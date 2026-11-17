FED'E HESAP AÇMA KONUSUNDA GENİŞ YETKİ

Davanın en dikkat çeken noktası ise bölgesel Fed bankalarının yetkilerine ilişkin verilen karar oldu. Temyiz mahkemesi, bankaların yasal şartları karşılamalarının Fed'in ödeme sistemlerine erişmeleri için tek başına yeterli olmadığına hükmetmişti.

Karara göre bölgesel Fed başkanları, gerekli koşulları sağlayan bankaların bile "ana hesap" (master account) başvurularını reddetme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip.