları satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi zorunlu olacak.

Kaporası alınan taşıt 45 gün içinde alıcıya teslim edilecek. Alınan kararı değerlendiren galericiler yeni düzenlemenin fiyatlara yansıyacağı piyasasının hareketleneceğini ifade ederek fahiş fiyatların önüne geçileceğini söylediler.

İŞTE MADDE MADDE İKİNCİ EL ARAÇLAR İÇİN YENİ YÖNETMELİK

Yeni yönetmeliğe göre, ikinci el otomobil satışı yapmak isteyenlerin artık mutlaka yetki belgesi almaları gerekecek. Böylelikle piyasada bir süredir yaşanan haksız rekabetin önüne geçilecek. Tüketici mağduriyetleri önlenecek.

İkinci el motorlu kara taşıtı satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin herkes tarafından kullanılması zorunlu hale getirildi.

Güvenli Ödeme Sistemi ile beraber Sahte para kullanılması ihtimali, nakit ödeme zorluğu ve satış bedelinin ödenmemesi riski ortadan kalkacak.

Böylelikle taşıt alımlarında dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilecek.

Kısmi ödemelerde tüketici mağduriyetlerin önlenmesi için sipariş formu düzenleme zorunluluğu yürürlüğe girdi. Bu form düzenlenmeden alıcıdan herhangi bir ödeme talep edilemeyecek.

Kaporası alınan taşıt 45 gün içinde alıcıya verilecek.

Taşıt teslimine 7 gün kalıncaya kadar satış fiyatının yüzde 10'undan fazla kapora alamayacak.

Sipariş formunun düzenlendiği tarihten itibaren 14 gün içinde siparişini herhangi bir cezai şarta maruz kalmadan iptal edebilecek

FAHİŞ FİYATLAR SON BULACAK

Kararı değerlendiren galerici Yakup Macit, yetki belgesi olmadan satışların yapılmamasının piyasayı olumlu yönde etkileyeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

Karar doğru bir karar. Piyasada çok fazla fahiş fiyatlar dönüyor. Ayrıca, bu işi ehli olan yapacak. Yetki belgesi olduğu için al satcılar bu işi yapamaz hale gelecek. Böylelikle piyasada fahiş fiyatlar olmaz ve dengeli bir piyasa olur.

ÇOK DÜŞÜK FİYATLI ARAÇ SATIYORUZ

Bu işi bilen yapsın. Yetki belgesi fiyatları sabitler. Bence bu saatten sonra piyasa bu şekilde devam eder. Yaklaşık 1 senedir piyasa yavaş ilerliyor. Önümüzdeki ay sıfır araçlarda paket artışı var o bitiyor.

Ondan sonra belki ikinci elde biraz hareketlilik olabilir. Şu anda en çok düşük fiyatlı araçları satıyoruz. Kar marjlarımız düştü. Ortalama yüzde 5 kazanıyoruz.