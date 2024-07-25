KKM 60,9 milyar TL düşerek 1,88 trilyon TL'ye geriledi
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
25 Temmuz 2024 14:41 - Güncelleme : 25 Temmuz 2024 14:45
Kur Koruma TL mevduatlarda gerileme sürerken KKM toplamı 60,9 milyar TL düşerek 1,88 trilyon TL oldu. Bu rakamlar son altı ayın en hızlı düşüşe olarak kaydedildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bültenini yayımladı. Buna göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 1 trilyon 942,6 milyar TL'den 1 trilyon 881,7 milyar TL'ye geriledi.
TÜKETİCİ KREDİLERİ GERİLEDİ
krediler 13 trilyon 957 milyar TL'den 13 trilyon 915,5 milyar TL'ye gerilerken, mevduat 16 trilyon 672,9 milyar TL'den 16 trilyon 747 milyar TL'ye çıktı.
Tüketici kredileri 1 trilyon 740,7 milyar TL'den 1 trilyon 729,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 485,3 milyar TL'den 1 trilyon 461,8 milyar TL'ye geriledi. Takipteki alacaklar ise 225,1 milyar TL'den 238,4 milyar TL'ye çıktı.
Veriler 19 Temmuz ile biten haftayı kapsıyor.
Kaynak: tgrthaber.com