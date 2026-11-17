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İstanbul
ABD'li teknoloji devi Intel'in başı bu kez yatırımcılarla dertte. Şirkete, kişisel bilgisayar (PC) pazarındaki yavaşlamanın ve tedarik sıkıntılarının gelirler üzerindeki etkisini gizleyerek yatırımcıları yanılttığı iddiasıyla toplu dava açıldı. Davada Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile Finans Direktörü (CFO) David Zinsner de suçlamaların hedefinde. Southfield İtfaiye ve Polis Emeklilik Sistemi öncülüğünde açılan davada, Intel'in yatırımcılara şirketin mali görünümü hakkında gerçeği tam olarak yansıtmayan açıklamalar yaptığı ileri sürüldü.
California Kuzey Bölge Mahkemesine sunulan dava dilekçesine göre Intel, 23 Temmuz-29 Ekim 2026 tarihleri arasında şirketin adi hisselerini satın alan yatırımcıları yanıltarak zarara uğrattı. Davacı taraf, Intel yöneticilerinin yapay zekaya yönelik güçlü talebi ve veri merkezlerine yapılan sunucu işlemcisi satışlarını öne çıkararak şirketin büyüme görünümüne ilişkin olumlu bir tablo çizdiğini savundu.
Ancak iddiaya göre şirketin PC pazarında yaşadığı daralma, iş ortaklarının elinde biriken ihtiyaç fazlası stoklar ve üretimi sınırlayan tedarik sorunları yatırımcılara yeterince açıklanmadı. Davacıların üzerinde durduğu asıl nokta ise bu sorunların şirketin gelirlerini ne ölçüde etkilediğinin yatırımcılardan gizlenmiş olması.
Dava dosyasında dikkat çeken bir başka ayrıntı da Intel'in 12 Ağustos'ta gerçekleştirdiği dev hisse satışı oldu. Dilekçede, şirketin hisse başına 95 dolardan 240 milyondan fazla hisse satarak yaklaşık 23 milyar dolar brüt gelir elde ettiği belirtildi.
Davacılar, bu büyüklükteki satışın, şirket yöneticilerinin yatırımcıları yanıltmak için motivasyon ve fırsata sahip olduğu iddiasını desteklediğini öne sürdü. Southfield İtfaiye ve Polis Emeklilik Sistemi öncülüğündeki davacı grup, mahkemeden dosyanın toplu dava kapsamında değerlendirilmesini ve yatırımcıların uğradığı zararların tazmin edilmesini istiyor.
Intel'in 29 Ekim'de açıkladığı 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçları, şirketin PC tarafında yaşadığı sıkıntıları ortaya koydu. PC faaliyetlerini kapsayan İstemci Bilişim ve Fiziksel Yapay Zeka Grubu (CCPG) segmentinin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşerek 8,1 milyar dolara geriledi.
Şirketin dördüncü çeyreğe ilişkin tahminleri de piyasayı tatmin etmedi. Intel, 15-16 milyar dolar arasında gelir ve hisse başına 25 sent kâr beklediğini duyurdu. Ancak her iki tahmin de analistlerin öngörülerinin altında kaldı.
Finansal sonuçların ardından Intel hisselerinde sert bir satış dalgası yaşandı. 29 Ekim'de 92,07 dolardan kapanan şirket hisseleri, 30 Ekim'de yüzde 28,6 değer kaybederek 65,76 dolara kadar geriledi.
Bu sert düşüş, Intel'in piyasa değerinden yalnızca bir günde yaklaşık 140 milyar dolar silinmesine yol açtı. Davacı yatırımcılar, hisselerdeki bu büyük kaybın şirketin daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı sorunların ortaya çıkmasıyla bağlantılı olduğunu savunuyor.