Konut, ihtiyaç ve taşıt kredilerinde oranlar aynı hızda gerilemiyor. Peki kredi faizleri düşecek mi, konut kredisi faizleri ne kadar oldu?

Bankaların kredi faizleri, Merkez Bankası'nın para politikası kararları, enflasyon görünümü, fonlama maliyetleri ve bankaların risk değerlendirmelerine göre şekilleniyor. 18 Eylül haftasında TL mevduat faizinin yüzde 43,56'ya gerilemesi ve bazı kredi türlerinde haftalık bazda düşüş görülmesi, kredi piyasasındaki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

KREDİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tuttu. Gecelik borç verme faizi yüzde 40, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 35,5 seviyesinde bırakıldı. Merkez Bankası karar metninde para politikası adımlarının enflasyon gerçekleşmeleri, enflasyonun ana eğilimi ve beklentiler dikkate alınarak toplantı bazında ve ihtiyatlı şekilde belirleneceği vurgulandı.

GÜNCEL FAİZ GÖRÜNÜMÜ

18 Eylül haftasına ilişkin verilere göre TL bazlı ticari kredi faiz oranı yüzde 52,85 seviyesinde gerçekleşti. Konut kredilerinde ağırlıklı ortalama faiz yüzde 41,96, taşıt kredilerinde yüzde 45,54 ve ihtiyaç kredilerinde yüzde 63,03 oldu. Bu veriler, politika faizindeki değişimin kredi ürünlerinin tamamına aynı ölçüde ve aynı hızda yansımadığını gösteriyor.

Mevduat tarafında ise TL faizinde aşağı yönlü hareket dikkat çekti. 18 Eylül haftasında bankaların TL mevduat için uyguladığı faiz oranı önceki haftaya göre 34 baz puan gerileyerek yüzde 43,56 oldu. Dolar mevduat faizi yüzde 2,75, Euro mevduat faizi ise yüzde 1,55 seviyesinde gerçekleşti.

KREDİ TÜRÜ 18 EYLÜL 2026 HAFTASI ORANI GÖRÜNÜM Konut kredisi %41,96 Haftalık bazda 3 baz puan artış Taşıt kredisi %45,54 Haftalık bazda 501 baz puan artış İhtiyaç kredisi %63,03 Haftalık bazda 111 baz puan düşüş TL ticari kredi %52,85 Haftalık bazda 79 baz puan düşüş TL mevduat %43,56 Haftalık bazda 34 baz puan düşüş

FAİZ KARARLARI TAKVİMİ

Kredi faizlerinin yönünü takip eden tüketiciler açısından Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantıları önem taşıyor. 2026 takvimine göre bir sonraki faiz kararı 22 Ekim'de açıklanacak. Ardından 10 Aralık'ta bir toplantı daha gerçekleştirilecek.

TARİH GELİŞME KREDİ FAİZLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ 10 Eylül 2026 PPK kararı Politika faizi %37'de sabit kaldı 17 Eylül 2026 PPK toplantı özeti Sıkı ve ihtiyatlı para politikası vurgulandı 18 Eylül 2026 Haftalık kredi ve mevduat verileri Mevduat faizi %43,56 oldu 22 Ekim 2026 Bir sonraki PPK kararı Politika faizi ve kredi piyasası açısından takip edilecek 10 Aralık 2026 Yılın son PPK kararı 2026'nın son faiz kararı olacak

KONUT KREDİSİ FAİZLERİ NE KADAR?

Konut kredilerinde oranlar banka, kredi tutarı, vade ve müşterinin finansal profiline göre değişiyor. 25 Eylül 2026 tarihli güncel banka karşılaştırmalarında konut finansmanı oranlarının yaklaşık yüzde 2,87'den başlayan oranlarla yüzde 3,70 seviyelerine kadar çıkabildiği görülüyor. Bu nedenle yalnızca bankaların açıkladığı faiz oranına değil, aylık taksit, toplam geri ödeme ve krediye bağlı masraflara birlikte bakılması gerekiyor.

18 Eylül haftasında konut kredilerinin ağırlıklı ortalama faiz oranı yüzde 41,96 olarak kaydedildi. Haftalık bazda 3 baz puanlık artış yaşanması, politika faizinin sabit kaldığı dönemde konut kredilerinin otomatik olarak her hafta gerilemediğini ortaya koyuyor. Konut kredisi faizlerinde daha belirgin bir düşüş için enflasyon görünümünün yanı sıra bankaların fonlama maliyetlerinde ve piyasa koşullarında kalıcı bir iyileşme gerekiyor.

İHTİYAÇ KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

İhtiyaç kredilerinde 18 Eylül haftasında yüzde 63,03 seviyesinde bulunan ağırlıklı ortalama faiz, bir önceki haftaya göre 111 baz puan geriledi. Buna karşın ihtiyaç kredileri, konut ve bazı ticari kredi ürünlerine kıyasla yüksek maliyetini koruyor. Bunun önemli nedenlerinden biri ihtiyaç kredilerinin genellikle teminatsız olması ve bankaların bu ürünlerde daha yüksek risk primi uygulaması.

25 Eylül itibarıyla bankaların bireysel ihtiyaç kredisi kampanyalarında oranlar kredi tutarı, vade, müşteri profili ve kampanya şartlarına göre önemli ölçüde farklılaşabiliyor. Bu nedenle yüzde üzerinden yapılan karşılaştırmanın yanı sıra BSMV, KKDF, tahsis ücreti ve diğer masrafların toplam geri ödeme üzerindeki etkisinin de hesaplanması gerekiyor.

TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİNDE SON DURUM

Taşıt kredilerinde 18 Eylül haftasında ağırlıklı ortalama faiz yüzde 45,54 olarak gerçekleşti. Bu oran bir önceki haftaya göre 501 baz puanlık artışa işaret ediyor. Dolayısıyla taşıt kredileri açısından yalnızca genel faiz trendine bakarak kısa vadede kesintisiz bir düşüş beklentisi oluşturmak doğru olmaz.

Taşıt kredilerinde ayrıca aracın değeri, sıfır veya ikinci el olması, kredi tutarı ve vade gibi unsurlar belirleyici oluyor. BDDK'nın taşıt kredilerine yönelik düzenlemeleri de kullanılabilecek kredi tutarı ve vade üzerinde etkili olduğundan, otomobil almak isteyenlerin güncel düzenlemeleri ve bankanın kişiye özel teklifini birlikte değerlendirmesi gerekiyor.

İLK EVİM KONUT KREDİSİ YÜZDE 1,20 OLACAK MI?

İlk kez ev sahibi olmak isteyenlere yönelik yüzde 1,20 faizli kredi iddiaları 2026 yılında konut piyasasının en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Ancak bu oranı tüm vatandaşların bugün bankalardan kullanabildiği genel bir konut kredisi oranı olarak değerlendirmemek gerekiyor. Güncel banka karşılaştırmalarında standart konut finansmanı oranları yüzde 2,87 ve üzerindeki seviyelerde bulunuyor.

Yüzde 1,20 oranlı bir kamu destekli modelle ilgili haberlerde ilk kez konut sahibi olacaklara yönelik düşük faizli finansman, uzun vade ve kamu bankaları üzerinden başvuru gibi başlıklar öne çıkıyor. Ancak kampanyanın kesin başvuru tarihi, nihai şartları, kapsamı ve kullanılabilecek kredi tutarına ilişkin resmi koşullar açıklanmadan bu oran üzerinden kesin ödeme planı oluşturulmaması gerekiyor.

FAİZLERİN DÜŞMESİ İÇİN HANGİ GELİŞMELER ÖNEMLİ?

Kredi faizlerinin düşmesi açısından temel göstergelerden biri politika faizidir. Ancak bankalar kredi fiyatlaması yaparken yalnızca TCMB'nin politika faizini dikkate almıyor. Mevduat maliyeti, likidite koşulları, enflasyon beklentileri, kredi riski, piyasa koşulları ve bankanın kendi fonlama yapısı da kredi oranlarına yansıyor.

TCMB'nin son kararında enflasyonun ana eğiliminde gerileme işaretleri bulunduğu belirtilirken, enerji fiyatlarının yüksek ve dalgalı seyri ile jeopolitik gelişmelerin enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu ifade edildi. Merkez Bankası ayrıca enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması halinde para politikasının sıkılaştırılabileceğini belirtiyor. Bu nedenle kredi faizlerinin geleceğinde yalnızca faiz indirimleri değil, enflasyon ve risk göstergeleri de belirleyici olacak.