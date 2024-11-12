Kıymada zebra eti iddiası ortalığı karıştırdı! Tağşiş listesi yayımlanmaya devam ediyor

12 Kasım 2024 21:27 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:36

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı taklit ve tağşiş gıdalar listesinde zebra eti karışmış kıyma olduğu iddiası tartışma çıkardı. Gıda ürünlerinde yapılan hileler sonrası vatandaşların endişeli takibi sürüyor. Bakanlığın duyurduğu son listede zebra etinin de bulunduğu iddialarına açıklık getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı tağşiş yapılan ürün listesini güncelledi: En çok bu hile kullanılıyor!

Vatandaşların sağlığını hiçe sayarak gıdalara tağşiş yapan firmaların listesi açıklanmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı son listede tağşiş yapılan kırmızı et ürünleri dikkat çekti. Koyun ve dana eti olarak satılan bazı ürünlerde tek tırnaklı at, eşek, domuz ve zebranın da kullanılarak karışım yapılabildiği öne sürülüyor. Bir firmanın zebra eti kullandığı iddiaları sosyal medyada yayıldı. Bakanlığın listesi detaylı incelenince gerçek ortaya çıktı.

"ZEBRA ETİ KATILIYOR MU?

Sosyal medyada yayımlanan bu iddialar sonrası yapılan incelemelerde zebra etinin bulunmadığı belirtildi. Bazı kamuoyuna yansıtılan haberlerde zebra etinin de olduğu iddiaları yalanlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit ve tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Güncellenen son liste şu şekilde: