BÜYÜME MESAJLARININ ARKASINDA SORUNLAR MI GİZLENDİ?

California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesine göre Intel, 23 Temmuz-29 Ekim 2026 tarihleri arasında şirketin adi hisselerini satın alan yatırımcıları yanıltarak zarara uğrattı. Davacı taraf, Intel yöneticilerinin yapay zekaya yönelik güçlü talebi ve veri merkezlerine yapılan sunucu işlemcisi satışlarını öne çıkararak şirketin büyüme görünümüne ilişkin olumlu bir tablo çizdiğini savundu.

Ancak iddiaya göre şirketin PC pazarında yaşadığı daralma, iş ortaklarının elinde biriken ihtiyaç fazlası stoklar ve üretimi sınırlayan tedarik sorunları yatırımcılara yeterince açıklanmadı. Davacıların üzerinde durduğu asıl nokta ise bu sorunların şirketin gelirlerini ne ölçüde etkilediğinin yatırımcılardan gizlenmiş olması.