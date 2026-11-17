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İstanbul
ABD'de kripto para sektörünü yakından ilgilendiren davada karar çıktı. ABD Yüksek Mahkemesi, Wyoming merkezli Custodia Bank'ın ABD Merkez Bankası (Fed) ödeme sistemlerine erişebilmek için açtığı davaya ilişkin temyiz başvurusunu kabul etmedi. Böylece kripto bankasının uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi sona erdi.
Yüksek Mahkemenin yayımladığı karar listesinde, Custodia Bank'ın Fed ve Kansas City Fed'e karşı yürüttüğü davanın yeniden incelenmeyeceği belirtildi. Mahkemenin dosyayı ele almayı reddetmesiyle birlikte, daha önce temyiz mahkemesi tarafından verilen karar kesinleşmiş oldu.
Bu karar, Custodia Bank'ın Fed'in ödeme altyapısına doğrudan erişim sağlama girişiminin önünü kapattı.
Davanın en dikkat çeken noktası ise bölgesel Fed bankalarının yetkilerine ilişkin verilen karar oldu. Temyiz mahkemesi, bankaların yasal şartları karşılamalarının Fed'in ödeme sistemlerine erişmeleri için tek başına yeterli olmadığına hükmetmişti.
Karara göre bölgesel Fed başkanları, gerekli koşulları sağlayan bankaların bile "ana hesap" (master account) başvurularını reddetme konusunda geniş bir takdir yetkisine sahip.
Wyoming merkezli Custodia Bank, ABD ödeme sistemlerine aracısız erişim sağlayabilmek amacıyla Fed nezdinde ana hesap açmak için başvuruda bulunmuştu. Ancak Kansas City Fed, bankanın bu talebini geri çevirmişti. Ret kararını yargıya taşıyan Custodia Bank, hukuki süreç boyunca ödeme sistemlerine erişim hakkını elde etmeye çalıştı. Son olarak ABD Yüksek Mahkemesine başvuran banka, buradan da istediği sonucu alamadı.