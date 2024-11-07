Kritik karar bugün! ABD seçimi FED faiz indirimini durdurmayacak: İşte nedeni

07 Kasım 2024 10:42 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 10:43

Faiz oranı politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi, Çarşamba günü iki günlük bir toplantıya başladı ve faiz oranı kararı Perşembe açıklanacak. Fed Başkanı Jerome Powell, bir basın toplantısı düzenleyecek. Analistler, Federal Rezervin son seçim sonuçlarına dayanarak Perşembe günü politika yolunu değiştirmeyeceğini ve çeyrek puanlık bir faiz indirimi yapmaya neredeyse hazır olduğunu aktardı. Odak, merkez bankasının önümüzdeki birkaç toplantısında ne olacağı ve yetkililerin beklenen faiz indirimi hızını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı olacak.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri , birçok Amerikalıyı çileden çıkaran ve Donald Trump'ın başkanlık seçim zaferine katkıda bulunan enflasyon baskılarının giderek yavaşlamasına cevap olarak, Perşembe günü temel faiz oranını üst üste ikinci kez düşürmeye hazırlanıyor. Ancak Fed'in gelecekteki hamleleri, Trump'ın ekonomik önerilerinin enflasyonist olarak işaretlenmesinden kaynaklı seçim sonrasında artık belirsiz ilerliyor.

BEYAZ SARAY FED'İN POLİTİKALARINA KARIŞACAK MI?

Trump'ın başkan olarak, merkez bankasının faiz oranı kararlarında söz sahibi olması gerektiğini ilan etmesiyle, Beyaz Saray'ın Fed'in politika kararlarına karışması ihtimal gündemdeki yerini koruyor. Fed, uzun zamandır borçlanma oranları hakkında zor kararlar alabilen, siyasi müdahalelerden uzak, bağımsız bir kurum olarak statüsünü korudu. Ancak Trump, Beyaz Saray'daki önceki döneminde, Fed enflasyonla mücadele etmek için oranları artırdıktan sonra Başkan Jerome Powell'a açıkça saldırdı ve bunu tekrar yapması bekleniyor.

ABD'den gelen çelişkili sinyaller tabloyu bulandırsa da büyüme sağlamdı. İşe alımlar ise zayıf. Buna rağmen, tüketici harcamaları sağlıklıydı ve Fed'in borçlanma maliyetlerini düşürmesine gerek olmadığı ve bunun ekonomiyi aşırı uyarabileceği ve hatta enflasyonu yeniden hızlandırabileceği yönündeki endişeler üst seviyeye çıkmıştı.

FİNANS PİYASALARI FED'E BİR VİRAJ DAHA ATIYOR

Yatırımcılar, merkez bankasının Eylül ayında faiz oranlarını düşürmesinden bu yana Hazine getirilerini keskin bir şekilde yükseltti. Sonuç, ekonomi genelinde daha yüksek borçlanma maliyetleri oldu ve böylece Fed'in Eylül toplantısından sonra duyurduğu kıyaslama oranındaki yarım puanlık indirimin tüketicilere sağladığı fayda azaldı.

Örneğin, ABD'de 30 yıllık ortalama ipotek faiz oranı, Fed'in faiz oranlarını düşüreceğinin sinyalini vermesiyle yaz aylarında düştü, ancak merkez bankası referans faiz oranını düşürdüğünde tekrar yükseldi.

Daha geniş faiz oranları, yatırımcıların daha yüksek enflasyon, daha büyük federal bütçe açıkları ve seçilmiş Başkan Trump altında daha hızlı ekonomik büyüme beklemeleri nedeniyle yükseldi.

WALL STREET'İN TRUMP TİCARETİ

Wall Street'in "Trump ticareti" olarak adlandırdığı, hisse senedi fiyatları da Çarşamba günü yükseldi ve bitcoin ile doların değeri arttı. Trump, kampanyası sırasında kripto paralardan bahsetmişti ve dolar daha yüksek oranlardan ve Trump'ın önerdiği genel tarife artışından faydalandı.

Trump'ın tüm ithalatlara en az %10 gümrük vergisi koyma ve Çin mallarına önemli ölçüde daha yüksek vergiler koyma ve belgesiz göçmenleri toplu olarak sınır dışı etme planı ise enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Goldman Sachs ekonomistleri, Trump'ın önerdiği %10'luk gümrük vergisi ve Çin ithalatı ile Meksika'dan gelen otomobillere yönelik vergi önerisinin, enflasyonu 2026 ortasına kadar %2,75-%3 seviyelerine çıkarabileceğini tahmin ediyor.

Böyle bir artış , Fed'in Eylül ayında işaret ettiği gelecekteki faiz indirimlerini altüst edebilir. Politika yapıcıların temel faiz oranlarını büyük bir yarım puan düşürerek yaklaşık %4,9'a indirdiği toplantıda, yetkililer yılın ilerleyen zamanlarında iki çeyrek puanlık faiz indirimi öngördüklerini söyledi. Bunlardan biri bugün ve biri Aralık ayında ve ardından 2025'te dört ek faiz indirimi bekleniyor.

Ancak yatırımcılar artık gelecek yıl faiz indirimlerinin giderek daha da olası olmadığını öngörüyor. ABD ekonomisi son altı ayda yıllık bazda %3'ün hemen altında sağlam bir oranda büyürken, yüksek gelirli alışverişçilerin teşvikiyle tüketici harcamaları Temmuz-Eylül çeyreğinde güçlü bir şekilde arttı.

Fed'in referans faiz oranını düşürmesine rağmen, ipotek ve araç kredisi gibi şeyler için borçlanma maliyetlerindeki artış, merkez bankası için potansiyel bir zorluk oluşturdu.

ŞİRKETLER İŞE ALIMLARI DİZGİNLEDİ

Merkez bankasının borçlanma maliyetlerini düşürerek ekonomiyi destekleme çabaları, yatırımcılar uzun vadeli borçlanma oranlarını artırmak için harekete geçerse sonuç vermeyebilir.

Aynı zamanda şirketler işe alımları dizginledi ve işsiz kalan birçok kişi iş bulmakta zorlandı. Powell, Fed'in kısmen iş piyasasını desteklemek için temel faiz oranını düşürdüğünü öne sürdü. Ancak ekonomik büyüme sağlıklı bir tempoda devam ederse ve enflasyon tekrar tırmanırsa, merkez bankası faiz oranı kesintilerini yavaşlatmak veya durdurmak için artan bir baskı altına girecek.