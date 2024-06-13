İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrenci bursları bugün hesaplara yatacak

13 Haziran 2024 12:25 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 12:24

İzmir Büyükşehir öğrenci burslarının hesaplara geçeceği tarih belli oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda burslar hakkında gelişme yaşandı.

İBB Başkanı Cemil Tugay’ın katılamadığı Meclise, İzmir Büyükşehir Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Altan İnanç başkanlık etti.

Mecliste İBB’den burs alan binlerce öğrencinin bursunun yatmaması konusu da görüşüldü.

ÖĞRENCİ BURSU BUGÜN HESAPLARA YATACAK

İz Gazete'nin aktardığına göre, İzmir Büyükşehir öğrenci bursları bayramdan önce bugün hesaplara geçecek.

Öğrencilere müjdeyi İBB 1’inci Başkan Vekili Altan İnanç verdi.

İnanç, “Öğrencilerimizin burslarının bugün hesaplarına geçeceğini de onlara bir müjde olsun diye söylemek isterim” ifadelerini kullandı.

BİZİZMİR BURSLARI NE KADAR?

İzmir Büyükşehir tarafından belirlenen 10 bin öğrenci için eğitim desteği veriliyor.

Ön lisans ve lisans öğrencilerine 2023-2024 öğretim yılı boyunca toplamda 6 bin lira ödeme yapılacak. Ödemenin ilk kısmı 2023 yılının sonunda yapıldı. İkinci aşama ödemeler 2024 yılında yapılacak.