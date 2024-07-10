Kafe ve restoran fiyatları vatandaşı gerdi! Anketten boykot talebi çıktı

10 Temmuz 2024 11:57 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 11:56

İslam Memiş altın fiyatları için 'yürek ister' diyerek son uyarısını yaptı! 'Oyalamaya devam edecekler'

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Fiyat pahalılığı sebebiyle kafe ve restoranlar için boykot talebi yükseldi. Dışarıda yeme- içme yapan vatandaşlar fahiş fiyatlar karşısında tepkili. Daha önce sosyal medya üzerinden restoran ve kafelerdeki 'fahiş fiyat'lara karşı birleşen vatandaşlar, hafta sonunda lokanta ve kafeleri boykot etmişti.

Ticaret Bakanlığı da lokanta, restoran, kafe ve pastaneler için aldığı önlemler kapsamına denetimlerini yoğunlaştırdı. Ancak yüksek fiyatların önüne geçilemiyor.

Türk halkının yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını çok yüksek buluyor. Türk halkının yüzde 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını çok yüksek buluyor.

TÜRKİYE'DE FAHİŞ FİYATLAR İSYAN ETTİRDİ

Artan fiyatlar karşısında TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, restoran sahiplerine menülerde yüzde 10 indirim uygulanmasına yönelik çağrı yaptı.

Areda Piar araştırma şirketi de bu çağrının ardından iki ay önce gerçekleştirdiği Kafe ve Restoran Fiyatları Algı Araştırması’nı kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde 1.100 kişinin katılımıyla yapılan anketten çarpıcı sonuçlar ve boykot talebi çıktı.

TÜRK HALKI'NIN YÜZDE 71,1'İ ÖNCE FİYATLARA BAKIYOR

Areda Piar araştırma şirketinin anketine göre katılanların 88,3’ü kafe ve restoran fiyatlarını oldukça yüksek buluyor.

Yüzde 82,1’lik kısım ise işletmecileri fırsatçılıkla suçluyor. Kafe ve restoran işletmecilerinin enflasyonu bahane ederek fiyat yükselttiklerini düşünüyor.

ANKETTEN BOYKOT TALEBİ ÇIKTI

Katılımcıların yüzde 71,1'i kafe ve restoranları boykot etmek istiyor. Yüzde 66,2’si ise geçen yıla oranla dışarıda yeme içme sıklığının azaldığını belirtiyor.

Yüzde 60,1’i yiyecek ve içecek kalitesine bakarken yüzde 37,8’i konum ve ulaşılabilirliğe, yüzde 36,1’i hizmet kalitesine ve yüzde 6,7’si müzik ve eğlence hizmetlerine dikkat ediyor.

Türk halkının yüzde 17’si dışarıda yeme – içmeyi bir kolaylık; yüzde 14,3’ü ise zorunluluk olarak görüyor.