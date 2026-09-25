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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:53

İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kiralık konut kura tarihleri, başvuruların bugün sona eriyor olması sebebiyle müracaat eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul’da ilk kez hayata geçirilen kiralık konut kampanyasıyla beraber 10 bin lira ila 18 bin lira arasında kiralanabilecek konutlar bulunuyor. İstanbul’da ev kiralarının dengelenmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen projede ilk etapta 1071 konutun kiracısı belirlenecek. Yıl boyunca toplanacak başvurularla beraber İstanbul’da toplam 15 bin konut uygun fiyatla kiralanabilecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasına yoğun ilgi gösterilirken kura çekimi ise noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi 2026 ne zaman? İşte, İlçe ilçe TOKİ İstanbul kiralık konut takviminde son durum…

Avatar
Editor
 Fuat İğci
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İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 11:53
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 11:53

sonuçlarıyla beraber 3 yıl boyunca evlerde konaklayacak kiracılar belirlenecek. 18 yaşını tamamlamış ve hane geliri 100 bin liranın altında olanlar kiralık konut kampanyasından yararlanabilecek. İstanbul’da ikamet etmeyen veya kendi adına kayıt bir konutu bulunanlar kampanyaya başvuru yapmış olsa dahi kabul edilmeyecek. İstanbul’da kiralık konutlar, , Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa ve diğer üç ilde olurken adaylar ise kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. Noter huzurunda çekilecek kura çekiminde hak sahiplerinin adı, soyadı ve diğer kişisel bilgileri yer alacak. Kiralık konut sözleşmeleri yapıldıktan sonra kira ödemeleri başlayacak. Peki TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026 açıklandı mı? İşte, kura çekimine ilişkin bilgiler…

İLÇE İLÇE TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?

İstanbul’da hayata geçirilen 15 bin kiralık konut kampanyası kapsamında başvuru işlemleri 14-25 Eylül tarihleri arasında yapıldı. İstanbul’da kiralık konut hak sahipleri, noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirilecek kura çekimi yöntemiyle belirlenecek.

İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyası kura çekimi canlı yayını TOKİ’nin resmi kurumsal Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak. İstanbul’da Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy gibi ilçelerde hayata geçirilen kiralık konut kampanyasında kura takvimi günü henüz belli olmadı.

 

İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasında konut teslimi Ekim ayında yapılacağından kura çekiminin en geç Ekim ayının ilk iki haftası tamamlanması bekleniyor. Konuyla ilgil TOKİ’den veya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimize eklenecektir.

TOKİ İSTANBUL KİRALIK KONUT KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

TOKİ 500 bin konut kampanyasında olduğu gibi İstanbul’da kiralancak 15 bin konutun hak sahipleri kura çekimi yöntemiyle belirlenecek. İlk etapta 1071 konutun hak sahibinin belirleneceği kura çekimi posta yoluyla veya mail yoluyla adaylara bidirilmeyecek. Noter huzurunda yapılacak canlı yayınla veya e-Devlet üzerinden erişime açılan sonuçlarla adaylar TOKİ İstanbul kiralık konut sonuçlarını görüntüleyebilecek. TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi canlı yayını Youtube üzerinden yapılacak.

İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?

ŞARTLARI SAĞLAMAYANLAR KURA ÇEKİMİNE KATILAMAYACAK

TOKİ İstanbul 15 bin kiralık konut kampanyasından yararlanabilmek için adayların belirlenen başvuru şartlarını sağlaması gerekiyor. 18 yaşını tamamlamayan, evli olmayanlar ve hane geliri 100 bin liranın üzerinde olanlar TOKİ İstanbul kiralık konut kampanyasından yararlanamayacağından kura çekimine de katılamayacak. TOKİ İstanbul’da kiralık konut kampanyasından faydalanabilmek için vatandaşların en az 1 (bir) yıl İstanbul’da yaşaması şartı aranıyor. Kendi adına farklı bir ilde veya İstanbul’da konutu bulunanlar kampanyadan yararlanamayacak.

İlçe İlçe TOKİ İstanbul kiralık konut kura çekimi tarihleri 2026! Ataşehir, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Güngören, Arnavutköy kura çekimi ne zaman?
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ETİKETLER
#İstanbul
#toki
#ataşehir
#kura çekimi
#kiralık konut
#Ekonomi
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