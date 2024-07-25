KKM 60,9 milyar TL düşerek 1,88 trilyon TL'ye geriledi

25 Temmuz 2024 14:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:45

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 942,6 milyar TL'den 1 trilyon 881,7 milyar TL'ye geriledi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ GERİLEDİ

krediler 13 trilyon 957 milyar TL'den 13 trilyon 915,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 16 trilyon 672,9 milyar TL'den 16 trilyon 747 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 1 trilyon 740,7 milyar TL'den 1 trilyon 729,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 485,3 milyar TL'den 1 trilyon 461,8 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar ise 225,1 milyar TL'den 238,4 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 19 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.